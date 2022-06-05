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Россияне обстреляли "Азот" в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Да, вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны", - говорится в сообщении.

Впрочем, ситуация в области остается крайне затруднительной. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Читайте: Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай

Известно о значительных разрушениях в Горском, где повреждены 13 домов. В Лисичанске – пять, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". Информация о других населенных пунктах еще уточняется.

Сейчас при поддержке артиллерии российская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

Россияне обстреляли Азот в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай 01


Россияне обстреляли Азот в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Россияне обстреляли Азот в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай 03

Россияне обстреляли Азот в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай 04

Россияне обстреляли Азот в Северодонецке, здания полиции и почты - в Лисичанске, есть пострадавшие, - Гайдай 05

Автор: Анастасія Потіха
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Не росияне а рузкие нацистыили русофашисты. Пишите тексты правильно. Их читают не только в Украине а и зарубежом.
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05.06.2022 08:44 Ответить
Мардва или мардовские людоеды - скрепно мардовски.
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05.06.2022 09:43 Ответить
 
 