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Продажа гумпомощи в Одесской области: сообщено о подозрении директору благотворительного фонда. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры директор благотворительного фонда поставлен в известность о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель Центра гуманитарной помощи, созданного на базе благотворительного фонда, подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал безвозмездную помощь от неравнодушных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности шлемов, бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д. Собранную гуманитарную помощь мужчина продавал. Он был задержан при получении почти полмиллиона гривен за продажу медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продавал гуманитарную помощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура. Фоторепортаж

Продажа гумпомощи в Одесской области: сообщено о подозрении директору благотворительного фонда 01
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крыса
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06.06.2022 12:46 Ответить
Об это здесь уже писали. Однозначный договорняк с главным распорядителем гуманитарки. Об этом говорит ассортимент и количество.
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06.06.2022 13:41 Ответить
А що, фото Хероя не знайшлося?
Може, знайдете ще й з написом"земісцевіслуганароду"?
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06.06.2022 12:54 Ответить
на фляшку крисюка!
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06.06.2022 12:59 Ответить
Знов дасте підозру?
Подоздрітєльно крав.
Так законно - відберіть статки, банківські рахунки.
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06.06.2022 13:23 Ответить
ну что за ублюдок
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06.06.2022 13:42 Ответить
Когда это Одесские жтиды могли бы пройти мимо добра и не ********!! Жиды всю свою историю варовали и на обмане этом наживались!!
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06.06.2022 13:59 Ответить
Может перестанете уже наконец-то прятать их рыла и фамилии?Или может быть оправдательный приговор?
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06.06.2022 15:59 Ответить
 
 