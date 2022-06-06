РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15395 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
33 622 94
война (46904) ликвидация (1952) 35 отдельная бригада морской пехоты (43)

Ликвидирован бурят-"вагнеровец" Анданов, воевавший против Украины с 2014 года. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники ликвидировали наемника из ЧВК "Вагнера" Владимира Анданова, воевавшего против Украины на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидирован бурят-вагнеровец Анданов, воевавший против Украины с 2014 года 01

"Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК вагнер анданов владимир "ваха" из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован, - говорится в сообщении.

Напомним, Анданов убивал мирное население Донбасса еще в 2014 году, а после этого отправился в Сирию. Он стал наемником ЧВК "Вагнера", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину он снова отправился воевать против Украины.

Также смотрите: Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+86
Пока, Чита! Пока, Улан удэ!
Земля стекловатой биомусору.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:53
+78
До війни мені якось байдуже було до тих бурятів-живуть собі десь в ******,та й живуть.Але зараз вже лише від слова "бурят"блювотний рефлекс і огида ,як від купи гнилого смердючого сміття.Це тавро на їх народові надовго,може й назавжди- гидкі,тупі,мерзенні живодери і мародери
показать весь комментарий
06.06.2022 11:57
+72
воин ваты и говна
показать весь комментарий
06.06.2022 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
воин ваты и говна
показать весь комментарий
06.06.2022 11:52 Ответить
и палок
показать весь комментарий
06.06.2022 12:13 Ответить
да уж не пожрать *********** свинье, больше тухлого омуля..............
показать весь комментарий
06.06.2022 20:57 Ответить
это чмо жило в убогом мирке и ушло в печку
показать весь комментарий
07.06.2022 09:02 Ответить
Пока, Чита! Пока, Улан удэ!
Земля стекловатой биомусору.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:53 Ответить
не вернуться больше, свинособаке в Улан на Уде................
показать весь комментарий
06.06.2022 20:58 Ответить
Хто вперто шукає Смерть - того вона сама знайде
показать весь комментарий
06.06.2022 11:53 Ответить
очередной кандидат к лику святых накацапии
показать весь комментарий
06.06.2022 11:54 Ответить
Всі там суки будете.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:54 Ответить
Яка противна рожа. Не тому що він бурят, а просто противна рожа.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:55 Ответить
Истинный россиянин, ****.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:14 Ответить
ГлаZ yZкий - Zначит pyZZкий!
показать весь комментарий
06.06.2022 17:59 Ответить
Гуманоїдна рожа, або просто гімноїдна-московитська, тому й така огидна.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:34 Ответить
Косорылый возомнил себя Дунканом Маклаудом, да рылом не вышел. Гори в аду .
показать весь комментарий
06.06.2022 11:56 Ответить
Не вважаю що цього чебурека треба прославляти навіть якщо він здох
показать весь комментарий
06.06.2022 11:56 Ответить
земля - бетоном..., первый раз эта тварь засветилась на улице моего родного города..., надеюсь все твари из того ролика уже сгнили...
показать весь комментарий
06.06.2022 11:57 Ответить
Боевой бурят ах как я рад , вперед к коБздону чурка узкоглазая
показать весь комментарий
06.06.2022 11:57 Ответить
До війни мені якось байдуже було до тих бурятів-живуть собі десь в ******,та й живуть.Але зараз вже лише від слова "бурят"блювотний рефлекс і огида ,як від купи гнилого смердючого сміття.Це тавро на їх народові надовго,може й назавжди- гидкі,тупі,мерзенні живодери і мародери
показать весь комментарий
06.06.2022 11:57 Ответить
👍1000%.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:20 Ответить
Не знаю чи вони всі схожі на одне обличчя, але такий самий на блокпосту житомирської траси вивертав все в машині, на якій я евакуювався в березні з бучанського району. Телефон розтрощив, але нас відпустив. Знайомі розповідали що наступні дні вже нікого не відпускали, всіх розстрілювали... .
показать весь комментарий
06.06.2022 12:48 Ответить
Вони просто намагаються стати русскімі, але не виходить бо москалі кажуть на них морда плюскій, глаз узкій. Колоніальний режим перетворив більшу частину корінних народів московітської імперії в жалюгідну бидломасу що цурається власної ідентичності та мріє стати рюскім щоб над ним не насміхались.
показать весь комментарий
06.06.2022 19:12 Ответить
Чингизхан тот из рода умных был. А это -- так, дурак без роду и племени (они ж себя русскими считают).
показать весь комментарий
06.06.2022 12:06 Ответить
"Рашка - тюрьма народів" не просто так говорять
показать весь комментарий
06.06.2022 12:08 Ответить
наш непризнаний офіційно історик В. Білінський у своїй Історії України-Руси писав, що казахи, поряд з якими він прожив більше двадцяти років, запевняли його: Чінгіз походить із казахських родів а не монгольських. Мова схожа, бо тюрська. Але совєцька історія називає завойовників монголо-татарами. Хоча саме монголів на нашій і на території майбутньої московії просто не було.
Звідки я це знаю? - бо я знаю, як виглядають саме монголи. Учився з ними і жив з одним в одній кімнаті гуртожитку. Предки завжди оставляють потомкам свою генетичну особливість. Татарські риси є в багатьох. Монгольських (як в оцього бурята) - не бачив ніде.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:47 Ответить
Это хорошо, но долго тварь землю топтала.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:58 Ответить
У "зелених" траур. Не для того вони їх здавали московії, щоб тут їх хтось вбивав, так 73%?
показать весь комментарий
06.06.2022 11:58 Ответить
А размінований Чонгар в очі тобі не коле, з"***** ???
показать весь комментарий
06.06.2022 12:41 Ответить
То тобі щось в дупі застрягло , пляснява зелена

Без Пороха , су@ а подоляцька і пер@ нути не можеш 😡
показать весь комментарий
06.06.2022 12:52 Ответить
Демілітаризовано.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:59 Ответить
Ну что, успел купить "Ладу" с АБС ?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:00 Ответить
Как сказал один жмурик,вы бурят?как я рад.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:00 Ответить
Лубянский рупор конашенков прав, когда заявляет о том, что в армии россии потерь нет, однако в армии бурятии...!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:00 Ответить
дебурятизация будет продолжена и достигнет поставленых целей ...
показать весь комментарий
06.06.2022 12:01 Ответить
Детатаро-монголизация
показать весь комментарий
06.06.2022 12:06 Ответить
дечурбанизация будет продолжена и достигнет поставленых целей ...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
06.06.2022 23:24 Ответить
ОБКУРИВСЯ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:01 Ответить
Какого хера этому монголу до бандеровца, пусть на чингизхана уже дрочат.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:03 Ответить
Успокоением для родни будет,что сбил 8 самолетов,подбил 16 танков и уничтожил 150 бандеревцев,а погиб закрыв своей грудью установку Град ,которая била по мирным гражданам Украины.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:04 Ответить
Це воно - "воинѣ"?, - воно - підарас, як і інші кацапи - в пекло до їх кобздонівських чортів.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:04 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 12:06 Ответить
Скотина утилизирована!Мир стал чище!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:06 Ответить
Хто ще не розуміє хто це, це той хто казав: "Прівєт Улан-Уде
"
показать весь комментарий
06.06.2022 12:07 Ответить
***** лопате с глазами
показать весь комментарий
06.06.2022 12:07 Ответить
Пака на радную Улан-Удє
показать весь комментарий
06.06.2022 12:07 Ответить
Вже вiд рила впасти можна... було.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:09 Ответить
посмоктав прутня, воєн
показать весь комментарий
06.06.2022 12:09 Ответить
Порівняйте форму черепа з відомою картиною «Крик» Мунка.

Може хтось фотожабу зробить?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:10 Ответить
Бацилы рускаго мира.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:10 Ответить
Что за обезьяна из какой то забытых богом ****** вылезла
показать весь комментарий
06.06.2022 12:13 Ответить
Нєх...й шастать!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:15 Ответить
Українці п'ють горілку, Грузини - чачу, кацапи - помиї, а БУРЯТИ що п'ють? З байкалу рачки...
показать весь комментарий
06.06.2022 12:16 Ответить
Але й вже ПОТВОРА! Гори у пеклі, ******!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:17 Ответить
Чортова орда, як і тисячоліття тому, ну нічого, спалимо й ваші *беня.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:18 Ответить
Ну шо....хаски ????
До кАбзона ****** узкожопа!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:19 Ответить
Сцена з фільми "Вавілон ХХ". Куркулі мочать комуняку і виголошують дуже короткий спіч:---Та й вже!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:21 Ответить
Этого жмура пусть забирают в Парашу. Из него удобрение сильно вонючее будет.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:22 Ответить
..земле ей всё едино - апатиты и навоз...
показать весь комментарий
08.06.2022 06:49 Ответить
ну ліквідували кусок лайна та й ліквідували ...нах цей кусок кацапського лайна на всіх ресурсах піарити ... бурят здох ну і пох .
З.І. В сортах гівна не розбираюся і вам не раджу.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:25 Ответить
вот и славненько не придется Владимиру Жолкину записывать с ним интервью.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:26 Ответить
Чита Улан-Уде - ЗСУ , ........фсьоо....... ¯\_(ツ)_/¯
показать весь комментарий
06.06.2022 12:28 Ответить
православный талибан засылает в Украину-Русь буддийских убийц, но они отправляются к кабзону который очень рад, что сжарился бурят.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:32 Ответить
Так, як буддисти вірять у переродження, то за свої гріхи він і наступного разу народиться на росії
показать весь комментарий
06.06.2022 12:36 Ответить
Или в Монголии.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:07 Ответить
Нахер вам цеи бурят -- убили та и слава БОГУ -- ЛУЧЕ подивіця на морду Рольника -- хоч пацюки бии -- чого він не на фронті - канал Прямии
показать весь комментарий
06.06.2022 12:34 Ответить
Бурятская оппозиционерка сказала, что буряты не виноваты. Что их будистская религия требует подчинение начальству. Вот их посылают, а они слушаются.

Мне не интересны все эти особенности бурятов. Главное в том, что они пришли нас убивать.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:35 Ответить
А в некоторых других религиях предписано убивать неверных (людей иных религий). Так они тоже ни в чем не виноваты когда убивают этих неверных?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:40 Ответить
чув я в машині по радіо частину її інтерв'ю. Їй все ж досадно було, що буряти ведуть себе подібним чином. Але справа не в послуху начальства. Справа в відсутності хрестиянського виховання на самому глибинному рівні. Чомусь люди думають, що цивілізованість падає їм з неба просто так від народження. Але ж ні. Батьки, спільнота можуть виховати нормальну людину. А можуть виховати нелюдь.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:56 Ответить
http://ic.pics.livejournal.com/nasha_canada/10046064/585678/585678_original.jpg
показать весь комментарий
06.06.2022 12:36 Ответить
Аленей надо было пасти , аленей. А не с таким ***** денацификацией заниматься. И всем было бы ха-ла-се. И покойнику , и нам, а в особенности буряткам.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:38 Ответить
Однією мавпою меньш.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:56 Ответить
Це не той, що приймаком був у Донецьку і жив з дочкою і її матірью? А коли вони за нього собачились, він їм обом набив пику і заявив: я тут хазяїн і сам рішаю - кого сьогодні драть буду?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:59 Ответить

зверніть увагу: зліва молодша і дуже схожа на ту що справа. Ніби мама і доця. Явно не бурятки. А виходить їх сожитєль і кармілєц таки той... здох. Соболєзную. якже ви тепер без широкої бурятської спини?
показать весь комментарий
06.06.2022 19:13 Ответить
Ви бурят ? Ох как я вам тут рад . !!
. .
показать весь комментарий
06.06.2022 13:01 Ответить
Прощай чита
Прощай улан-удэ
показать весь комментарий
06.06.2022 14:05 Ответить
ZOV KaбZoна!
показать весь комментарий
06.06.2022 18:21 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 13:02 Ответить
Боже, какое редкое уродище! Корми червей, падло!
показать весь комментарий
06.06.2022 13:06 Ответить
2 нарада в сраку (Лесь Поддер...)
показать весь комментарий
06.06.2022 13:49 Ответить
Не плакают за "вагнерівцем" ці, тут, що злили візит "вагнерівців" до України по спецоперації?
показать весь комментарий
06.06.2022 13:53 Ответить
якась огида вже до цих косоглазих чурок, які не бачили асфальта і унітазів
показать весь комментарий
06.06.2022 14:20 Ответить
Денацифікований це хибне формулювання для рускава бурята. Насправді воно дерусифіковане і повернулося "К істокам", знову став просто бурятом. '
показать весь комментарий
06.06.2022 14:34 Ответить
А він був серед тих, яких Зеленський "подарував" Путину через Лукашенка
показать весь комментарий
06.06.2022 14:35 Ответить
Пока грозные буряты дохнут за руЗький мир ,живя в гавне ,лаптеноги лишают их языка ,природных ископаемых ,да и будущего.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:39 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с) Здох кацап,та і йух з ним. Повітря хоч трохи чистішим стане.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:44 Ответить
Побольше надо падлюк уничтожать , мир станет чище ...
показать весь комментарий
06.06.2022 15:28 Ответить
****** с жалом богомола чисто мразь метр -10.
показать весь комментарий
06.06.2022 16:55 Ответить
В кремле устроили геноцид бурятов,почти добровольный.
показать весь комментарий
06.06.2022 18:36 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 21:06 Ответить
кобздон. зустрічай поповнення.
показать весь комментарий
06.06.2022 21:31 Ответить
Кобзон просто счастлив.
показать весь комментарий
06.06.2022 23:19 Ответить
Бурят обыкновенный, шестиламповый, шёл в комплекте с батарейкой.
Не дошёл.
показать весь комментарий
07.06.2022 05:53 Ответить
 
 