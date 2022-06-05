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В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киевской области в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии РФ, нашли тело мужчины. По предварительным данным гражданского жителя оккупанты застрелили из огнестрельного оружия выстрелом в голову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция 01

"Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации исчез в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего" - сообщили в полиции.

В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили его на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.

В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция 03
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Ніхто не думав що буде варварство.
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05.06.2022 16:58 Ответить
Усі хто казав "війни не буде" у НОРМАЛЬНИХ націях після початку війни стають політичними мерцями.... іноді й реальними. А в Україні їх у "Герої" та "Мудрі" возносять.....
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05.06.2022 17:00 Ответить
Так тих хто намагався попередити про неймовірну загрозу, цькували, цькували і ще раз цькували. Може сподівалися, що Україна не встоїть, але помилилися вони з народом
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05.06.2022 17:10 Ответить
и шо там с "законом об оружии"?..
бо шось влада нифига не справилась с захыстом БЕЗОРУЖНЫХ Громадян, наоборот дала агрессору зелёный свет от Чонгара до Иванкова на террор, насилие, мародёрство и плавно "съехала с темы", ссылаясь на неэффективное НАТО... при чём тут НАТО?..- это вы, аматоры, не защитили налогоплательщика, кормильца вашего..
чи оружие предусмотрено только тищенкам-безуглым?.. и то, только для расстрелов украинцев..(
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05.06.2022 17:11 Ответить
Закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вже прийнято. Можете вбивати окупантів з власної зброї. Якщо не маєте - то придбайте в збройовому магазині. Якраз недавно у них поповнились асортименти. Короткоствол, звісно, придбати не дадуть, але з гвинтівки валити орків навіть зручніше.
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05.06.2022 18:29 Ответить
А сейчас орда дауна-фсбшника, решившего уничтожить Украину, продолжает убивать мирных жителей на оккупированной территории

https://war.obozrevatel.com/ukr/na-hersonschini-bojoviki-dnr-zastrelili-podruzhzhya-zaradi-rozvagi-scho-vidbuvaetsya-na-okupovanih-teritoriyah.htm
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05.06.2022 18:20 Ответить
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05.06.2022 19:34 Ответить
Чи це є приводом для збудження головної прокурорки? Хоча б за фактом
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05.06.2022 20:40 Ответить
 
 