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Россияне обстреливали Донбасс из "Градов", "Смерчей" и "Точек-У". Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Зафиксировано 15 ударов с авиации, ракетных комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", артиллерии, танков. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов. На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Российские войска били по населенным пунктам: Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледар, Краматорск, Дружковка, Новоселовка 1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Крестище, Времевка", - говорится в сообщении.

Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 01

Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 02

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Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 03
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 04
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 05
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 06
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 07
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 08
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 09
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 10
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 11
Россияне обстреливали Донбасс из Градов, Смерчей и Точек-У. Есть погибшие, – Нацполиция 12

Информируют о повреждении 7 частных домов, 2 многоэтажек, коммунального предприятия, детского лагеря, завода и двух религиозных сооружений. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Orda ***** !!!
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05.06.2022 11:13 Ответить
Кремлебот с сегодняшней регистрацией, ты что здесь забыл?
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05.06.2022 11:17 Ответить
Разумеется, ты идиот полный.
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05.06.2022 11:31 Ответить
Путінпамагі! Допоміг.
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05.06.2022 11:18 Ответить
Підараси кацапські уже задовбали своїм руZZьким міром
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05.06.2022 11:32 Ответить
Когда мы уже сможем ответить обещанными РСЗО, время идёт..
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05.06.2022 11:43 Ответить
Европейские и западные партнёры нас в очередной раз продимнамили ( ПРОСТО ******* )
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05.06.2022 13:26 Ответить
 
 