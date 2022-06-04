Посол США Бринк посетила разрушенную войной Бородянку. ФОТО

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая подверглась катастрофическим разрушениям во время боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол сообщила в своем Twitter.

"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях", - прокомментировала Бринк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

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