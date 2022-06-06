В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП. ФОТО

Россияне на угнанном автомобиле протаранили автомобиль местных жителей. Погибли два херсонца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Суспільне".

Авария произошла на проспекте Ушакова.

Военные РФ на украденном внедорожнике мчались на красный свет и въехали в автомобиль херсонцев. Сейчас известно о двух погибших местных жителях. По неподтвержденным данным, еще четырех человек доставили в больницу.

Российский военный, находившийся за рулем внедорожника, вылез через разбитое стекло автомобиля и скрылся с места происшествия на бронированной машине "Тигр".

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Из-за того, что оккупанты отключили в городе связь, очевидцы не смогли вовремя вызвать скорую помощь.



