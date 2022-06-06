РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15291 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
13 622 61
Буданов (330) война (46904) разведка (4005) Северодонецк (602)

Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сегодня это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии.

"Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевая мощь оккупантов снизилась благодаря успешным контратакам ВСУ в Северодонецке, - американский Институт изучения войны

Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке 01
Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
За про*оби у підготовці до вторгнення? 😲 Це навіть не мої слова - це зізнання наближеного до зеленої влади поручика Ржевского, вибачте, полковника Арєстовіча.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:33
+29
А що мости зірвані чи захисників Маріуполя звільнено? Куди надалі піде інформація?Демченко?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:30
+20
проінспектував безумну?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГУР України-респект...
показать весь комментарий
06.06.2022 10:28 Ответить
А що мости зірвані чи захисників Маріуполя звільнено? Куди надалі піде інформація?Демченко?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:30 Ответить
За про*оби у підготовці до вторгнення? 😲 Це навіть не мої слова - це зізнання наближеного до зеленої влади поручика Ржевского, вибачте, полковника Арєстовіча.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:33 Ответить
А причому тут ГУР? Вони дають інформацію, але рішення приймає головнокомандуючий. Не на часі, треба будувати дороги, не треба паніку наводити тощо.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
Нагадати для чого Буданова поставили на ГУР ?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:51 Ответить
Нагадайте будьте добрі .
показать весь комментарий
06.06.2022 10:55 Ответить
Для боротьби з опозицією і прикриття Зєлєнского від вагнергейту.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:57 Ответить
Оде з дяох - або ГУР по*бала підготовку до вторгнення, пбо не зуміла донести вніормацвю до керівниутвп країни, що теж є про*обом керівництва ГУР, яке першочерговим вважали завдання дискредитації опозиції (бздур з Чаусом, наприклад). Иому не треба патетики.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:55 Ответить
Коли ви "рошенки" смоктали на курсах підвищення кваліфшкації Буданов був на рейді у Криму і підставляв власну голову. Зрозуміло звання звалилося зненацька, слава трохи придавила в такі роки генералом. Але він доказав свої спроможністі.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:42 Ответить
Він показав як вміє лизати зелену дупу янелоха!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:06 Ответить
ага в рейді по "тилах" на **** скавав твій бидланов,людина яка не може донести таку важливу інфу керівництву держави профнепридатне сраколизне бидло,тому ****** не обертайся
показать весь комментарий
06.06.2022 14:29 Ответить
якщо запитати, хто здав південь, то це паніка? Шановний пане подивіться в Миколаївській області, в одній частині йдуть запеклі бої, а в тих містях, де недавно був ворог, будуються нові дороги, де задіяно до 20 одиниць новенької спецтехніки, де німецькі самоскиди, японські екскаватори і бульдознри і вдосталь пального, а на потреби війська воєнкоми забрали старенбкі ГАЗони у фермерів. Не соромно? Я вже не говорю за те, що три роки тільки тим і займалися що будували виключно дороги, а армію скорочували.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:02 Ответить
ну до чего ж тупой зеблан
показать весь комментарий
06.06.2022 10:50 Ответить
проінспектував безумну?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:30 Ответить
Проїнспектував безальтернативну. Проблеми зеленої влади ще й у тому, що навіть замінити цих розумово обдарованих і зашкварених немає ким.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
Я довго думала,навіщо вона там...щоб свій розстрільний проект довести до кінця,статус участника бойових дій заробити і заодно агітацію провести. Відчуття, що Залужний більше не командуючий, а маріонетка. Не має ні одної операції,тільки фіксація ,як орки готуються до зими. Бережіть себе і Україну
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
Так, вже і Зміїний острів перестали видбивати.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:42 Ответить
А хто проінспектує роботу самого Буданова?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:30 Ответить
Валуєв хвалив.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:36 Ответить
Гогілашвілі
показать весь комментарий
06.06.2022 10:37 Ответить
Патрушев і Пуйло
показать весь комментарий
06.06.2022 12:07 Ответить
Це друг Валуєва?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:31 Ответить
друг друга
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
такой малодинкАй - а уже ЖЕНЕРАЛЬ!)))..УБД УЖЕЖ ОПЯТЬ-ТАКИ)))
показать весь комментарий
06.06.2022 10:34 Ответить
... чи достатньо всього ГУР для охорони Безуглої. З других джерел чому там Буданов.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
Думаєте, вони таго , разом зустрічаються?)
показать весь комментарий
06.06.2022 10:44 Ответить
як то кажуть : "кому і кобила нєвєста"))))
показать весь комментарий
06.06.2022 14:32 Ответить
Нарцис
показать весь комментарий
06.06.2022 10:35 Ответить
Ясний пень. Не відсиджуватись же в тилу коли самий Боанапарт Боневтік
Інспектував передову.
Так і під сраку можна отримати.
Коля Котлета в ростерянності. Закосить на больнічку?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:36 Ответить
Тоненька шийка,ручки як у дівчинки,хенерал блд,ще й погляд як у пихатого дегенератам,тепер зрозуміло чому "********",одні самозакохані підараси у керівництві країни.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:38 Ответить
Але він був багато років у спеназі ГРУ, може припинив тренуватися на посаді)
показать весь комментарий
06.06.2022 10:46 Ответить
Ага . Розвідник має бути таким ,як Рембо або Шварцнегер . Інші кастинг у цензорівських зрадойобів не проходять.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:59 Ответить
Дегенерат,розвідник повинен бути фізично підготовлений,особливо якщо він військовий розвідник,а це якась дівчинка на фото,самозакохана.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:23 Ответить
А з чого ти взяв , що Буданов не підготовлений фізично для виконання завдань ? Бо тобі так по фото стало очевидно ?
показать весь комментарий
06.06.2022 11:27 Ответить
Так,по фото,по діяльності до війни,та по співмешканцям у будинку.Це звичайне лайно,яке повинне керувати максимум жеком.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:49 Ответить
А я шо-то думала, шо резведчик должен быть умным и просчитывать все ходы. Хотя откуда мне знать про розвидныкив? Но Буданов, кажется, не отличается ни умом, ни силой, ни смекалкой
показать весь комментарий
06.06.2022 11:45 Ответить
То у службі зовнішньої розвідки не обов'язково бути фізично підготовленим,а у військовій потрібно постійно тренуватись для виконання завдань.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:52 Ответить
ну от і побачила що він тупий дистрофік-дегенерат,сраколиз і столоначальник
показать весь комментарий
06.06.2022 14:34 Ответить
Твій авторитетний голос з дивану почуто . Можеш починати гасити свій палаючий пукан .
показать весь комментарий
06.06.2022 15:08 Ответить
Ума и смекалки хватило выполнить боевое задание в составе ДРГ на севере Крыма и прорваться с боем без потерь сквозь многочисленные вражеские заслоны в Херсонскую область, когда их русня искала по всему Крыму
показать весь комментарий
06.06.2022 16:33 Ответить
Ага,як брава спецназівка люська арєстовіч,так і це посміховисько вигадала собі легенду про гіраїческій бой і спасєніє в Криму.
показать весь комментарий
07.06.2022 01:36 Ответить
зате ти, по сраколизтву, всіх обійшов дурко случкаш
показать весь комментарий
06.06.2022 14:33 Ответить
А от ти по зрадній зраді ще пасеш задніх . Інші тобі фору тут дадуть . Так що тренуйся , бо поки що непереконливо.
показать весь комментарий
06.06.2022 15:06 Ответить
якщо один заявляє "Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", а другий - "у Сєвєродонецьку ситуація для ЗСУ погіршилася" - то хтось один з них бреше.
Але найвірогідніше - брешуть обидва, кожен зі свого боку
показать весь комментарий
06.06.2022 10:39 Ответить
а "зелена влада" бреше вся. А не соромно Боневтіку піаритися на армії, їздити до них і щось там із розумних виглядом лічіка говорити, коли три роки знищував цю армію, скоротив на 40 тисяч, заборгованість довів до декількох мільярдів зарплати, що заставило найкращих піти з війська? Всі гроші зарив в дороги, то можливо краще йти і піаритись на фоні спецтіхніки асфальукладників, бітумовозів, бульдозерів, чи не так?
показать весь комментарий
06.06.2022 11:09 Ответить
Якщо більше виборів не буде або виберуть зелену гниду ще раз - країна втрачена навіки
показать весь комментарий
06.06.2022 18:05 Ответить
проинспектировал, и получит медаль за участие, и пожизненные выплаты из бюджета.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:43 Ответить
Шпигував для орків?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:55 Ответить
****** кацапня...
показать весь комментарий
06.06.2022 10:56 Ответить
Сіверодонецьку, прибирайте вже нарешті змоскальщення назви, річка
Сіверський Донець, по річці й назва міста.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:01 Ответить
Страшно читати ці коментарі. Бутусов, закривай коментарі, тут 90 %уйобків
показать весь комментарий
06.06.2022 11:05 Ответить
ну то уйобуй уйобок,що правда писок коле, то ****** ***** на телелохотрон молись,банку з сечею постав хай заряджається,потім скажеш що то "божа роса"
показать весь комментарий
06.06.2022 14:37 Ответить
Зайда зайшов якось не з того боку, чи не з того місця.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:49 Ответить
Ну раз там Безуглая,Зеленский и Буданов,значит Северодонецк точно сдадим.Видимо **** сильно ругается и нервничает,вот шобла и приехала корректировать действия ВС
показать весь комментарий
06.06.2022 11:14 Ответить
Показуха...не инспектируй ,а организовывай работу, 2- 3 вылазки встан врага ,2-3 взрыва в на военных обьектах в России вот такая его должна быть работа
показать весь комментарий
06.06.2022 11:39 Ответить
Зарубежные и наши аналитики утверждали, что для сохранения жизней наших военных Генеральный штаб правильно делает, что отводит от Северодонецка войска временно на более выгодные позиции. Потом появляется информация, что на помощь нашим военным отправлен иностранный легион и Северодонецк мы держим. Думаю, что Буданов там появился не случайно, так как иностранный легион в подчинении ГУР, а еще говорят, что в легионе уже есть жертвы в Северодонецке. И еще в той стороне возникает слуга народа Безуглая (смотрящая от Ермака). Возникает вопрос: кто у нас руководит военными действиями?
показать весь комментарий
06.06.2022 13:46 Ответить
К нам єдєт рєвізор!
показать весь комментарий
06.06.2022 14:45 Ответить
Что-то вся зеленая гидота вдруг резко полезла к Северодонецку.... и бедоносец в том числе, и безмозглая---не нравится мне это...
показать весь комментарий
06.06.2022 21:06 Ответить
Бо тупнули з мокші ногою: "Слішком большіє патєрі ми нєсьом в Сєвєродонєцкє!"
показать весь комментарий
07.06.2022 13:00 Ответить
 
 