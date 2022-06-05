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В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Николаеве в субботу, 4 июня, российские оккупанты ракетами обстреляли склад с зерновым шротом - там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в Телеграм-канале Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом 01

"Кроме жилого квартала, вчера российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор", - говорится в сообщении.

В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом 02
В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом 03

Пожар возник на площади 10 тыс. кв метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.

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В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом 04

В целом огонь уничтожил два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.
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Топ комментарии
+27
Що з цього приводу скаже найвеличніВщий та його незамінний гетманцев?
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05.06.2022 13:44
+25
Процитують арестовича (про*балі )
Його цитуватимуть ще довго і часто.
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05.06.2022 13:45
+18
Давычтооо? Раzийа же по мирным обьектам не стреляет. Наверное в бункере прятали военные танки и корабли
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05.06.2022 13:44
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Давычтооо? Раzийа же по мирным обьектам не стреляет. Наверное в бункере прятали военные танки и корабли
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05.06.2022 13:44 Ответить
для мссытельного хйла все, кто не в его персональном бункере-могиле - это нацисты, наркоманы, фошизды, милитаристы, бЕндеровцы и агрессивный блок НАТО.. и холопского населения Московии это тоже касается, только в самОй Московии об этом не принято говорить вслух..
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05.06.2022 14:27 Ответить
Що з цього приводу скаже найвеличніВщий та його незамінний гетманцев?
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05.06.2022 13:44 Ответить
Процитують арестовича (про*балі )
Його цитуватимуть ще довго і часто.
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05.06.2022 13:45 Ответить
13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.

пророчі слова !
скільки ми вже втратили від повітряних нальотів !!!!
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05.06.2022 14:24 Ответить
13.02.2019 06:06

якби Президентом був знову обраний Порох, ми б мали потужний ракетний щит !!!!
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05.06.2022 14:26 Ответить
Треба все звідти вивозити
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05.06.2022 13:44 Ответить
а голодаючій світ мовчить... а хер вам а не зерно... і будуть у них стройні фігури.. зможуть від куйла за шваброю сховатися
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05.06.2022 13:49 Ответить
Да вывозите уже зерно в глубь страны, не держите его в обстреливаемых областях!
Верните защитника Николаева генерала Марченко, а то сами вместо него сядете!
Тут урону на миллиарды, в особо крупных размерах, а то без суда и следствия... Прокуратура, ау!
А то сожрём вместо зерна с голодухи, вредители!
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05.06.2022 14:02 Ответить
Зерновий шріт - це те, що залишилося після екстракції олії з зерна. На корм тваринам.
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05.06.2022 15:20 Ответить
А тварини не мають їсти? А хто потім їсть м'ясо, масло, сметану, п'є молоко?
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05.06.2022 15:46 Ответить
Я цього не заперечую.
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05.06.2022 15:49 Ответить
не обов'язково лише тваринам. В залежності від якості соєвий аж бігом піде в ковбасу низької і середньої цінової групи.
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07.06.2022 09:20 Ответить
Яка в Миколаєві прокуратура, коли сам прокурор здавав кацапам місце дислокації наших військових і ті їх лупили ракетами? А навіщо Вам генерал Марченко, якщо там є пан Кім? Зробили все, щоб ворог зарився в землю, зробив бетонні украплення, навіз різної зброї, а потім кличуть Марченко. Краще покликати Боневтіка і його бойовий "квартал 95". Пам'ятаєте, як вони гарно співали, коли підпалили будинок і автомобілі Гончароєвої, бо вона хотіла поставити на місце Беню, який виводив, а точніше крав людські гроші?
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05.06.2022 16:17 Ответить
Марченко того й задвинули,бо дуже гарно працював на Україну
зеленому шоблу це не потрібно,бо інакше вже б і Херсон був наш
і як тоді бути ***** з водою до Криму?!
а тепер нас херачать кожного дня з градів,піонів,літаків,гвинтокрилів
дякуючі зеленій гниді
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05.06.2022 17:47 Ответить
семочку палыты антигуманно..ща офис взуйе шрёдера з шольцем вкупе.
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05.06.2022 14:10 Ответить
це так параша не причетна до створення продовольчої кризи,
треба більше освітлювати такі факти у пресі для боротьби з пропагандою параши
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05.06.2022 14:38 Ответить
Вивозити і продавати все що є, потім нове буде. Інакше ні товару ні грошей не залишиться!
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05.06.2022 14:59 Ответить
От я подумав, по Україні випущено 2500 ракет які попадали по чому завгодно: нафтобазах, жд вузлах, мостах, будинках, аеродромах навіть в шиномонтаж потрапила, а от в ОП з Єрмаком та преЗедентом чомусь ні.
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05.06.2022 15:21 Ответить
а тому, що ОП зробило все від них залежне, щоб в Україні не виготовилди жодної ракети, а ті що були просто розстріляли в море. Я напишу точніше, це не ОП зробило, це зробило кіно про Голобородьку і брехня "хуже не будєт", "свинарчуки", "ротердам +","збагатився у 80 раз", "вбив свого брата" і тому подібне, це все зробили ви, 73%.
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05.06.2022 16:22 Ответить
Подивимось на реакцію "наших" арикано-азіацьких друзів
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05.06.2022 15:52 Ответить
"Тільки не стріляйте по территорії параші", а то нам амери заборонили. По нам можна, по них ні. Якось так.
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05.06.2022 15:57 Ответить
До чого тут "амери", коли в нас немає чим стріляти? Боневтік все закатав в дороги, Вам залишилися ржати, спати. Це ж Ви себе зробили разом. Хуже не будєт.
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05.06.2022 16:19 Ответить
Я не розумію - чому я повинна жити в зруйнованій країні,а кацапи - в цілісінькій та ще й доношувати мої труси.Вони що,виграли війну,вони переможці?
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05.06.2022 16:17 Ответить
Всі питання до Володі Боневтіка. До речі, а Ви знаєте, що він ще і став на одну волосинку сивий? Отож, йому дуже важко звиздіти в бінкері, бо він не може поїхати в Буковель, в Трускавець чи Оман думати про Вас. А де він може поїсти шаумички і пострибати з дітками із "95 кварталу" по фонтанах?
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05.06.2022 16:28 Ответить
промышленный продовольственный терроризм от военных боевиков террористической организации кооператив озеро..
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05.06.2022 19:58 Ответить
Я б навіть ширше висловився: ... боевиков террористической организации россия
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07.06.2022 10:07 Ответить
І визнати їх терористами духу у ООН не вистачає ...
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07.06.2022 00:24 Ответить
 
 