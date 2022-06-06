Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, пока ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, сейчас происходят динамичные бои.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне.
"Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз. На Луганщине городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - отметил глава региона.
По данным Луганской ОВА, спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске. Войска РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.
"Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке - сосчитать трудно, потому что там ведутся уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и Глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области", - отметил Гайдай.
Он добавил, что после вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки.
Также сообщается, что из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.
Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.
Пожалуйста, подождите...
Те, що зараз відступили - ну так ніхто і не обіцяв СД утримувати.
Вже нема питань до Бутусова?
⚡️⚡️Как говорят, вспомнишь про говно, вот и оно. Порохобот Бутусов решил вытащить язык из задницы и таки найти зраду. Говорит, плохо воюют ВСУ в Северодонецке и информация Генштаба, Гайдая, да и наши источники о том, что армия отбросила рашистов к восточной части города является неправдой.
Ну очень хочется Бутусову, чтобы поскорее пал Северодонецк. Ведь тогда он сможет вновь надуть пузырек «зрады» и существовать в нем, получая деньги за свое зрадофильство.
Особенно любопытно, что Бутусов вещает в стиле Кадырова и кадыровцев, которые снимают видосики с окраин Сееродонецка, выдавая их за полный контроль над городом.
Таки правду говорил о Бутусове Тарас Чмут из «Повернись живим». Он просто политическая фигура. Кроме откровенно безумного желания славы ценой правды у Бутусова есть цель капитализировать свой бред в политическую карьеру. К счастью, он живет в демократической Украине, ведь в России его хоть и похваливает пропагандист Коц за наводки, но посадили бы надолго за такое вредительство во время войны.
Украинский Офицер в отставке
Я розумію що гірка правда краща за солодку брехню, але в цьрму випадку навпаки. ЗСУ дійсно контролюють половину міста. Це правда. Терорист Гіркін це підтвердив. У орків на сайтах срач з цього приводу теж і на картах британської розвідки теж видно що ЗСУ контролюють півміста. Бутусов не в Сєвєродонецьку.
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Александр Глазков
Складывается такое впечатление , что у Бутусова есть цель разоблачить Гайдая.
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Mannerheim 8cfb2488
Бутусов явно обиделся. Даже по независимым данным, которые ведут спутниковый трекинг боев в реальном времени, бои в Северодонецке проходят в северо-восточной части города.
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Night Hunter 125d33c5
Те що було 2 днів тому вже неактуально. Я от знаю іншу інфу від військового, що там знаходиться. Що більше половини міста контролює українська армія. І просувається далі.
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Кто то каждодневно нам заливает сводку-фигню.Но я не скажу кто - забанят.
На який нам теж, не можна не звертати уваги.
Він Голова ОВА - чи оте, ******?
Нехай займається своїми прямими обов'язками, а не стрімить новини.
Займається гуманітарними питаннями. А не тарабантям.
Моя думка це вона штовхнула в контр наступ.І якщо і далі там будуть бездарі керувати добром не закінчиться.
Вести бой там, где у кацапов есть 3-5км подвести свою технику без обстрела нашей артой, - крайне глупое занятие. Выбивать у кацапов нужно ракеты (от самолетных до РСЗО) и крупнокалиберные снаряды, а не позволять им наносить мощные удары теми снарядами, которые они практически не тратили еще и которых еще много в запасе. Также бить по дронам, тем же форпостам, их может еще штук 50 осталось рабочих. На вертушку поставить радар нормальный и наводится ракетами, неужели даже таких ракет и подвесов нету? Если нету, то надо упор делать именно на воздух. РСЗО при наличии у кацапов дронов и авиации погоды не сделают, у американцев просто нету массового количества ракет. РСЗО живую силу поражает в первую очередь, а по танку может рядом 2 ракеты упасть и у него критических повреждений не будет, а нам надо бить именно танки и именно в неремонтнопригодное состояние.