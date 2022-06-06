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Зеленский (16563) Запорожская область (2246)

Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции, занимаемые украинскими воинами на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Запорожская область. Передовые позиции наших защитников. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Украину. За ваше большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кое-что привезли военным, - Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска. ВИДЕО

Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области 01

Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области 02
Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона.
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06.06.2022 00:50
+28
Взгляд Фельмаршала на карту красноречив и больше не вызывает вопросов, кто же действительно руководит операциями на фронте. Ну и куда же без Ермака
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06.06.2022 00:40
+25
Шоколадки со своим портретом раздал? Если нет - зря съездил. Пиар не сработает.
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06.06.2022 00:34
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Шоколадки со своим портретом раздал? Если нет - зря съездил. Пиар не сработает.
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06.06.2022 00:34 Ответить
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06.06.2022 00:37 Ответить
Впевнений, що якість гірша за Рошен.
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06.06.2022 00:43 Ответить
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона.
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06.06.2022 00:50 Ответить
Там что,некому пристрелить этого недомерка...
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09.06.2022 21:37 Ответить
Странно что на шоколаде он без Дерьмака,везде с ним,а тут непорядок.
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06.06.2022 01:28 Ответить
А где на фото позиции которые он посетил?)
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06.06.2022 00:35 Ответить
Членовозом подъехать к позициям? И без броников и шлемов? Не смешите Бенины тапочки.
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06.06.2022 00:39 Ответить
там ще має безмозка приїхати контролювати дії військових,тоді певно і буде фотозвіт)
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06.06.2022 00:41 Ответить
алекс путинолиз - успокойся.
Сіверськодонецк - Україна.
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06.06.2022 01:07 Ответить
Взгляд Фельмаршала на карту красноречив и больше не вызывает вопросов, кто же действительно руководит операциями на фронте. Ну и куда же без Ермака
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06.06.2022 00:40 Ответить
А Безмозгла всьо кантраліруєт, сматряща
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06.06.2022 01:34 Ответить
Єрмак маячить позаду. А каклєта ж де?
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06.06.2022 00:42 Ответить
Бесит ****!
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06.06.2022 01:30 Ответить
За весь час полону українська влада жодного разу НЕ ЗВ'ЯЗАЛАСЬ з полоненими бійцями "АЗОВ"!
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06.06.2022 00:48 Ответить
А что они могут сделать? С самого начала было понятно что это плен и капитуляция. Но они врали, что всё контролируют. Ну вот. Всё что они теперь могут сделать это сказать - да, мы врали. Мы отдали наших людей потому что ситуация была для них безвыходная, а теперь орки творят с ними что хотят. Вот и всё. Как это Азову поможет? Никак.
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06.06.2022 00:56 Ответить
Вообще когда кто-то говорит что у меня есть охренительные планы что делать, но я вам не расскажу и вообще надо их в тайне держать потому что так лучше, то этот человек просто врет. Но если кто-то в это верит, то это на их совести.
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06.06.2022 01:02 Ответить
Кстати, именно так вел себя Трамп. Когда его спросили что он будет делать журналисты, то он сказал что это секрет, чтобы удивить там врагов. Оказалось что никакого секрета не было, а он просто напускал тумана, чтобы прикрыть отсутствие планов.
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06.06.2022 01:03 Ответить
Єто шах и мат владе - что влада может ответить, когда настойчиво спросят? Обвинят спрашиваюших в пособничестве оккупантов? В купленности и предательстве? Осталось 30 дней на єто решение...
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06.06.2022 01:03 Ответить
Азов это вообще не та история, где надо винить власть. Это как их сегодня боты пытались винить в обстрелах Киева. Россия отвечает за это. Наши власти и без этого каждый день ведут себя неадекватно. Но оставляйте вину виноватым. Россия виновата. Хотите помогать Азову? Напоминайте об этом постоянно. Обращайтесь в ООН, в Красный Крест, куда угодно. Используйте имя Азова и остальных заключенных на любых площадках при любом поводе. Чтобы они были на слуху и все помнили кто они и что они. Больше мы ничего сейчас сделать не можем.
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06.06.2022 01:07 Ответить
Азов надо было вывести вовремя. А в идеале - вообще такого не допустить....
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06.06.2022 01:16 Ответить
Это уже другая история. По югу надо целое расследование. И не только по югу, но это вообще не по теме. Многие критики власти видя что та пришла на лжи и манипуляциях верят, что только так это и работает. Может они в чем-то и правы и попытка привязать Зеленского к ситуации Азова выгодна политически, тем не менее у нас как бы форум, а не канал пропаганды.
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06.06.2022 01:20 Ответить
расследование надо не только по югу. Мутная позиция была у власти, которая имея данные всех разведок курила бамбук и привела к неподготовленности и смерти тысяч людей
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06.06.2022 01:25 Ответить
Я би їх всіх на поліграфі прогнала, але головне, щоб розслідуванням не Венедіктова займалася!!!
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06.06.2022 03:52 Ответить
И где ж Подоляк только находит таких, как ты, Ваня, идиотов? Ваня, запомни, своим Zeленым ватным мозжечком и другим вашим Ze-ватным тролям "подолячим" передай - Азов и весь оставшийся в живых гарнизон Мариуполя, был сдан кацапам Zeленой ватной антиукраинской шоблой, которая пообещала пацанам в Мариуполе обмен, а в итоге 2500 наших Героев получили плен. И сейчас Zeленая шобла уже третью неделю молчит про 2500 наших Воинов, которые сложили оружие, лишь только поверив приказу вашего Zeленого квартального "хенералисимуса" и заверениям, что их всех обменяют на пленных москалей... Ваня, ты спроси там у Zeленых мерзавцев - что с нашими пацанами? Или в ОПе надеются, что все уже про них забыли??? Украине лучше прямо сейчас всю продажную Ze-шоблу обменять на наших пацанов из Мариуполя и на всех остальных наших ребят, кто ждет освобождения, по принципу: всех промоскальских предателей - на всех наших героев.
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06.06.2022 02:16 Ответить
Все дело в том ,что кацапам эта зеленая шобла нахрен здалась,она им здесь нужна,она отлично выполняет ихние задания...
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09.06.2022 21:48 Ответить
Подзвонити, ні - не можуть?
З Червоним Хрестом зв'язатися, запит відправити, ні - не можуть?
У свій час, з "закрийте небо" вони всіх ЗАДОВБАЛИ! Хоч зразу було зрозуміло, що небо ніхто не закриє. Про полонених не можуть задовбати?
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06.06.2022 10:33 Ответить
Им дали приказ - ВЫХОДИТЬ.
Они сами не вышли.
Они живы - уже хорошо.
путлеру - верить НЕЛЬЗЯ. Конечно же он никого не собирался так просто выпускать.
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06.06.2022 01:11 Ответить
Никто им не давал такого приказа. Об этом сказал Прокопенко.
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06.06.2022 01:25 Ответить
А почему свиньи в Киеве уже в первый день были? И на житомирской трассе расстреливали ВСЕХ.
Зачем Мрию сожгли, почему Бучу расстреляли?
Ты - руцкий троль - засохни.
Это война - УКРАИНЦЫ делают что в их силах с твоей "второй" армией, которая готовилась к войне с Украиной 20 лет.
И то, что деоает ЗСУ - это большой подвиг.
Украина победит. А вы сдохните.
Слава Украине, Героям Слава!
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06.06.2022 01:16 Ответить
вопрос не к ЗСУ, а к Зеленскому вообще-то
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06.06.2022 01:17 Ответить
,при владі ворог України,і тільки дегенерати цього не помічають.
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06.06.2022 01:30 Ответить
***** то туди,сраколиз-отбєліватєль
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06.06.2022 01:43 Ответить
Стратег приперся, тепер все буде добре, мабуть, військові ледь дочекалися наймудріших вказівок від найвеличнішого полководця
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06.06.2022 01:05 Ответить
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06.06.2022 01:14 Ответить
На фото: наш зелёный палка-водец расспрашивает дорогу на Мариуполь...
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06.06.2022 01:24 Ответить
На Мелітополь,лєнка черешні захотіла,скумбрія набридла.
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06.06.2022 01:31 Ответить
Из ЗЕленого поноса лепят "пулю" для видосов ...
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06.06.2022 01:47 Ответить
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06.06.2022 02:19 Ответить
піариться, скотина. не допоможе, військові все прекрасно розуміють. так само, як і всі притомні люди.
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06.06.2022 07:51 Ответить
Смело. Хотя, сначала могли безуглую туда запустить, для проверки.
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06.06.2022 09:00 Ответить
Ну что вы прицепились к фельдмаршалу, ему на карту даже глядеть не надо, он наизусть всё знает.
Главное, чтобы Ермак запомнил профессиональным взглядом.
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06.06.2022 10:12 Ответить
 
 