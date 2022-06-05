В оккупированном Мариуполе жители вынуждены несколько дней стоять в очереди за водой, - Андрющенко. ФОТО

Рашисты прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина - падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам - летнюю жару.

Гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно из-за "работы". Практика еды за работу возобновилась.

Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в т.ч. в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - говорится в сообщении.

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