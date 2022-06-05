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Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабной войны оккупанты разрушили или повредили в Донецкой области по меньшей мере 43 религиозных сооружения, большинство из них принадлежало Московскому патриархату.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже те объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата. Вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами", - говорится в сообщении.

Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 01

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"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов. Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозные сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к Московскому патриархату. Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры", – добавил Кириленко.

Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 02
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 03
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 04
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 05
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 06
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 07
Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко 08
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Топ комментарии
+5
шкода тільки історичних споруд
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05.06.2022 15:56
+4
Нічіво страшнага! Ате жи ж братскій агонь!
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05.06.2022 16:03
+3
Яка чудова новина!
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05.06.2022 16:02
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шкода тільки історичних споруд
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05.06.2022 15:56 Ответить
Сатаністи в храм не ходять. Колись совєти знищили шаманів і вони всі стали сатаністами, такі вони сруські. Орда в чистому вигляді.
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05.06.2022 16:01 Ответить
ФСБшна секта їх осквернила, тому пох)
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05.06.2022 16:02 Ответить
Яка чудова новина!
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05.06.2022 16:02 Ответить
Нічіво страшнага! Ате жи ж братскій агонь!
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05.06.2022 16:03 Ответить
бо закон не соблюдают...
Закон № 2662-VIII про зміну назви релігійних організацій, керівний центр яких розташований в країні-агресорі.
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05.06.2022 16:03 Ответить
Добре, що орда не наважилася зруйнувати Софію, хоча..., вони ж показушні християни, як і все в них.
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05.06.2022 16:04 Ответить
Попів зібрати і на передок- хай там собі гундяя славлять, хай уже там здохнуть.
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05.06.2022 16:06 Ответить
Кто их отправит на передок- те, которые им руки лижут?
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05.06.2022 16:35 Ответить
В цьому вони винуватять українців.
Навмисне.
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05.06.2022 16:06 Ответить
Хорошо РФ отдать Украина им должна самой РФ!
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05.06.2022 16:13 Ответить
жалуйтесь гундяю...
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05.06.2022 16:13 Ответить
Рашисты проводят в Украине дегундяизацию.
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05.06.2022 16:21 Ответить
бурятам з кадырОвцам пох..
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05.06.2022 16:24 Ответить
Хоч якась користь
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05.06.2022 17:00 Ответить
Отстроенные храмы будут принадлежать УПЦ.
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05.06.2022 17:13 Ответить
Пречудово
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05.06.2022 22:55 Ответить
 
 