Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции, занимаемые украинскими воинами на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Запорожская область. Передовые позиции наших защитников. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Украину. За ваше большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас", - отмечается в сообщении.

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