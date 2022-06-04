Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Луганской области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили БМД-4м 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
Отмечается, что именно это подразделение оккупантов совершало зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - говорится в сообщении.
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+37 Владислав
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+24 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
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Ещё один танк орков сгорел (надеемся, вместе с экипажем)
https://t.me/dneproperatyv/31773
Только вот, наш воин немного расстроился, потому что хотел забрать танк себе.
Ну ничего, ещё успеет