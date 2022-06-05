В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии РФ, нашли тело мужчины. По предварительным данным гражданского жителя оккупанты застрелили из огнестрельного оружия выстрелом в голову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

"Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации исчез в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего" - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили его на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.