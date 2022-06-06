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Ликвидирован бурят-"вагнеровец" Анданов, воевавший против Украины с 2014 года. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники ликвидировали наемника из ЧВК "Вагнера" Владимира Анданова, воевавшего против Украины на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.
"Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК вагнер анданов владимир "ваха" из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован, - говорится в сообщении.
Напомним, Анданов убивал мирное население Донбасса еще в 2014 году, а после этого отправился в Сирию. Он стал наемником ЧВК "Вагнера", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину он снова отправился воевать против Украины.
Топ комментарии
+86 Lanigram
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+78 Olga Mansika
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+72 botoks
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Пожалуйста, подождите...
Земля стекловатой биомусору.
Звідки я це знаю? - бо я знаю, як виглядають саме монголи. Учився з ними і жив з одним в одній кімнаті гуртожитку. Предки завжди оставляють потомкам свою генетичну особливість. Татарські риси є в багатьох. Монгольських (як в оцього бурята) - не бачив ніде.
Без Пороха , су@ а подоляцька і пер@ нути не можеш 😡
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
"
Може хтось фотожабу зробить?
До кАбзона ****** узкожопа!!!
З.І. В сортах гівна не розбираюся і вам не раджу.
Мне не интересны все эти особенности бурятов. Главное в том, что они пришли нас убивать.
зверніть увагу: зліва молодша і дуже схожа на ту що справа. Ніби мама і доця. Явно не бурятки. А виходить їх сожитєль і кармілєц таки той... здох. Соболєзную. якже ви тепер без широкої бурятської спини?
. .
Прощай улан-удэ
Не дошёл.