Двое полицейских передали оккупантам табельное оружие на Николаевщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Двум полицейским в Николаевской области, передавшим табельное оружие оккупантам, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время оккупации города Снигиревка подозреваемые по предварительному сговору добровольно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы – 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.
Правоохранители сообщили двум работникам отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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А тут війною до цих пір інвесторів відлякуємо, і взагалі нащо та війна, Бубочка
віддасть Південь зі Сходом і Кримом і щасливо всі підуть на шашлики 😀
Яке мудре рішення.
Зброя тільки для поліцейських Рюкзакевича - Монастирського щоб вони сміливо
передавали ії ворогу