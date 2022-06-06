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аэропорт (1494) минирование (1409) Ривне (505)

Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В г. Ривне в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение поступило в 09:45.

"На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ривненского РУП", – пишет пресс-служба.

Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал 01

Персонал аэропорта был эвакуирован.

Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал 02

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Смешно конечно, если бы не было так грустно. Заминировать аэропорт, в котором нет ни самолетов, ни пассажиров. Я не совсем понимаю - что делают там сотрудники - кроме конечно охраны. Несколько месяцев назад были случаи когда бомбили аэропорты, и там были погибшие - почему оттуда не убрали людей, если аэропорты сейчас фактически не нужны?
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06.06.2022 13:00 Ответить
Справа честі для спецслужб - найти пі...ара і повісити за ноги прямо в аеропорту !
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06.06.2022 14:11 Ответить
То тренування новобранців видали за реал. Щось подібне було з маршруткою в Луцьку. Криза жанру місцевої ГАДміністрації.
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06.06.2022 15:18 Ответить
 
 