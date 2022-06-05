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"Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина на поле боя покажет России, что наше государство не покорить.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство. Но прежде должны научить его на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - говорится в сообщении.

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Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 01
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 02
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 03
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 04
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 05
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 06
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 07
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 08
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Топ комментарии
+22
Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
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05.06.2022 11:38
+18
Невідворотність покарання - це ти про себе?
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05.06.2022 11:37
+18
Вагнергейт?
Вільха, Гром, Нептун?
Стугна?
Богдана, **********, снаряди?
Розмінування Чонгара?
Київська танкова Дивізія?
Клістрони?
"евакуація" Азова?
********, не на часі, будем розбиратися...
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05.06.2022 11:41
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Невідворотність покарання - це ти про себе?
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05.06.2022 11:37 Ответить
еге ж !

на першому фото солдати знову бліндажі з палок та гівна будують.
бєтон на Крадівництві розікрали
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05.06.2022 13:33 Ответить
Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
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05.06.2022 11:38 Ответить
Ти теж вивчай...
І тебе повчити треба
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05.06.2022 11:38 Ответить
Бити по кацапським місцям без жалю.
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05.06.2022 11:38 Ответить
Вагнергейт?
Вільха, Гром, Нептун?
Стугна?
Богдана, **********, снаряди?
Розмінування Чонгара?
Київська танкова Дивізія?
Клістрони?
"евакуація" Азова?
********, не на часі, будем розбиратися...
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05.06.2022 11:41 Ответить
"********", чи навмисно здали? В них дилема- чи визнати себе ідіотами і довбнями, чи зрадниками.
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05.06.2022 11:47 Ответить
Тільки удари ствольною та реактивною артилерією по містах і дєрєвнях рашки може чомусь навчити кацапів!

Да, кацапы? Вы там уже окапываетесь?
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05.06.2022 11:42 Ответить
Ну тогда Вова, не возмущение проявлять при ракетных ударах по городам Украины, а смело заявить ***********, чтобы все услышали, что будут ответные удары по территории **********. Только это прекратит обстрелы наших городов.
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05.06.2022 11:43 Ответить
"Смело заявить" -це не хоробрість. Треба не говорити, а робити, чи принаймі не заважати профі-військовим робити свою справу по звільненню України.
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05.06.2022 11:59 Ответить
а як же він потім подивиться в очі плешфюрера?
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05.06.2022 15:57 Ответить
і хто тебе за язика тягнув?
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05.06.2022 11:45 Ответить
"каратель" млять( , за три месяці навіть небо Київа закрити ППО і ПРО не зміг ((...-" Київ захищений як ніколи -дев'ять ліній оборони .." )
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05.06.2022 11:47 Ответить
Опять биполярка. Это тот Зеленский, бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске, оптимист и герой? Или небритое перепуганное лупоглазое существо, что ставит камеру внизу на уровне гениталий и рассказывает о состоянии на 24.02.2022 и всяких ужасах о 20-ти кратном преимуществе врага в технике, нависая лохматой мордой над зрителями прямо с экрана?
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05.06.2022 11:48 Ответить
Коли буде покараний дЄрмак за злив операції по вагнерівцях, Татарченко за корупційні оборудки, Таран з Хомчаком за зрив оборонних замовлень, зашкварені слуги? Коли буде покарання за розмінований Чонгар і головне КОМУ? Чомусь про це повна тиша.
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05.06.2022 11:50 Ответить
Будуть покарані, коли 73% вилікуються и проголосують за патріота україни- українця, досвідченного і розумного. Проголосують за депутатів,чки на ділі виявили себе гідно в військовий час - як економісти, юристи, військові, бізнесмени...

Але - чи ваттники-малороси виліковні? - прикладів не знаю. Навіть біженці з Харькова в Тернополі хають "українців-бендеровців", буцім-то вони винні в руйнуванні їх житла російськими ракетами. - Москальство головного мізку.
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05.06.2022 12:05 Ответить
у Львові таку худобу,яке биканула на прибиральницю в школі,де вони сиділи,вночі ***** повикидали на вулицю з їх виводками,і сказали петляти туди звідки приперли,інакше то бидло не розуміє...
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05.06.2022 14:03 Ответить
Неотвратимость наказания - это тот принцип должен распространятся не только на исполнителей преступных приказов, а прежде всего на бенифициаров этой агрессивной и захватнической ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЫ (политическое и военное руководство паРашики, подстрекателей и ПРОПАГАНДОНОВ)!
А без ракет дальнего радиуса (хотя бы на 3000 км) и диверсионно-подрывной деятельности в глубоко в тылу врага решить эту задачу почти невозможно, поэтому нужно ставить вопрос перед высшил руководством Украины и союзников о ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ физического уничтожения лиц ответсвенных за эту бойню!
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05.06.2022 11:51 Ответить
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу.

А я считаю, что все заявления и выступления должны быть направлены на западную аудиторию.
И поэтому лучше говорить, что не "Украина научит", а "Западу важно научить россию".
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05.06.2022 11:55 Ответить
Хто буде покараний за невжиті заходи щодо підготовки до війни та евакуації населення після отримання інформації рік тому від іноземних розвідок про московитське вторгнення?
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05.06.2022 11:56 Ответить
Всем пленным оркам рубить правую руку , чтобы больше оружие в руки не брали

Убивать тоже не лишнее - даёшь 50000 дохлых орков
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05.06.2022 11:56 Ответить
вова зе не може нести відповідальність за .... та ні за що!
Бо воно порожне бібабо і жодної власної дії не чинив.
Дурня, звинуватити смітник, що в ньому купа бруду - він для того й призначений!
А от 73 дупоголових - це справжне зло для України
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05.06.2022 11:58 Ответить
Ти не можеш зробити невідворотність покарання для коломойського, кучми , порошенка, ахмєдова , фірташа, пінчука , суркіса , і т д і всіх інших , але ти хочеш навчити невідворотності покарання ***** ?
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05.06.2022 12:25 Ответить
Баканова і Юзіка забув. Да?
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05.06.2022 13:25 Ответить
що бидло "апять винават парашенка" гей бидло поверни біометричний закодонний паспорт і всі субсидії які давали щоб ти бидло не здохло зимою 15го.
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05.06.2022 14:05 Ответить
Зеленського, Єрмака, Арахамію,
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05.06.2022 15:48 Ответить
Угу. На передостанньому фото права антена спрямована на кацапській супутники. Там лише цвях у голову допоможе
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05.06.2022 12:38 Ответить
Чи куля
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05.06.2022 15:50 Ответить
Пусть Зе не забывает об этом принципе и в Украине - кто предал и пустил войска раши без единого выстрела , что стоило тысяч жизней - должен быть наказан , это не должно быть запылено. В военное время все догадываются кто винова
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05.06.2022 13:19 Ответить
Правильно кажеш, Вова. Невідворотність покарання -це те про що ти повинен думати днями та ночами.
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05.06.2022 13:24 Ответить
Мы пахали, я и трактор. Надо было ещё кулочком помахать в сторону путина, вдруг тот испугается.
Пока что своим руководством пол народа растерял, своих наказал. Количество погибших с двух сторон не соизмеримы. И не в нашу пользу. Одна трескотня. Но выражение "неотвратимость наказания" мне понравилось. Если не исчезнет до того.
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05.06.2022 13:36 Ответить
кирдык кацапам...буба лично очолыть батальон симсорок...но у вильный вид роботы час...
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05.06.2022 13:56 Ответить
Перечитав 2 рази, думав примарилося про невітворотизм покарання, ан ні. Жесть.
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05.06.2022 14:46 Ответить
Правда?

1. Що там з Пандора-пейперс та покаранням ЗЄ за відмивання грошей, вкрадених у Приваті Коломойським?

2. Що там з Вагнер-гейтом та покаранням за держзраду представників ЗЄ-влади?

3. Що з справою розкрадання Ковідного фонду?

4. Що с Татаровим? Що з Трухіним? Що з Єрмаком?
Їх вже покарали за корупцію та держзраду?

5. Що з Коломойським?
Його вже покарали за фінансові злочини та відмивання грошей?

От точно не представникам ЗЄ-влади казати про справедливість на невідворотність покарання.
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05.06.2022 15:27 Ответить
як воно готувалося до рашистської агресiї
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05.06.2022 18:07 Ответить
Епть, ты смотри какой учитель ********** выискался. Чем учить собрался, если в глазки ***** заглядывал и ведел там мир? Может сруЦький мирЬ ты там видел? В лучшем случае на границы от 23.02. и ничего не значащее для ***** и ********** соглашение о прекращении огня. А потом лет 100 страна будет добиваться репараций в международных судах от вечного коллективного *****, учитывая количество двойников. Потом лет 200 будем стягивать с уродов те репарации.
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05.06.2022 18:45 Ответить
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05.06.2022 19:11 Ответить
Зе-шобла накерувала...

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05.06.2022 19:13 Ответить
 
 