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Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Командование ВС ВСУ.

"Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.

По предварительным данным, рашисты совершили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы 01

Читайте также: Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)

Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы 02

Читайте также: Ракетные удары были нанесены по объектам "Укрзализныци" в Киеве, - Лещенко
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Топ комментарии
+62
Пока в ответ не будут нанесены удары по Мацквэ чтобы мацквичи ообосрались и сидели ночами в подвалах и проклинали ***** за начатую войну ето и будет дальше так продолжаться
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05.06.2022 10:43
+19
Хераическая кацапская авиация. Ещё бы над Сахалином стрельнули. А медальки готовы будут получать как и за "подвиги" в Сирии по бомбежке больниц и детсадов. Тьфу,мрази.
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05.06.2022 10:46
+18
По мацкве далеко, нечем сейчас, а по территории ********** где достанем, пора уже преЗЕденту, не только красноречиво возмущаться, а и заявить, что на каждый ракетный удар будет ответка.
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05.06.2022 10:58
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Пока в ответ не будут нанесены удары по Мацквэ чтобы мацквичи ообосрались и сидели ночами в подвалах и проклинали ***** за начатую войну ето и будет дальше так продолжаться
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05.06.2022 10:43 Ответить
а памятаєте--нє стрєлять в атвєт? Хто має давати наказ...знаєте
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05.06.2022 10:48 Ответить
По мацкве далеко, нечем сейчас, а по территории ********** где достанем, пора уже преЗЕденту, не только красноречиво возмущаться, а и заявить, что на каждый ракетный удар будет ответка.
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05.06.2022 10:58 Ответить
Не беспокойтесь рабсеяне, будем отвечать для начала, не западным оружием, а родными Точками У, чтобы не провоцировать вашего ***********. Устраивает?
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05.06.2022 11:02 Ответить
І хто віддасть наказ - блаZень? Якщо він і досі не віддав такого наказу, чому ви вважаєте, що в нього раптом щось відросте і він наважиться?
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05.06.2022 11:05 Ответить
Новорег детектед.... Чего-то тебя чересчур много сегодня.
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05.06.2022 11:52 Ответить
Жаль, что у нас нет военного союза с Азербайджаном.
Пока нет. Всё течёт, всё меняется.
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05.06.2022 10:43 Ответить
А що б тобі дав військовий союз з Азербайджаном ? Забувся як припинилися бойові дії між ним та Вірменією ?
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05.06.2022 10:45 Ответить
Ну хоча "Полонених" в них позичили/викупили.
Або "Смерчі", які продали в 1999 році
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05.06.2022 13:52 Ответить
*"Полонези"
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05.06.2022 13:55 Ответить
Хераическая кацапская авиация. Ещё бы над Сахалином стрельнули. А медальки готовы будут получать как и за "подвиги" в Сирии по бомбежке больниц и детсадов. Тьфу,мрази.
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05.06.2022 10:46 Ответить
Кирочка! Свеженький?) Своё кацарылое "уважал" засуньте кацапы себе жОПу, вас долго ещё уродами будут называть
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05.06.2022 11:39 Ответить
Прекрасно с"решь. Как Соловьев вместе с вашим стадом))
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05.06.2022 11:45 Ответить
хорош тут свой помёт соловьино-ху*лово-путинякско кацапский раскидывать. И башкой думай а не голубым глазом вашим любимым
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05.06.2022 12:31 Ответить
Ракеты скорее всего типа "Х" бывшие Украинские
Которых 600 шт. Кучма отдал туда "за газ"
И самолеты также
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05.06.2022 11:04 Ответить
...на масквє явно очікують з Києва відео побиття журналісткі проклятимі біндерофцамі

Российская пропагандистка Овсянникова, которая выбежала в эфир Первого канала с антивоенным плакатом, опубликовала видео из Киева

«Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющие сирены», - написала Овсянникова. https://t.me/kievreal1/23049
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05.06.2022 11:22 Ответить
А кацапы , ворующие у Украины историю , теперь воруют и ее ШАПКИ ГАЙДАМАКИ .и пиарятся
ПОХОЖЕ ЛИ ЭТО НА ВОРОВСТВО УНИТАЗОВ?

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05.06.2022 11:29 Ответить
Заспокійся. Видно же що шапка ця прифотошоплена.
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05.06.2022 20:13 Ответить
Цю курву запустили паскудити Україну й українців- раша тудей. Негайно екстрадувати!
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05.06.2022 12:40 Ответить
недоношенное, он продвигал демократию и свободу слова в раше еще с листьевым, когда наверно твоего папаши на свете еще не было))) и он никогда не был на стороне власти
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05.06.2022 21:25 Ответить
А нам Макарон с Байденом говорят что низзя стрелять в ответ по территории РФ ато будет эскалация. А сейчас что? Рашисты и так применяют против нас все оружие что имеют. Нас делают терпилами. Подождут пока рашисты уничтожат всю инфраструктуру и предприятия страны а потом поставят перед фактом что нам нужно идти дагавариваться потому что у нас уже ничего не осталось
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05.06.2022 10:47 Ответить
Вы поддались панике, выгодной рашистской пропаганде. Успокойтесь.
Без вооружения и боеприпасов, которые передавали западные партнёры, нынешняя относительно медленная оккупация уже уверенно шагала бы по юго-востоку Украины, ни о каких контратаках в Херсонской и Харьковской областях и речи бы не было - сидели бы в глухой обороне и отступали.

А "терпилами" нас сделал наш выбор президентов:
1) Кравчук вместо Чорновола в 1991-м.
2) Кучма, фактически оформивший и воплотивший полное разоружение Украины (ядерное оружие, стратегические бомбардировщики, ракеты воздух-земля с дальностью 2500 км, 575 из которых в 1999 отдали россии в счёт поставок газа, а остальные - просто уничтожили).
3) янукович.
4) ?
Это наша власть отказалась от ядерного оружия (третий в мире арсенал - после США и россии!!!), обладание которым спасло бы ото всех ужасов, которые мы переживаем, это она распродала и распилила оружие средней дальности (2 500 км) и просрала остальное.

НАТО нам ничего не обязано, ни нам, ни кому-либо ещё, кто не входит в НАТО. Хотелось защиты от НАТО - надо было двигаться туда всю независимую историю и никуда не сворачивать.

"Бывший КГБшник", известный здесь, в одном из видео сказал, что россия через своё посольство передало американцам некую ноту, в которой намекнуло на использование оружия массового поражения в Украине в ответ на поставки ракет с максимальной для MLRS дальностью и ударам с их помощью по территории рф.
Какие были варианты у США? Первый - ограничить дальность и взять обещание, что мы будем стрелять не дальше своих общепризнанных границ. Второй - сыграть в "русскую рулетку" и потом предстать перед тяжелейшим выбором - "проглотить" применение химического или ЯО по Украине или самим ударить по россии ценой последующих многих десятков миллионов жизней граждан стран НАТО - столько жертв ради страны, не входящей в НАТО?

Своё надо иметь, у нас несколько военных заводов было до 24.02.2022, а Запад надо благодарить за то, что дают, и не упрекать и тем более не переходить на личности. Ну, Венгрию "попускать" можно, но не Германию и не Францию, с ними нужно решать дипломатически, взвешенно, хитро и умно.
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05.06.2022 11:27 Ответить
Или выдать десяток ядреных бамбов для временного хранения в саатветствии с Будапештским меморандумом, шоп мардва тихо выла и жидка срала.
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05.06.2022 12:40 Ответить
Кучма - раковая опухоль Украины.
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05.06.2022 12:55 Ответить
Судя по всему, сбили меньше половины, остальные попали

Нам бы сейчас ракеты "Вільха-М" с дальностью 120 км совсем не помешали - управляемые, да ещё и запускаются с обычных пусковых от РСЗО.

А вот "Гром", по словам Жданова, Украина производить не имела права: https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034

Разве совершенно нельзя подписать контракт на производство "Вільхи-М" за границей? Нам бы не помешало, особенно учитывая меньшую дальность передаваемых снарядов к MLRS.
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05.06.2022 10:54 Ответить
А вот "Гром", по словам Жданова, Украина производить не имела права - с...ка, як же все хр..о влаштовано у світі ... по нас луплять з усього, "а в отвєт тішина".
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05.06.2022 11:14 Ответить
Президенти і коаліції в парламенті мають бути патріотами України, а інакше буде так як у нас - ядерної зброї нема, звичайної зброї середньої дальності нема, "Нептунів" і "Вільхи-М" нема, "Грім-2" спроектували для іноземців і навіть не можемо його виробляти для себе.

Головне - пам'ятати, хто у цьому винен, хто грабував та знищував нашу військову міць, і хто обирав таких президентів і таких нардепів. Чимало хто намагається звинувачувати НАТО, що замало дають нам зброї, а потрібно лише згадати, за яких президентів і правлячих коаліцій ми втратили власну зброю і не виробили нічого замість неї. Це не провина НАТО, в країнах НАТО є власні громадяни, яких потрібно захистити - це я пишу більше для тих, хто звинувачує НАТО, що "замало дають зброї". Першочергове завдання НАТО - зберегти життя власних громадян, тому потрібно було спочатку послідовно робити все, щоб увійти в НАТО, стати членом НАТО, а вже потім чогось там вимагати.
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05.06.2022 11:50 Ответить
В нас діра стосовно перехоплення земля-повітря з стратегічних бомбардувальників!!! Майже всі проходять
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05.06.2022 12:36 Ответить
В нас все е а прийде час вибьем рашу с України на це е фахівці а не експерти дебільні
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05.06.2022 10:55 Ответить
Арестович - фахівець?
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05.06.2022 11:04 Ответить
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05.06.2022 12:33 Ответить
Та ні!Макроном "затуляється" Зеленський! Байден і Джонсон таке не кажуть,а навпаки - Україна вирішує куди стріляти!Проблемі "не стріляти" вже три роки(!!!).Тому Путін і знахабнів,напавши на нас,щоби знищити Україну, де сам "верховний" - не Верховний Головнокомандувач,а бідоносець!
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05.06.2022 11:08 Ответить
Если бы старый маразматик Байден не был таким ссыклом, то давно бы уже предоставил Украине по ленд-лизу мобильные копмлексы BGM-109G Gryphon с крылатыми "Томагавками" для удара по военным и стратегическим целям ГЛУБОКО В ТЫЛУ врага!
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05.06.2022 11:12 Ответить
Не стоит ругать партнеров
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05.06.2022 11:26 Ответить
и при чём здесь Байден? Маразматик только твой х*йло. Ну и зелоножОПые сливалы
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05.06.2022 11:43 Ответить
Байден точно не сцыкло.. а вы - точно провокатор или полезный идиот..
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05.06.2022 12:05 Ответить
Не спішіть поперед батька, бо зашпортаєтесь.
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05.06.2022 12:12 Ответить
Если у нас нет технических возможностей поражать цели в глубине росии издалека, то почему мы не используем диверсии. В глубоком кацапском тылу вдруг сходит с рельсов скоростной поезд москва -питер или поезд метро. Или ломается надолго водоканал крупного города. Или взрывается мост. Разве это недостижимые цели? Это могли делать горные люди с тремя классами мечете-приходской школы и почему то очень сложно нам. Какими законами войны можно запретить ДРГ?
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05.06.2022 11:38 Ответить
Отвернулся ли мир от кацапов. Риторический вопрос. И ответ-Нет. То что называется санкциями и прочими жесткимии методами муравьиный укус для слона. Они уничтожают наших граждам не деля на комбатантов и некомбатантов. Мы будет дествовать типа джентельментски до тех пор пока нас полностью не истребят физически. А дальше просто вычеркнут нашу нацию из списка присутствующих на просторах земного шара. Это правильно? И да, в том поезде Москва-Питер, который можно пустить под откос, по сведениям нашей разведки едут сто пяццот дивизий россиян. И в метро тоже. А воду с водоканала пьет вражеская армия. Такое объяснение устроит мировых пацифистов? Их же устраивает объяснение кацапов после бомбежки наших театров, вокзалов и мостов.
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05.06.2022 12:07 Ответить
А лайки тебе поставили те которые героически сражаются в Черновцах или Ужгороде. Штурмуют гандэлыки местные.
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05.06.2022 12:09 Ответить
Так тош легион рассия и сява мальцев.
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05.06.2022 12:45 Ответить
Метро это терроризм на уровне "горных людей" и исламистов
Другое дело нефтебаза, мост или эшелон с техникой
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05.06.2022 12:20 Ответить
Это является терроризмом только в случае отсутствия войны между странами. И группировка атакует государство. А если война, то вражеский солдат спрятался в гражданском погребе, а противник бросил туда гранату не расспрашивая сколько из тех кто внизу военных и сколько гражданских. Ты еще скажи на шпагах бросив перчатку в лицо надо сражаться. Тогда нас точно быстро прикончат. Многие еще Вольнова за пранки с кацапскими самками по поводу убитых сыновей критикуют. Это как раз те кто ничего в этой войне не потерял. А, скорее, нашел сдавая квартиру в Ужгороде за три цены.
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05.06.2022 12:52 Ответить
Мостов как раз в Москве хватает.
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05.06.2022 12:52 Ответить
Не понимал почему те же чеченцы не любят горных ******** дагестанцев, петушня такие как и рашки
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05.06.2022 11:47 Ответить
У этих Ту-95 есть аэродром базирования, который законно может быть уничтожен. Чем и как - это технический вопрос.
В кремле должны это понимать - туда тоже может что-то прилететь.
Ищите откуда.
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05.06.2022 12:09 Ответить
Саратов
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05.06.2022 12:30 Ответить
С маркса с энгельсом.
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05.06.2022 12:46 Ответить
Мене цікавить:-Коли припинять дурнувате консолідування технічних засобів, й практику накопичення якщо невистачає розуму, краще втопитися!!!
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05.06.2022 12:29 Ответить
На 100якомусь там дні війни можна вже казати так: ну запустили з Азії сцикуни тупі рашистські ракети, ну і що? Хіба кияни бояться? Ні...бачу затори, черги, роботи, гроші , квартири ....життя триває. Птн пнх!
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05.06.2022 13:55 Ответить
ЗЄлєдент "азовців" здав!!! на забій!
Оркам.
Під свій НАКАЗ, курва.
Чомусь немає ЖОДНОЇ ЗВІСТКИ стосовно їх визволення. Не дурний триндьож депутанки Безмозглої, а відомості з МЗС, МВС, СБУ, ГУР, ... да хоч чорта лисого з Бубочкою під пахвою...
А хлопців ТАМ катують божевільними катуваннями...
А свою сраку він захищає п'ятьма!!!колами ППО.
Тут й миша не проскоче. Недарма себе "увічнив" на пам'ятнику на території Командування Сухопутних військ ЗСУ
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05.06.2022 21:13 Ответить
 
 