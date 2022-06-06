Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские артиллеристы завершили теоретическую подготовку применения немецких гаубиц PzH 2000 и перешли к практическому применению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Оперативный ВСУ.
"Наши артиллеристы завершили теоретическую подготовку на немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению. При этом группы украинских, нидерландских и немецких специалистов собрались вместе и адаптировали программное обеспечение PzH 2000. Так, наши модернизировали самоходные гаубицы PzH 2000 и доработали программное обеспечение систем вооружения, которое вскоре будет уничтожать врага", - говорится в сообщении.
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Регистрация:05.05.2022
Щоб рашисти їх захопили - це має бути оточення великої групи військ.
Ще білий круг всередину і чорну свастику.
Сподіваюся, нашим хлопцям в тому місці рука свербіти не буде...