Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, пока ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай. ФОТО

Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, сейчас происходят динамичные бои.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне.

"Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз. На Луганщине городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - отметил глава региона.

По данным Луганской ОВА, спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске. Войска РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

"Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке - сосчитать трудно, потому что там ведутся уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и Глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области", - отметил Гайдай.

Он добавил, что после вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки.

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Также сообщается, что из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

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