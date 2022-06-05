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Две беженки из Украины погибли в аварии на железной дороге в Германии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

По данным немецкого издания Bild am Sonntag, вследствие крупной железнодорожной аварии, произошедшей 3 июня вблизи немецкого города Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария), погибли две беженки из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Две беженки из Украины погибли в аварии на железной дороге в Германии 01

Как сообщило издание, одна из женщин-украинок была с ребенком, который получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Женщины проживали в регионе в немецких семьях, приютивших их после бегства от российской войны в Украине.

По официальной информации, ранения в результате аварии получили около 40 человек, среди которых дети. Всего в поезде, следовавшем из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, на момент крушения находились 140 человек. Поезд сошел с рельсов в районе села Бурграйн, три вагона перевернулись на бок.

Две беженки из Украины погибли в аварии на железной дороге в Германии 02

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Пока причина аварии неизвестна. Железнодорожники предполагают, что авария могла произойти из-за технической неисправности. В полиции сообщили, что жертвами, по информации на данный момент, стали четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, а также парень-подросток.
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Топ комментарии
+4
Від долі не втечеш. Якщо судилося померти, то смерть наздожене, де б ти не сховався.
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05.06.2022 15:33
+4
idiot))
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05.06.2022 15:49
+3
((( інколи і дойчебаном від свого року не втечеш.....- співчуття родинам ...
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05.06.2022 15:14
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((( інколи і дойчебаном від свого року не втечеш.....- співчуття родинам ...
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05.06.2022 15:14 Ответить
Я бы этот Дойчебахн распустил в первый же день появись у меня такая возможность. Чистый распил бабла, похеризм, халатность вплоть до неуправляемости ситуации.
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05.06.2022 15:31 Ответить
idiot))
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05.06.2022 15:49 Ответить
да прям. австрийский бан рядом- воплощение немецкого порядка.
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05.06.2022 16:17 Ответить
От же ш біда...
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05.06.2022 15:15 Ответить
Від долі не втечеш. Якщо судилося померти, то смерть наздожене, де б ти не сховався.
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05.06.2022 15:33 Ответить
140-наших-?
40-наших-?
5-наших-2, де ж та теорія ймовірності?
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05.06.2022 15:40 Ответить
Німеччина прийняла майже 1 млн біженців. У Баварії їх більше, ніж у землях на північ, просто тому, що Баварія багата і тут вже було немало українців. З району Гарміша жінки могли їхати по справах, у біженців їх може буте багато і часто неочікувані. Так що гадаю, з теорією ймовірності все непогано.
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05.06.2022 15:53 Ответить
Які такі справи?
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05.06.2022 21:37 Ответить
Российская диверсия 100%
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05.06.2022 15:56 Ответить
Сейчас акция 9 евро билет на все виды транспорта на месяц. Народ рванул на выходные отдыхать. Может из-за прегруза тоже
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05.06.2022 18:17 Ответить
Царство Небесне...
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05.06.2022 19:41 Ответить
 
 