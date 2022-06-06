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Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ нейтрализовала преступную ячейку на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, планировавших "прорыв" в Украину с территории РФ.

В них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа.

"Среди изъятого - снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ", - говорится в сообщении.

Участники группы хранили средства поражения в заранее обустроенных схронах на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова.

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 01
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 02
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 03
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 04

По данным СБУ, во время обысков у злоумышленников также обнаружено:

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05 снайперскую винтовку Драгунова с глушителем,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05боевые осколочные гранаты,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05 патроны к стрелковому оружию,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05оптические прицелы и приборы ночного видения.

"В настоящее время все участники группы задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят неотложные следственно-оперативные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к организации диверсий", - добавили в СБУ. .

Мероприятия по разоблачению и предотвращению преступлений выполняли сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и процессуальным руководством Черниговской прокуратуры.
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Топ комментарии
+22
Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
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06.06.2022 14:28
+17
А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
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06.06.2022 14:36
+14
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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06.06.2022 14:21
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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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06.06.2022 14:21 Ответить
Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
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06.06.2022 14:28 Ответить
А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
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06.06.2022 14:36 Ответить
Керівництво СБУ в Чернігов втекло, коли ворог майже оточив Чернігів. Навіть зброї своїм працівникам патріотам, які залишилися не видало. А тепер вішає лапшу на вуха, в надії отримати медальки і звання.
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06.06.2022 14:39 Ответить
СВД новенькая десантный вариант. Как и валы винторезы. Явно не простых дегенератов поймали. Надеюсь, в процессе отлова живыми остались только самые полезные.
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06.06.2022 14:41 Ответить
Часом не з Тупичева ?(((
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06.06.2022 14:49 Ответить
В нынешних условиях подобную гниль надо сразу в расход. Любую прорашкинскую сволоту, которая так или иначе помогает оркам. Любую, несмотря на пол и возраст. Либерастничать и сюсюкаться будете с ними потом, после окончания войны.
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06.06.2022 14:52 Ответить
Молодцы, сбу.
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06.06.2022 14:55 Ответить
Під час війни колоборантів і ворогів треба розстрілювати ,тоді почне доходити до декого.
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06.06.2022 15:07 Ответить
на ПМЖ до карцеру💯
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06.06.2022 16:24 Ответить
Ага, а потім нарід буде скакати по форумах і волати "злочинна влада, патріотів обіжають".
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07.06.2022 01:05 Ответить
А Малюска говорил, что в криминальных кругах всё патриотично и сидят тихо, не рыпаются ... как же так рыпнулись !
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07.06.2022 10:43 Ответить
 
 