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Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа спецназовцев-водолазов Нацгвардии достала из Киевского моря вражеский вертолет МИ-35М, сбитый в первые дни войны над водохранилищем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Это уже второй вражеский вертолет, "эвакуированный" водолазами Нацгвардии совместно с представителями ГСЧС Украины со дна водоема. Первый МИ-24П был поднят на поверхность в начале апреля. Правда, теперь нацгвардейцы смогли доставить на берег и тела двух пилотов.

Далее, по словам военнослужащих, вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие обнаружения вражеской техники будут служить очередным доказательством российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 01

Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 02
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 03
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 04
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 05
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 06
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 07
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 08
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Осеню там сомы будет размером в быка.
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05.06.2022 11:52 Ответить
Не завидно тем кто выковыривает остатки гнилых орков оттуда ..
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05.06.2022 12:09 Ответить
Он там ещё и хорошо сохранился. в телеге видел фотки с трупиком.
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05.06.2022 13:20 Ответить
Опасно допускать заражение и распространение "руцкого мира" в поголовье сомов.
Эти вертолетные консервы заражены вирусом рашизма.
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05.06.2022 12:29 Ответить
раки на рынке появяться жирные ))
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05.06.2022 12:38 Ответить
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06.06.2022 09:25 Ответить
 
 