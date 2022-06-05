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Дунай (87) зерно (997) Измаил (145) Одесская область (3106) Румыния (901) речной транспорт (14)

В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Первый контейнерный караван скоро прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван отправляется в Украину из румынского города Констанца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

"Контейнерные перевозки из дунайских портов в Констанцу выходят на новый уровень и становятся более масштабными. В конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж (общая вместимость 300 TEU)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время разгрузочные работы в Констанце завершены. Караван частично (180 TEU) загружен импортным грузом. "Надеемся в конце следующей недели встречать наши суда в Измаиле", - отметили в пресс-службе.

В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы 01

Контейнерное направление – это возможность использовать флот УДП эффективнее. Ведь караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время, контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

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В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы 02

"Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозка будет расти – мы это уже чувствуем", - заявил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.

В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+74
...возите контейнеры молча..(
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05.06.2022 15:27
+53
ну то й мовчіть... нащо ото вихвалятися ???
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05.06.2022 15:28
+42
Это целеуказание?
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05.06.2022 15:30
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...возите контейнеры молча..(
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05.06.2022 15:27 Ответить
Ви такі наївні.
А то не здогадуєтесь, чому рашисти на третій місяць війни почали ******* по мосту під Одесою?
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05.06.2022 16:10 Ответить
ну то й мовчіть... нащо ото вихвалятися ???
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05.06.2022 15:28 Ответить
Это целеуказание?
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05.06.2022 15:30 Ответить

Інфа для кацапів?
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05.06.2022 16:53 Ответить
да вы уже надоели со своими "молчите". по вашему сейчас 40- года прошлого века? не существует аероразведки, спутников? агентуры врага в наших рядах? а разведданные берутся из новостей в интернете? крылатые ракеты наводятся на отметки на земле, а не по геолокации спутников? светоизоляция домов что б враг не стрелял? вы там дома еще свечками пользуетесь? или уже лампочку иллича нашли?
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05.06.2022 19:59 Ответить
це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства. Джерело: https://censor.net/ua/p3346062
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05.06.2022 15:48 Ответить
Це для чого оприлюднили?????
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05.06.2022 15:32 Ответить
об носа втерти...тіпа, змогли все одно, бе-бе-бе...
а якщо серйозно, галац зачекався, чертовски хочется поработать
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05.06.2022 16:10 Ответить
,,,Щоб ще пару десятків тисяч люду частково без вісті, частково в чім є в білий світ вигнати. Нам свій, леґітимно обраний нашими ж людьми ворог набагато підступніший, ніж ***** зі своїм конченим лаптєстаном. Вони ЯВНІ, а ота наша ******* ще й фарбована в кольори Прапора і Тризуб мало не на ширінки собі поначіпало...
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05.06.2022 17:51 Ответить
За такие сообщения в военное время (в приличных странах) расстреливают.
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05.06.2022 15:33 Ответить
Дядюшка, ти повинен постити, що у тебе коло хати, на лугу сів B-52 Stratofortress і льотчики-негри приходили та просили напитися водички з криниці.
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05.06.2022 16:01 Ответить
Незрозуміло, чому ви кривляєтесь ? Насправді Дядюшка Ау правий.
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05.06.2022 22:27 Ответить
Координати та точний час прибуття забули вказати.
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05.06.2022 15:36 Ответить
не кіпішуйте- це лаптеногим фей скинули
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05.06.2022 15:41 Ответить
ти при розумі? Зараз ***** переоре нах Ізмаїл....думай трохи, це місто і люди, а не просто порожня територія. Якщо це деза, то за такі висери садити треба!!!
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05.06.2022 16:26 Ответить
Якщо ж НЕ деза, то прізвища вже відомі, теж до джайлу!
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05.06.2022 16:28 Ответить
Не верю своим глазам! Это ж как цинично оставили кацапские штирлицов без куска хлеба - они секретный доклад, а им статью на стол, мол вот где вы информацию черпаете, а сами деньги типа на агентуру пропиваете и хрясь их по морде, хрясь!! !
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05.06.2022 15:42 Ответить
Теперь ждем прилета...? На какой хрен эта информация?
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05.06.2022 15:45 Ответить
Чуваки, все правильно! Я більш ніж впевнена, що це деза для кацапів. Я сама постила про величезні потяги з товстими ракетами і сотнями грубезних, нічних літаків над хатою.
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05.06.2022 15:45 Ответить
это их фейсбук
https://www.facebook.com/groups/432500750231460/posts/2265819376899579/
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05.06.2022 16:12 Ответить
Перевірка як відреагує НАТО. 30 метрів територія Румунії. Хай кацапи спробують.
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05.06.2022 15:50 Ответить
Наприкінці тижня чекаємо прильоту
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05.06.2022 16:00 Ответить
А таки не дарма безумна на тебе , Юрєц, наїхала. Походу ти хочеш, щоби москальнота ************ Ізмаїл? ***** шастати по другій лінії, повернись на роботу і або наведи лад на сайті, або закрий його *****.
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05.06.2022 16:01 Ответить
Фільтруйте інфу! Ну не можна у військовий час тріпати язиками! Мені здається що це вже не дурість.Надто систематично!
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05.06.2022 16:06 Ответить
**#нати чи вороги ось питання???
Хто ті люди котрі спливають таку інфу, **#нати чи вороги ? СБУ та контррозвідка мають перевірити.
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05.06.2022 16:10 Ответить
Треба всьму світу по секрету всюди казати. Одним довбням давай правду, іншим давай перемоги.
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05.06.2022 16:11 Ответить
дивный модер тут мат надыбав... удачи.
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05.06.2022 16:18 Ответить
От не терпиться журналугам смажену новину видати... Ну налагодили коридор і добре. Для чого горлати на кожному розі? Так, кацапи і без ЗМІ взнають звісно, в Україні досить багато шпигунів та підарасів які за три копійки і матір рідну кацапам продадуть. Але ж вони назло будуть нищити те, де Україна налагоджує життєдіяльність...
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05.06.2022 16:19 Ответить
Щось мало інфи, потрібні день, час та точні координати похвилинно, бажано з відеозйомкою наживо
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05.06.2022 16:21 Ответить
Бутусов, это шо там у тебя за наводчики-корректировщики работают? Если это введение противника в оману, то шо позвольте вас спросить редактор, в Украине что много работающих портов осталось? Прямо куйня какая то происходит….
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05.06.2022 16:34 Ответить
Це злив Андрюши Єрмака для кацапів.
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05.06.2022 16:56 Ответить
Ребята вы что там на всю голову больные вы что делаете зачем сообщать противнику такие данные
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05.06.2022 16:45 Ответить
Значить, зерно ми їм віддаємо все, а від них ніякої зброї в потрібній кількості? Це як???
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05.06.2022 16:56 Ответить
*** вашу мать, ви не можете, суки, помовчати? Чи піар дорожче життів, дорожче за все? Грьобані журнашлюхи...
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05.06.2022 17:06 Ответить
Це ви відразу оркам даєте знати, куда ракети пускати? Ви народники?!!! Куда СБУ дивиться???
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05.06.2022 18:37 Ответить
картинка для орочьих торпед с неба,,,???тсн уже так убили несколько человек..
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05.06.2022 19:50 Ответить
Тупее придумать ни чего не могли? Еще и в будущем времени. Ждите прилеты и всей инфраструктуре хана. Пока нет реальной ПВО нельзя такое даже обсуждать.
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05.06.2022 20:55 Ответить
 
 