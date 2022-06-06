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Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские артиллеристы завершили теоретическую подготовку применения немецких гаубиц PzH 2000 и перешли к практическому применению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Оперативный ВСУ.

"Наши артиллеристы завершили теоретическую подготовку на немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению. При этом группы украинских, нидерландских и немецких специалистов собрались вместе и адаптировали программное обеспечение PzH 2000. Так, наши модернизировали самоходные гаубицы PzH 2000 и доработали программное обеспечение систем вооружения, которое вскоре будет уничтожать врага", - говорится в сообщении.

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Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению 01

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Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению 02
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Топ комментарии
+30
Слава ЗСУ!
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06.06.2022 11:22
+21
меня больше интересует каким боком на этом сайте ты, "путешественник"?
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06.06.2022 11:30
+18
хрести не займати а шо німці не бояться що сау попоадудь до рашистів ?
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06.06.2022 11:22
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Слава ЗСУ!
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06.06.2022 11:22 Ответить
меня больше интересует каким боком на этом сайте ты, "путешественник"?
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06.06.2022 11:30 Ответить
Цей кацапчик тут вже декілька днів по краю ходить
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06.06.2022 11:36 Ответить
Oleksandr Novykov

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Регистрация:05.05.2022
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06.06.2022 11:56 Ответить
практика -должна быть только по кацапам
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06.06.2022 12:03 Ответить
хрести не займати а шо німці не бояться що сау попоадудь до рашистів ?
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06.06.2022 11:22 Ответить
Мала вірогідність. САУ в атаку не їздять і на передку рідко з'являються. Тим більше - такі цінні.
Щоб рашисти їх захопили - це має бути оточення великої групи військ.
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06.06.2022 11:25 Ответить
а не пошла бы ты нахуабей вместе с шольцем? ещё одно вылезло
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06.06.2022 11:31 Ответить
Начинаешь тошнить.
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06.06.2022 11:42 Ответить
Звичайно маємо. Обіцяні леопарди, дві сотні мардерів і сотню гепардів. А ще 5 тис шоломів обіцяних в перші дні ВВ.
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06.06.2022 11:52 Ответить
тебе можно только кала ложку
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06.06.2022 12:01 Ответить
Так, с асфальтом-к Зеленскому. Критиковать можно, хамить, как делают Зеленский, Ермак и Мельник-контрпродуктивно. На то дипломатам и политикам рот, что бы уметь достигать целей. А хамить-можно со сцены Квартала, в адрес того кого надо.
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06.06.2022 14:15 Ответить
Та наші хрести майже такі, ми ж теж нацисти.
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06.06.2022 13:18 Ответить
Крест на борту - просто суперэпик)) А че за красный скотч?
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06.06.2022 11:25 Ответить
Це не скотч, а пов'язка. Там написи "учасник", "інструктор" та ін.
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06.06.2022 11:29 Ответить
если ты имеешь ввиду на рукаве у стрелка то в ВСУ время от времени меняют расцветку идентификации
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06.06.2022 11:30 Ответить
Черговий по САУ.
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06.06.2022 11:35 Ответить
Теоретичну підготовку завершили? Це що, жарт? Ще півроку практикуватися будуть чи що?🤦
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06.06.2022 11:28 Ответить
да, реалии такие , увы....с такими темпами - это будет очень нехорошо для Укрианы..а сколько таких сау украина получит 9 штучек или еще меньше?! ну это смешно....
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06.06.2022 12:13 Ответить
Почему французские, норвежские, словацкие САУ уже давно успешно используются на фронтах, а немецкие надо месяцами изучать?
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06.06.2022 11:30 Ответить
немецкий аналоговнєт, нанатєхналогіі сасісок і пива
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06.06.2022 11:32 Ответить
они их потом ещё красить месяц будут, месяц сохнуть, паковать - два месяца, а потом глядишь и не потребуются уже...
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06.06.2022 11:33 Ответить
Litve kak zakupili takyje pol goda na ucenijax byli.Tak tut ecio bystro podgotovili za mesiac gde to
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06.06.2022 11:43 Ответить
Очікувано. У німців такі самі червоні пов'язки в ходу, як у москалів.
Ще білий круг всередину і чорну свастику.

Сподіваюся, нашим хлопцям в тому місці рука свербіти не буде...
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06.06.2022 11:44 Ответить
Potomu chto dlja visokotochnoi tehniki nuzhna sootvetstvujuschaja proizvodstvenaja baza. Nelzja delatj takoje na sovetskih stankah u kotorih polveka i bolshe za spinoi.
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06.06.2022 12:09 Ответить
И это еще на 9-м, пля, году войны. На 9-м, Карл!! Брониками даже не обеспечены.
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06.06.2022 12:10 Ответить
Kresti na bortu - eto zhestj Prjamo po skrepam.
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06.06.2022 12:07 Ответить
rusnja , shtanishki pamoi , kazhetsa ti nasral v nih ......oi kak vanjajet 🤮
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06.06.2022 12:21 Ответить
как в картохе однокнопочній слив ватніх фрагов
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06.06.2022 12:29 Ответить
буду ругательно говорить извините. чую что скоро ВСУ в.....бут Российских оккупантов. ну прям сильно чуется.
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06.06.2022 14:05 Ответить
 
 