Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска. ФОТО

В Луганской области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили БМД-4м 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Отмечается, что именно это подразделение оккупантов совершало зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.





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"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - говорится в сообщении.





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