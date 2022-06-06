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Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С 4 на 5 июня рашисты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области. В результате травмированы 6 человек.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие российской армии продолжают уничтожать дома жителей Гуляйполя и местную гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки травмированы шесть человек. В органы полиции поступило семь сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

С 4 на 5 июня враг попал по многоэтажкам и частным домам гуляйпольцев. От ракетных попаданий во многих помещениях произошли возгорания, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные постройки.

Кроме помещений граждан российские захватчики обстреляли и другие объекты местной инфраструктуры. Поврежден местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Помещения остались с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами.

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Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания 01
Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания 02
Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания 03
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На що чекає керівництво України? (напевно дурне питання) Здати Україну, як припускали за три дні не вийшло - значить починайте завдавати ударів по території Росії, (а то виникає підозра, що керівництво України зрадники та агенти ФСБ)
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06.06.2022 10:52 Ответить
 
 