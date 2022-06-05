В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы. ФОТО

Первый контейнерный караван скоро прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван отправляется в Украину из румынского города Констанца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

"Контейнерные перевозки из дунайских портов в Констанцу выходят на новый уровень и становятся более масштабными. В конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж (общая вместимость 300 TEU)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время разгрузочные работы в Констанце завершены. Караван частично (180 TEU) загружен импортным грузом. "Надеемся в конце следующей недели встречать наши суда в Измаиле", - отметили в пресс-службе.

Контейнерное направление – это возможность использовать флот УДП эффективнее. Ведь караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время, контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

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"Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозка будет расти – мы это уже чувствуем", - заявил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.