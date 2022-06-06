Войска РФ обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы, разрушены 26 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, убили и ранили мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками. Разрушения получили 26 гражданских объектов. На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ.

Как отмечается, российские войска били по населенным пунктам Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово.

Повреждены не менее 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура.

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