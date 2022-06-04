Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинские воины за одну неделю освоили М109А3.
Как отмечают артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил.
"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах", - говорится в сообщении.
Залужный рассчитывает на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, поскольку преимущество врага в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь.
"Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
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Най ця зброя, немов Мьєллнір, кришить кацапських нідінгів на скамузь!
Tsjuder (Норвегія) - Slakt
(назва пісні означає "Різанина")
Зроблено для людей, а не болотяних тварин.
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«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции[1].
Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки наземных войск. Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.
Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «Экскалибур». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.
Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа C17 «Глоубмастер» и А400М «Атлас»[3].
Слава ЗСУ!!