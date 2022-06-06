Продажа гумпомощи в Одесской области: сообщено о подозрении директору благотворительного фонда. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры директор благотворительного фонда поставлен в известность о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель Центра гуманитарной помощи, созданного на базе благотворительного фонда, подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал безвозмездную помощь от неравнодушных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности шлемов, бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д. Собранную гуманитарную помощь мужчина продавал. Он был задержан при получении почти полмиллиона гривен за продажу медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.
Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Одесской области.
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