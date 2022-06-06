Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал. ФОТО

В г. Ривне в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение поступило в 09:45.

"На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ривненского РУП", – пишет пресс-служба.

Персонал аэропорта был эвакуирован.

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