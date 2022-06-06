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Двое полицейских передали оккупантам табельное оружие на Николаевщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Двум полицейским в Николаевской области, передавшим табельное оружие оккупантам, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время оккупации города Снигиревка подозреваемые по предварительному сговору добровольно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы – 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

Двое полицейских передали оккупантам табельное оружие на Николаевщине, - Офис Генпрокурора 01

Правоохранители сообщили  двум работникам отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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Топ комментарии
+32
Таких мразот треба без наголосу розстрілювати десь у ліс
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06.06.2022 13:28
+29
..а хто передав "табельні області" цілої України окупанту ще досі з"ясовують?.. "фсЬо нє так однозначно"..(
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06.06.2022 13:31
+15
это тот самый "мусор"
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06.06.2022 13:35
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Таких мразот треба без наголосу розстрілювати десь у ліс
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06.06.2022 13:28 Ответить
Разголосу .
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06.06.2022 13:58 Ответить
розголосу
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06.06.2022 15:53 Ответить
Я розумію , що багато поліціянтів звичайні пристосуванці ,але що по вашому вони повинні були робити , вважайте , що вони здали зброю як полонені , від безвиході бо вже були окупавані і не мали змоги чинити опір , або тоді всім хто здались в полон треба висувати підозру , включаючи "азовців" бо вони склали (здали) зброю за попередньою домовленістю .
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06.06.2022 16:12 Ответить
й тихенько прикопувати, щоб не плодити непотрібних "бумаг" і різної зарази.
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06.06.2022 14:33 Ответить
это 99,9% всего личного состава МВС, которым сейчас платят + 30 000грн ежемесячно бонусом!
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06.06.2022 15:28 Ответить
Под арест. И по закону, с учетом военного времени. А вместо отсидки - отправить на разминирование освобожденных территорий...
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06.06.2022 13:30 Ответить
А что Снегирёвку уже освободили,а то я что то пропустил или опять заочно подозрения выписываете
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06.06.2022 13:30 Ответить
..а хто передав "табельні області" цілої України окупанту ще досі з"ясовують?.. "фсЬо нє так однозначно"..(
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06.06.2022 13:31 Ответить
Так Снигиревка ещё до сих пор под орками
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06.06.2022 13:34 Ответить
такой бы .да..отстреливался до последнего патрону....
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06.06.2022 13:34 Ответить
это тот самый "мусор"
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06.06.2022 13:35 Ответить
да **** хоч побийте їх до смерти ******
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06.06.2022 13:35 Ответить
При реформах поліції взагалі на поліграфія конкурсанти перевірялися поліграфом на патріотизм чи вони були бутафорські?
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06.06.2022 13:36 Ответить
проверка полиграфом на конкурсах не имеет юридической силы. это так, скорее информация к размышлениям. да и конкурсы такие себе. "нужные" люди их прошли бы в любом случае.
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06.06.2022 13:46 Ответить
При атестації міліціонерів в оновлену поліцію багато з тих, хто не пройшов кваліфікацію за рішенням комісії, поновилися на роботу через суд. Тож реформа була неефективна. І в ті часи вона так і задумувалась. Тож нічого дивного, що залишились поліцейські, готові до колаборації з окупантом.
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06.06.2022 13:56 Ответить
не только в полицию. куча прокуроров люстрированных в 2014-м. причем через европейский суд. теперь государство им платит компенсацию за вынужденный прогул по несколько миллионов.
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06.06.2022 14:36 Ответить
Пофамильно все 2,5 тысячи можешь назвать?
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06.06.2022 13:45 Ответить
Не добровільно, а виконуючи наказ Верховного головнокомандуючого, не треба видумувати.
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06.06.2022 13:53 Ответить
Реформа поліції у всій красі .😁
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06.06.2022 13:44 Ответить
Сидить на стільчику-на розслабоні пред'яву читає. А повинен біля стінки стояти. Не кажучи вже про те,щоб висіти на гілці. Не військовий час, а якесь знущання.🤦
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06.06.2022 13:44 Ответить
А як же економіка, як же зростання ? Головна Бубочка країни все чітко сказала.
А тут війною до цих пір інвесторів відлякуємо, і взагалі нащо та війна, Бубочка
віддасть Південь зі Сходом і Кримом і щасливо всі підуть на шашлики 😀
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06.06.2022 13:56 Ответить
Підбери соплі, кацап.
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06.06.2022 16:29 Ответить
На буй такі мусора потрібні, хтось вірить що ці мерзотники вас будуть захищати...краще мати власну зброю
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06.06.2022 13:45 Ответить
Це добре і потрібно вручати таким підозру, а коли вручити підозру тим, хто передав ворогу південь, Кримський канал, Каховку, Мелітополь, Бердянськ, Миколаїв та інші міста і навіть Запорізьку АЕС?
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06.06.2022 13:46 Ответить
Чому саме окупантам? Спитайте їх
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06.06.2022 13:48 Ответить
Громадяни України не повинні мати зброю на руках !
Яке мудре рішення.
Зброя тільки для поліцейських Рюкзакевича - Монастирського щоб вони сміливо
передавали ії ворогу
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06.06.2022 13:53 Ответить
Мусорня, завжди була і є продажна непотреб. при наймні 95 процентів з них. Бидлота
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06.06.2022 13:53 Ответить
Оно любит читать сидя на табуреточке ,после прочитанного ******* табуреточкой по ржавой голове ,от Украинского народа.
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06.06.2022 13:59 Ответить
Схоже і форму віддав - в одних трусах залишився, бідося.
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06.06.2022 14:11 Ответить
обижаете, форму продал
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06.06.2022 16:43 Ответить
смотрю как он сидит и понимаю, что с такой властью победить будет трудно, ведь ее не только не уважают, но и не боятся и это вы сделали разом.
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06.06.2022 14:24 Ответить
Арсеннчик всю мразоту повернув і пригрів.
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06.06.2022 14:45 Ответить
оно еще сидит с деловым видом пи..р. И это органы власти.
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06.06.2022 15:20 Ответить
что на него смотреть, скрутили, надавали и в клетку, там дочитает.
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06.06.2022 15:22 Ответить
 
 