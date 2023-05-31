Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Командование ВС ВСУ.
"Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.
По предварительным данным, рашисты совершили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.
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Пока нет. Всё течёт, всё меняется.
Або "Смерчі", які продали в 1999 році
Которых 600 шт. Кучма отдал туда "за газ"
И самолеты также
Российская пропагандистка Овсянникова, которая выбежала в эфир Первого канала с антивоенным плакатом, опубликовала видео из Киева
«Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющие сирены», - написала Овсянникова. https://t.me/kievreal1/23049
ПОХОЖЕ ЛИ ЭТО НА ВОРОВСТВО УНИТАЗОВ?
Без вооружения и боеприпасов, которые передавали западные партнёры, нынешняя относительно медленная оккупация уже уверенно шагала бы по юго-востоку Украины, ни о каких контратаках в Херсонской и Харьковской областях и речи бы не было - сидели бы в глухой обороне и отступали.
А "терпилами" нас сделал наш выбор президентов:
1) Кравчук вместо Чорновола в 1991-м.
2) Кучма, фактически оформивший и воплотивший полное разоружение Украины (ядерное оружие, стратегические бомбардировщики, ракеты воздух-земля с дальностью 2500 км, 575 из которых в 1999 отдали россии в счёт поставок газа, а остальные - просто уничтожили).
3) янукович.
4) ?
Это наша власть отказалась от ядерного оружия (третий в мире арсенал - после США и россии!!!), обладание которым спасло бы ото всех ужасов, которые мы переживаем, это она распродала и распилила оружие средней дальности (2 500 км) и просрала остальное.
НАТО нам ничего не обязано, ни нам, ни кому-либо ещё, кто не входит в НАТО. Хотелось защиты от НАТО - надо было двигаться туда всю независимую историю и никуда не сворачивать.
"Бывший КГБшник", известный здесь, в одном из видео сказал, что россия через своё посольство передало американцам некую ноту, в которой намекнуло на использование оружия массового поражения в Украине в ответ на поставки ракет с максимальной для MLRS дальностью и ударам с их помощью по территории рф.
Какие были варианты у США? Первый - ограничить дальность и взять обещание, что мы будем стрелять не дальше своих общепризнанных границ. Второй - сыграть в "русскую рулетку" и потом предстать перед тяжелейшим выбором - "проглотить" применение химического или ЯО по Украине или самим ударить по россии ценой последующих многих десятков миллионов жизней граждан стран НАТО - столько жертв ради страны, не входящей в НАТО?
Своё надо иметь, у нас несколько военных заводов было до 24.02.2022, а Запад надо благодарить за то, что дают, и не упрекать и тем более не переходить на личности. Ну, Венгрию "попускать" можно, но не Германию и не Францию, с ними нужно решать дипломатически, взвешенно, хитро и умно.
Нам бы сейчас ракеты "Вільха-М" с дальностью 120 км совсем не помешали - управляемые, да ещё и запускаются с обычных пусковых от РСЗО.
А вот "Гром", по словам Жданова, Украина производить не имела права: https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Разве совершенно нельзя подписать контракт на производство "Вільхи-М" за границей? Нам бы не помешало, особенно учитывая меньшую дальность передаваемых снарядов к MLRS.
Головне - пам'ятати, хто у цьому винен, хто грабував та знищував нашу військову міць, і хто обирав таких президентів і таких нардепів. Чимало хто намагається звинувачувати НАТО, що замало дають нам зброї, а потрібно лише згадати, за яких президентів і правлячих коаліцій ми втратили власну зброю і не виробили нічого замість неї. Це не провина НАТО, в країнах НАТО є власні громадяни, яких потрібно захистити - це я пишу більше для тих, хто звинувачує НАТО, що "замало дають зброї". Першочергове завдання НАТО - зберегти життя власних громадян, тому потрібно було спочатку послідовно робити все, щоб увійти в НАТО, стати членом НАТО, а вже потім чогось там вимагати.
Другое дело нефтебаза, мост или эшелон с техникой
В кремле должны это понимать - туда тоже может что-то прилететь.
Ищите откуда.
Оркам.
Під свій НАКАЗ, курва.
Чомусь немає ЖОДНОЇ ЗВІСТКИ стосовно їх визволення. Не дурний триндьож депутанки Безмозглої, а відомості з МЗС, МВС, СБУ, ГУР, ... да хоч чорта лисого з Бубочкою під пахвою...
А хлопців ТАМ катують божевільними катуваннями...
А свою сраку він захищає п'ятьма!!!колами ППО.
Тут й миша не проскоче. Недарма себе "увічнив" на пам'ятнику на території Командування Сухопутних військ ЗСУ