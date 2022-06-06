13 441 15
Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сменил место регистрации своего самолета с Бермудских островов на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке журналист Михаил Ткач.
Он отметил: "Рамзан Кадыров перерегистрировал свой частный борт Airbus A319 стоимостью 80 миллионов долларов. Теперь он имеет регистрацию не на Бермудских островах, как у ненастоящего чеченского патриота в течение последних девяти лет, а в России - как у загнанного санкциями вора. Теперь бортовой номерКадырова RA-73417.
После перерегистрации самолет уже посетил Москву и вернулся в Грозный. Ждем перелета на Мальдивы или в Дубай".
Топ комментарии
+12 Kek Jager
показать весь комментарий05.06.2022 23:38
+12 аспм мпри
показать весь комментарий05.06.2022 23:53
+11 Colt
показать весь комментарий05.06.2022 23:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
донгандон засцяв що конфіскують
Момент сбития российско самолёта