Последствия ракетного обстрела ДВРЗ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 5 апреля россияне нанесли ракетный удар по Дарницкому вагонно-ремонтному заводу в Киеве. Журналистам показали последствия этого обстрела.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Журналистам продемонстрировали, что ракетами был уничтожен цех, ремонтировавший вагоны для зерна. Никаких танков в цехе не было.

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Фото, видео - Олег Богачук