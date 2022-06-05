Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье пограничники обнаружили военнообязанного гражданина, пытавшегося выехать за границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Правонарушение обнаружили в пункте пропуска "Малый Березный". Во время осмотра микроавтобуса украинской регистрации, следовавшего на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Он скрылся от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья.

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Отмечается, что лицо, которое пыталось вне контроля выехать за пределы Украины, будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. В отношении водителя в полицию направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".