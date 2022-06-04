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Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 01

Отмечается, что украинские воины за одну неделю освоили М109А3.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 02

Как отмечают артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 03
Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 04

"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах", - говорится в сообщении.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия примет на лечение украинских воинов

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 06

Залужный рассчитывает на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, поскольку преимущество врага в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь.

"Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
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Топ комментарии
+75
Норвегия респект, мало говорит много делает!
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04.06.2022 21:07
+59
арты мало не бывает.чем больше тем лучше!
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04.06.2022 21:06
+46
Хлопці ніяк не нарадіють. нормальна адекватна зброя, а не совковий мотлох, все зручно і для людей, навіть корзинки для персональних речей приварені. Цивілізація!
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04.06.2022 21:07
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Мар'яна Безмозка контролює, допомагає? Вона худенька, може спробувати нею стволы почистити, хоч стільки з неї допомоги.
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04.06.2022 22:10 Ответить
Або навпаки, стовбуром почистити її.
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04.06.2022 22:37 Ответить
Велика подяка родичам-вікінгам! 🇺🇦🇧🇻
Най ця зброя, немов Мьєллнір, кришить кацапських нідінгів на скамузь!
Tsjuder (Норвегія) - Slakt
(назва пісні означає "Різанина")
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04.06.2022 22:24 Ответить
M109 гарна САУ, гарнi відгуки з часів В'єтнаму.
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04.06.2022 22:46 Ответить
Ну Бог войны, давай без передышку...
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04.06.2022 22:49 Ответить
Приєднуюсь. Heil Thor!

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04.06.2022 23:02 Ответить
Це не роздовбана "Гвоздіка".
Зроблено для людей, а не болотяних тварин.
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04.06.2022 23:39 Ответить
Та ніхто й не сумнівався, Генерале. Щира Вам подяка і бережи Вас, і всіх наших солдатів, Бог.
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04.06.2022 23:46 Ответить
Википедия говорит, что у нас их аж 20+ штук по состоянию на 2022 год. А вот для сравнения в Иордании (найти бы ее на карте без микроскопа) их 358 штук, а в Греции (тоже не гигантская страна) - 418 штук. В самих штатах их законсервировано на хранении 500 штук. Ну что это, блин, за помощь? Ну валом же везде по миру их валяется без дела, а здесь просто аврал без артиллерии.
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05.06.2022 01:48 Ответить
дозирование поставок оттягивает перелом в ходе боев
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05.06.2022 08:06 Ответить
У нас своїх Гвоздік, МСТА багато. Просто у них гармати вже роздовбались. І з снарядами напруга.
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05.06.2022 10:23 Ответить
А что шведы притихли, не могут "подкинуть" парочку десятков Saab JAS 39 Gripen, помнится еще Офшаренко что-то там мутил-мутил, но все в холостую (почему кстати?), вроде как неприхотливый современный самолет способный взлетать даже с грунтовки!?
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05.06.2022 09:09 Ответить
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05.06.2022 09:11 Ответить
Доброго ранку придурок!
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05.06.2022 10:11 Ответить
Усі тобі щось винні ... Чого б це ??
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05.06.2022 10:24 Ответить
лучше бы шведы подкинули десяток:
"

«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции[1].

Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки наземных войск. Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.

Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «Экскалибур». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.

Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа C17 «Глоубмастер» и А400М «Атлас»[3].
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05.06.2022 11:44 Ответить
Шведы пока не переболели гриппеном.
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05.06.2022 12:39 Ответить
Хлопці,а може їх в Україні вже достатьньо. Нахрена пиз...іти і розголошувати де і скільки....

Слава ЗСУ!!
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05.06.2022 10:53 Ответить
"Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах" - кто отгадает, что насамом деле было написано в оригинале?
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05.06.2022 11:41 Ответить
Я то же несколько раз перечитал. Может это артиллеристы - девственники?
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05.06.2022 12:40 Ответить
Це артилеристи, що пройшли посвячення у герметичний орден Бога Війни Марса... Приблизно як тамплієри, коротше кажучи
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06.06.2022 01:56 Ответить
амфаша, рятую твою щелепу, не звихни клаву: Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", Джерело: https://censor.net/ua/n3345970
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05.06.2022 19:41 Ответить
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