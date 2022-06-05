В Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами мирного жителя, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киевской области в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии РФ, нашли тело мужчины. По предварительным данным гражданского жителя оккупанты застрелили из огнестрельного оружия выстрелом в голову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.
"Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации исчез в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего" - сообщили в полиции.
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Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили его на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.
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бо шось влада нифига не справилась с захыстом БЕЗОРУЖНЫХ Громадян, наоборот дала агрессору зелёный свет от Чонгара до Иванкова на террор, насилие, мародёрство и плавно "съехала с темы", ссылаясь на неэффективное НАТО... при чём тут НАТО?..- это вы, аматоры, не защитили налогоплательщика, кормильца вашего..
чи оружие предусмотрено только тищенкам-безуглым?.. и то, только для расстрелов украинцев..(
https://war.obozrevatel.com/ukr/na-hersonschini-bojoviki-dnr-zastrelili-podruzhzhya-zaradi-rozvagi-scho-vidbuvaetsya-na-okupovanih-teritoriyah.htm