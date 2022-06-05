Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Закарпатье пограничники обнаружили военнообязанного гражданина, пытавшегося выехать за границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Правонарушение обнаружили в пункте пропуска "Малый Березный". Во время осмотра микроавтобуса украинской регистрации, следовавшего на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Он скрылся от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками", - говорится в сообщении.
Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья.
Отмечается, что лицо, которое пыталось вне контроля выехать за пределы Украины, будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. В отношении водителя в полицию направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".
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Подивись у себе між ніг. Там, щось є чи тільки суцільна рівність?
Або і жінки нехай служать на примусовій основі.
В 2000-х з мого покоління служили одиниці. Як вирішувалося питання знає вся Україна. Та й не потрібно було багато призовників.
Тому прикрий свій рот інтернет-херой
Насправді, ти якесь чмо і в реальному житті навряд чи зміг би щось тявкати. Інтерет-херой черговий
Обмеження прав за ознакою статті є проявом того що ми живемо в рускому мірі 2.0. Це печерний сексизм. Розуміння людських цінностей ваті не зрозуміле. Ми живемо у совку. Таку країну ніколи не приймуть у сімю цивілізованих країн.
П. С.
А тепер знову юдаляйте мій коментар з гордим виразом обличчя)))
З якого ви міста/села? Просто цікаво чи відчули ви на собі запах цієї війни? Бо здалеку то зовсім не те...
Очень смешно...