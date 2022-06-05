"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США", - ОП. ФОТО

Вертолеты Ми-17 для Украины уже загружаются на базе Военно-Воздушных Сил США.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Хорошие птички", - написал Ермак, добавив соответствующее фото.

Также читайте: США передали ВСУ три вертолета Ми-17