В Азовском море погибает краснокнижный вид рыб. ФОТО

В Азовском море из-за действий оккупантов начал погибать краснокнижный вид рыб. На побережье уже нашли мертвую Желтую триглу – редкую рыбу, которую еще называют Морским петухом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

5 июня в мире отмечался День охраны окружающей среды. "К сожалению, в День охраны окружающей среды поздравить не с чем... За всю историю Приазовского национального природного парка не было ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой тригли в Азовском море. Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро ОРКИ как ИНВАЗИОННЫЙ вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!!" – сказано в сообщении.

Как известно, рашисты устроили настоящую катастрофу в Мариуполе: полная антисанитария, мины в море и другие последствия "русского мира" уничтожают экосистему Азовского моря.