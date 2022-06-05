В оккупированном Мариуполе жители вынуждены несколько дней стоять в очереди за водой, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина - падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам - летнюю жару.
Гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно из-за "работы". Практика еды за работу возобновилась.
Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в т.ч. в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - говорится в сообщении.
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Про що ви мелете с теробороною.
А если ты никчемный и НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, то не надо жаловаться на судьбу, ибо за тебя ее все равно решают другие!
ненависть до України в кожній дрібниці
Голосували за рускій їзик і рускій мір, от він в Маріполь і прийшов!
Як не Янека із його радикалами, то ОПЗЖ цілували взасос, то 73% -хуже нє будет!
Всі 30 років працювали на путін пріді, от він і прийшов!
Мабуть тому, що винуватці дуже високо сидять((