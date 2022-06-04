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Посол США Бринк посетила разрушенную войной Бородянку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая подверглась катастрофическим разрушениям во время боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол сообщила в своем Twitter.

"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях", - прокомментировала Бринк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

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Посол США Бринк посетила разрушенную войной Бородянку 01
Посол США Бринк посетила разрушенную войной Бородянку 02

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Бріджит Брінк-респект...
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04.06.2022 20:59 Ответить
Анонсуючи свою роботу в Україні пані посол не забула наголосити на сприянні у зміцненні нашої демократії, судової системи, і боротьбі з корупцією. Ось тут, певно, зелені не зрозуміли. Тут у нас всеперемагаюча зелена хуцпа, нє мєшайтє.
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04.06.2022 21:06 Ответить
Что это за фуфло в кепке вьётся возле посла? Бенядиктова,что ли?
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04.06.2022 21:12 Ответить
Фотка зроблена у такому ракурсі, наче ця тупа хвойда володіє англійською, щоб щось розповідати пані послу.
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04.06.2022 21:17 Ответить
зате брінк дивиться на непорозуміння в бейсболці як на ........ ))))
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04.06.2022 21:30 Ответить
Перекладач дуже схожа на головного корупціонера України. НЄ?
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04.06.2022 21:28 Ответить
Хіба це БЕНЯ диктова?
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04.06.2022 21:29 Ответить
Вєнька в бейсболці краще виглядає ніж з "зачіскою" в кабінетному інтер'єрі...
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07.06.2022 19:56 Ответить
 
 