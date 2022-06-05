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Госпогранслужба (5408) граница (4742) Закарпатье (2395) мобилизация (1621)

Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Закарпатье пограничники обнаружили военнообязанного гражданина, пытавшегося выехать за границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба 01

"Правонарушение обнаружили в пункте пропуска "Малый Березный". Во время осмотра микроавтобуса украинской регистрации, следовавшего на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Он скрылся от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками", - говорится в сообщении. 

Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья.

Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба 02

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Отмечается, что лицо, которое пыталось вне контроля выехать за пределы Украины, будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. В отношении водителя в полицию направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".
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Топ комментарии
+19
Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
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05.06.2022 00:16
+16
Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
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05.06.2022 01:30
+9
В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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05.06.2022 00:26
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Правила форума Совет форумчан
усіх, хто від армії відкосячив треба з 8-им березня вітати.
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05.06.2022 00:15 Ответить
В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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05.06.2022 00:26 Ответить
О_О Полпотовець?
Подивись у себе між ніг. Там, щось є чи тільки суцільна рівність?
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05.06.2022 00:33 Ответить
ти точно Стас, чи Анастасія?
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05.06.2022 04:54 Ответить
Дурниці не пишіть. Не всі чоловіки мають служити. Тільки контрактники за бажанням.

Або і жінки нехай служать на примусовій основі.
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05.06.2022 00:37 Ответить
Та навіть собаки служать краще ніж ти з тим "військовозобов'язаним". Не скигли, захистить вже тебе хтось... Навіть жінки.
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05.06.2022 00:45 Ответить
Та хто ти такий, що ярлики людям вішаєш? В світській невойовничій Україні були сотні тисяч чоловіків, які навіть не думали йти до армії. Вони навчалися в ВУЗах, робили кар'єру десь в банках, торгівлі чи IT. Займалися творчими професіями.

В 2000-х з мого покоління служили одиниці. Як вирішувалося питання знає вся Україна. Та й не потрібно було багато призовників.

Тому прикрий свій рот інтернет-херой
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05.06.2022 00:58 Ответить
Ти сидиш на форумі, щоб закривати людям рота після своїх постів, телепню?
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05.06.2022 02:22 Ответить
Не в тій країні ти народилось. Щось чув про Ізраїль або Південну Корею? Ми у одному човні фактично, але на жаль є такі телепні як ти
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05.06.2022 04:57 Ответить
Телепня тут два - це ти і шкаралупа. Бо тільки повні телепні не знають, чому величезна кількість чоловіків не проходили службу в армії.

Насправді, ти якесь чмо і в реальному житті навряд чи зміг би щось тявкати. Інтерет-херой черговий
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05.06.2022 09:44 Ответить
От тому зараз половина не може взагалі володіти автоматом... я вже не говорю про якусь конкретну військову спеціалізацію... З цього у нас багато людських втрат. А от якщоб вони хочаб рік навчались у військових учебках, то були б у нас і танкісти і арта і ... і не у віку 45+
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05.06.2022 09:25 Ответить
Ну так я і описав, чому так відбулося. Невойовнича нейтральна Україна забила болт на армію. Там відбувався бардак і тому притомні хлопці не йшли служити. Була ж альтернатива у вигляді університету. А потім кар'єра і т.д. І це було правильно, бо ми жили в нейтральній світській країні.
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05.06.2022 09:51 Ответить
Герб кацапстану на лобі татуювати, а у майбутньому, після зміни Конституції, -- видавати ось це:

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05.06.2022 00:37 Ответить
Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
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05.06.2022 00:16 Ответить
а чому австріякі жаліються на закарпатських циган - які прибули до них у якості "біженців" ?
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05.06.2022 00:30 Ответить
Они уже расползлись по всей Европе.
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05.06.2022 00:42 Ответить
Ни одного / ни одну не видел хотя тут уже давно
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05.06.2022 11:23 Ответить
Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
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05.06.2022 01:30 Ответить
Треба роботу показати. І взагалі, постановочне фото. Хтось когось затримав.
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05.06.2022 01:35 Ответить
то відтяпай собі того органа, він тобі не потрібний
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05.06.2022 05:00 Ответить
Якщо тобі не подобається наявність у тебе первинних чоловічих ознак, то зроби собі операцію, і тоді Святославу залюбки випустять закордон.
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05.06.2022 06:54 Ответить
От дурко он Портнов без всяких ховань виїхав i пропустили також выйськовозабовязаний
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05.06.2022 06:55 Ответить
Просто цей пасажир намагався проїхати митницю без білету. А от купив би собі "білет" на митниці, то міг би ще й чемодан грошей вивезти, як суркіс чи шуфрич.
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05.06.2022 06:59 Ответить
Надеюсь, расстреляли мерзавца? Если еще нет, то нужно обязательно! Это ведь не Портнов с сынулей или Шуфрич и им подобные.
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05.06.2022 07:22 Ответить
А вообще выезжал он неправильно, нужно в сопровождении специально обученных людей, например таких, которые помогали выехать Портнову с вылупком.
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05.06.2022 07:28 Ответить
Падло сцикливе! Як на москву стіни мазать, то аж шуба заворачувалась, і мовчки ковтало коли хохлом вонючим називали. Гнида!
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05.06.2022 08:10 Ответить
Леночка, ты это квартальному сцыкуну напиши. Где его квартальные любители Украины со сцены? Их призвали, или только такие вот из Закарпатья, как ты пишешь "гниды" должны идти на войну? А где же все эти потапы, юзики, лещенки, геращенки, обдристовичи и так далее, у них иммунитет от войны? Они не гниды, при всем том, что депутаты иностранцы пооставляли свои сеймы, ландтаги и приехали добровольцами защищать Украину? Что ж ты гнидами квартально-************** мразоту не величаешь?
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05.06.2022 11:29 Ответить
Цензор постійно видаляє мої коментарі усюди. Напишу знову, не знаю скільки часу це жовте видання це не видалить!

Обмеження прав за ознакою статті є проявом того що ми живемо в рускому мірі 2.0. Це печерний сексизм. Розуміння людських цінностей ваті не зрозуміле. Ми живемо у совку. Таку країну ніколи не приймуть у сімю цивілізованих країн.

П. С.
А тепер знову юдаляйте мій коментар з гордим виразом обличчя)))
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05.06.2022 08:42 Ответить
Ну не зовсім так. Є Закон України про воєнний стан і в ньому передбачені обмеження прав і свобод громадян. Тобто, деякі статті Конституції просто не діють під час воєнного стану.

З якого ви міста/села? Просто цікаво чи відчули ви на собі запах цієї війни? Бо здалеку то зовсім не те...
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05.06.2022 09:36 Ответить
Ти хоч зрозумів що я написав? У нас не обмежили права всіх громадян. Обмежили лише права певної статі. Тобто у нашому совку твої права залежать від органу нижче пояса. Люди з радянським мегталітетом не усвідомлюють в чому проблема.
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05.06.2022 10:32 Ответить
50 тисяч вооруженных и экипированных головорезов в безопасном месте на границе с ЕС развлекаются, ловят уклонистов и пилят на таможне грузы.
Очень смешно...
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05.06.2022 08:46 Ответить
Поймали млять преступника, это же житель Закарпатья. А как же суки квартальные у вас потапы повыезжали и все остальные говромажоры? Тем типа своим дружбанам можно выезжать, а простому из Закарпатья нельзя, этот должен на войну идти вас гнид квартальных прикрывать своей жопой на фронте?
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05.06.2022 11:19 Ответить
 
 