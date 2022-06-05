В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Николаеве в субботу, 4 июня, российские оккупанты ракетами обстреляли склад с зерновым шротом - там вспыхнул пожар.
Об этом сообщил в Телеграм-канале Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме жилого квартала, вчера российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор", - говорится в сообщении.
Пожар возник на площади 10 тыс. кв метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.
В целом огонь уничтожил два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.
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Його цитуватимуть ще довго і часто.
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- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
пророчі слова !
скільки ми вже втратили від повітряних нальотів !!!!
якби Президентом був знову обраний Порох, ми б мали потужний ракетний щит !!!!
Верните защитника Николаева генерала Марченко, а то сами вместо него сядете!
Тут урону на миллиарды, в особо крупных размерах, а то без суда и следствия... Прокуратура, ау!
А то сожрём вместо зерна с голодухи, вредители!
зеленому шоблу це не потрібно,бо інакше вже б і Херсон був наш
і як тоді бути ***** з водою до Криму?!
а тепер нас херачать кожного дня з градів,піонів,літаків,гвинтокрилів
дякуючі зеленій гниді
треба більше освітлювати такі факти у пресі для боротьби з пропагандою параши