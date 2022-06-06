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Кадыров (771) самолет (3346)

Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сменил место регистрации своего самолета с Бермудских островов на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "Рамзан Кадыров перерегистрировал свой частный борт Airbus A319 стоимостью 80 миллионов долларов. Теперь он имеет регистрацию не на Бермудских островах, как у ненастоящего чеченского патриота в течение последних девяти лет, а в России - как у загнанного санкциями вора. Теперь бортовой номерКадырова RA-73417.

После перерегистрации самолет уже посетил Москву и вернулся в Грозный. Ждем перелета на Мальдивы или в Дубай".

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Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 01
Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 02
Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
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05.06.2022 23:38
+12
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05.06.2022 23:53
+11
В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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05.06.2022 23:37
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Сейчас и медведев-младший перерегистрируется на рашку. Будет жить рядом с самолетом кадырова.
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05.06.2022 23:29 Ответить
А что ету бородатую Обезьяну насилующую детей еще не подали в международный розыск как террориста?
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05.06.2022 23:37 Ответить
он возможно будущий президент, а его в террористы определить ...
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05.06.2022 23:40 Ответить
не будет он президентом - он в силе пока путин при власти
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05.06.2022 23:48 Ответить
там и народ такой, так что в тему все...
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05.06.2022 23:48 Ответить
В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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05.06.2022 23:37 Ответить
Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
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05.06.2022 23:38 Ответить
А разминировать кто будет ?
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05.06.2022 23:47 Ответить
ніхерово так дуполизи х!йла бабла отримують,
донгандон засцяв що конфіскують
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05.06.2022 23:42 Ответить
Херасе, на каком расстоянии "смельчак" рамзан Украину облетает! Аж в Казахстан занесло!
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05.06.2022 23:50 Ответить
Ось така мразота , як кадирка , який зрадив свій народ і просрав вільну країну , має приватний літак 😠
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05.06.2022 23:51 Ответить
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05.06.2022 23:53 Ответить
Прямо бермудский треугольник какой-то. Чета рашистского патриотизма у рамзанки не наблюдается. Ах да, что-то там про первого руского в 16 лет он когда-то излагал.
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05.06.2022 23:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1533548783782580226

Момент сбития российско самолёта
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06.06.2022 00:00 Ответить
В свою любимую овечку тоже вывез из Бермуд?
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06.06.2022 06:37 Ответить
 
 