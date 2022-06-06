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В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Россияне на угнанном автомобиле протаранили автомобиль местных жителей. Погибли два херсонца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Суспільне".

Авария произошла на проспекте Ушакова.

Военные РФ на украденном внедорожнике мчались на красный свет и въехали в автомобиль херсонцев. Сейчас известно о двух погибших местных жителях. По неподтвержденным данным, еще четырех человек доставили в больницу.

Российский военный, находившийся за рулем внедорожника, вылез через разбитое стекло автомобиля и скрылся с места происшествия на бронированной машине "Тигр".

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Из-за того, что оккупанты отключили в городе связь, очевидцы не смогли вовремя вызвать скорую помощь.

В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП 01
В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП 02

Автор: Анастасія Потіха
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ЗНАЙДІТЬ ВРАЖИНУ І ВБИЙТЕ. ХЕРСОНЦІ, ВИ КОЛИ СПРОТИВ ПОЧНЕТЕ ЧИНИТИ?????????????? КОЛИ ПРИБЄТЕ ЗРАДНИКІВ САЛЬДО І СТРЕМОУСОВА ????????
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06.06.2022 11:48 Ответить
Чим вони вб'ють ? Зелені пітари здаючи місто навіть зброї не роздали бажаючим партизанити
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06.06.2022 11:54 Ответить
а якби й роздали, то списки передали б москалям. Бо списки всіх мисливців опинилися в руках окупантів.
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06.06.2022 13:03 Ответить
это ж русские освободители, им можно
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06.06.2022 11:49 Ответить
біда -- шо тут скажеш
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06.06.2022 11:50 Ответить
Кацапы чувствуют себя в Херсоне хозяевами. Скоро будут отстреливать украинцев из спортивного интереса кто больше. Так кто ж розминировал Чонгар и кто ответит за сдачу Херсонщины? Или малорос зеленский так и будет молчать в тряпочку
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06.06.2022 11:52 Ответить
А с чего решили будто кто то минировал?)
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06.06.2022 12:09 Ответить
Кацапи дрьобані і хто вас кликав до України творити такі злочини ?

Кожного дня кажу , що вас всіх чекає смерть на нашій землі і навіть не встигнете , насолодитись вкраденим в нашій країні 😠вам все боком вилізе !!
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06.06.2022 11:53 Ответить
В оккупированном Херсоне и других городах выходить на улицу смертельно опасно. Кто выезжает на машине вообще - смертник. Или машину заберут, или расстреляют....
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06.06.2022 11:58 Ответить
Освободили! А так бы это были бы солдаты НАТО.
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06.06.2022 12:58 Ответить
 
 