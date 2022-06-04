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Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Луганской области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили БМД-4м 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 01

Отмечается, что именно это подразделение оккупантов совершало зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 02
Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 03

Дивіться: Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів. ФОТО

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 04

"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - говорится в сообщении.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 05
Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 06

Смотрите: Бойцы 24-й ОМБр на Луганщине уничтожили рашистский БРДМ-2. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
якщо с жолудів та шишок, то вєлікодуховний
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04.06.2022 20:27
+27
Кофе не православный напітокъ
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04.06.2022 20:23
+24
24-й ОМБр-респект...
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04.06.2022 20:23
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Кофе не православный напітокъ
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04.06.2022 20:23 Ответить
якщо с жолудів та шишок, то вєлікодуховний
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04.06.2022 20:27 Ответить
цикорий же
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04.06.2022 22:36 Ответить
Это не кофе. Это суррогат. Ароматизированный
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04.06.2022 20:29 Ответить
То не кава, то как раз скрэпно-православный цикорий
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04.06.2022 20:29 Ответить
Якби була подрібнена березова кора, тоді так
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04.06.2022 20:33 Ответить
цикорий щас невиданная роскошь. там жолудей жарених уже не достанеш. т.н. кофа "ячменный волос" вообще в ранге элитных )
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04.06.2022 21:39 Ответить
То березовий та цикорний фреш, ферментований і відновлений))
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04.06.2022 20:48 Ответить
24-й ОМБр-респект...
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04.06.2022 20:23 Ответить
то в Україні ДШВ а у лапатніків-дєтсаднікі....
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04.06.2022 20:27 Ответить
Кофе привезли!))) Служба доставки сработала!!!!
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04.06.2022 20:28 Ответить
Було ваше - СТАЛО НАШЕ! демілітаризація мокшанської гнидорації продовжується
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04.06.2022 20:29 Ответить
Трішки борт ******** подирявили хлопці, а так - згодиться!
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05.06.2022 04:26 Ответить
zhdem vas doma.....aha...kaneshno - lutshe vsevo v pakete
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04.06.2022 20:29 Ответить
Sora-coffee -200- мы ждём вас дома, наши герои.))))
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04.06.2022 20:33 Ответить
Накаркали
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04.06.2022 20:34 Ответить
это уже из тех, которых уже раз домой вернули. теперь - с ароматом жареных пазлов )
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04.06.2022 20:45 Ответить
"мы ждем ваc дома наши герои" надпись на кофе, а в чем героизм? в мародерстве стиралки или блендера в педофилии и изнасиловании?
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04.06.2022 20:34 Ответить
Смысл в в повторном использовании пакета из под кофе для упаковки останков "героя" после бурного горения в этой самой БМД-4. Его прямо в нем и ждут дома! Экология превыше всего, панимаешь ли!
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04.06.2022 22:51 Ответить
смерть русам
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04.06.2022 20:37 Ответить
СВИНОРУСАМ!!!
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05.06.2022 03:54 Ответить
Вторгували за шмат сала
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04.06.2022 20:38 Ответить
Самоходные гаубицы М109А3 из Норвегии уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага, - Главнокомандующий ВСУ Залужный

Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
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04.06.2022 20:38 Ответить
Трофєй гарний, але хлопці недопрацювіли- шкода шо без орків внутрі взяли... Та шуткую, ВСУ найкращі!!!
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04.06.2022 20:39 Ответить
Судячи по двом дірками і борті, орки всередині, підсмажені
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05.06.2022 04:28 Ответить
Може буде краще віддати фахівцям на вивчення конструкції? Проаналізувати переваги і недоліки, виявити слабкі місця. А потім вже в бій з орками.
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04.06.2022 20:40 Ответить
Думаю фахівці вже давно оглянули інші такої ж моделі, що були затрофеєні ще узимку
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04.06.2022 20:44 Ответить
и снова о погоде )))

///
Ещё один танк орков сгорел (надеемся, вместе с экипажем)

https://t.me/dneproperatyv/31773

Только вот, наш воин немного расстроился, потому что хотел забрать танк себе.
Ну ничего, ещё успеет
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04.06.2022 20:49 Ответить
Так, а гдє жє сосатільниє лєдєнці??
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04.06.2022 20:57 Ответить
Сьогодні ходили з сином на Михайлівську, дивитися на зпалену рашистську техніку. Зазирнув у середину САУ, побачив шматочки спаленої тєльняшки - і одразу стало якось радісно на душі.
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04.06.2022 21:02 Ответить
Vot Uljanovsk novostrojka u nix ,znacit ecio gruza 200 zavezut,mozet togda dalse strojit
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04.06.2022 21:34 Ответить
Руzzкая народная пословица " носить вам 200 не переносить"
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04.06.2022 21:42 Ответить
Це не ті уйобкі що замовляли ресторан в Киіві на цілу дивізію ? Мені один *** із самари переслав цей прікол 23.02. ( сукі вже знали про заваруху а в нас не здогадувались !?). На другий день 24.02. Під вечір я надіслав йому вілосік з обвугленим вджопопник на коліях з під Гостомеля чи Дарниці, з того дня не спілкуємось. Руzzких нада *******, бильше вони нічого не сприймають,
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04.06.2022 21:39 Ответить
"Подразделение оккупантов совершало зверства в Киевской области". И что с ними сделали? Мамкам позвонить дали.
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04.06.2022 21:49 Ответить
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04.06.2022 22:04 Ответить
А плєнні де?Чи вже хтось забрав городи обробляти .
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04.06.2022 22:04 Ответить
***.. эти ждут дома тех, кто двое в пачечку влезут... из под кофе. ну или вместо...кофе.
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04.06.2022 22:53 Ответить
так то не кофе то буряты сгоревшие и собраные в пакетики
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04.06.2022 23:16 Ответить
Самий цимес в тому, що Королівська піхота походить Самаро-УЛЬЯНІВСЬКОЇ Залізної дивізії. І зараз Ульянівців на шампур одягає! От не треба щось придумувати- життя само такі казуси робить! А як звучить- нащадки Самаро-Ульянівської дивізії вздрючили Ульянівських парашутистів!
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04.06.2022 23:25 Ответить
Никтокроменасы конченные, вы за что хотите подержать "наших"?
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05.06.2022 12:26 Ответить
 
 