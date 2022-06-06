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Азовское море (1577) рыба (195) Воловик (2)

В Азовском море погибает краснокнижный вид рыб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Азовском море из-за действий оккупантов начал погибать краснокнижный вид рыб. На побережье уже нашли мертвую Желтую триглу – редкую рыбу, которую еще называют Морским петухом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

5 июня в мире отмечался День охраны окружающей среды. "К сожалению, в День охраны окружающей среды поздравить не с чем... За всю историю Приазовского национального природного парка не было ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой тригли в Азовском море. Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро ОРКИ как ИНВАЗИОННЫЙ вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!!" – сказано в сообщении.

В Азовском море погибает краснокнижный вид рыб 01

Как известно, рашисты устроили настоящую катастрофу в Мариуполе: полная антисанитария, мины в море и другие последствия "русского мира" уничтожают экосистему Азовского моря.
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Топ комментарии
+24
Кацапня-тотальне і абсолютне зло у всіх сферах існування цивілізації.
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06.06.2022 14:48
+16
Цікаво-а є хочаб одне місце на планеті яке не засрали кацапські свині...
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06.06.2022 14:54
+7
Може й є. Але не можна казати де, бо вони одразу туди полізуть
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06.06.2022 15:08
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Кацапня-тотальне і абсолютне зло у всіх сферах існування цивілізації.
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06.06.2022 14:48 Ответить
Скажу більше - кацапи це прийомні діти сатани.
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06.06.2022 15:23 Ответить
за фото отдельное спасибо
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06.06.2022 14:49 Ответить
Цікаво-а є хочаб одне місце на планеті яке не засрали кацапські свині...
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06.06.2022 14:54 Ответить
Питання риторичне.
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06.06.2022 15:00 Ответить
Може й є. Але не можна казати де, бо вони одразу туди полізуть
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06.06.2022 15:08 Ответить
"Писарчуку" - аби "гавкнуть"! Ще до війни Азовське море вже було "усмерть проціджене" І вояки російські тут ні до чого Море почали "цідить" ще з 90-х І наші і кацапи А "екологи" їх "кришували" А зараз "крайніх" шукають Приходиш на рибний ринок в Україні - а там кефаль грамів по триста ящиками продається - "дітки"! Камбала глосса - з долоню величиною З-під поли продають "краснюка" (осетрових) Навіть копченого катрана можна було купить! І де не "копнеш" - там або рибінспекція "пасеться" або - "екологи" Ну і "мєнти" портові
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06.06.2022 15:28 Ответить
Зуйло готове знищити людство і все живе на планеті і ядерному попелі. Що йому якісь риби.
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06.06.2022 15:00 Ответить
не готове, через якісь санкції ниє, щоб зняли.
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07.06.2022 01:35 Ответить
Навіть риби від кацапсячого смраду гинуть...
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06.06.2022 15:03 Ответить
💯😅👍
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06.06.2022 15:10 Ответить
бо серуть в море...💩
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06.06.2022 15:11 Ответить
Один екземпляр - це ніщо, на новину, тим більше на сенсацію, не тягне. Все живе, навіть червонокнижне, має властивість рано чи пізно вмирати.
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06.06.2022 15:30 Ответить
ця риба - це сіі рабін, це джанк фіш, люди її викидають,і їх мільйони в Антлантику,чому вона червонокнижна?
з неї уха добра,до-речі, бо багато плавніків має
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06.06.2022 15:33 Ответить
От і я здивований! " у довіднику рибальському за 1992 рік це звичайний вид - нічого "червонокнижного" там і поряд немає Їв я з неї юшку 1994-му у Криму
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06.06.2022 15:54 Ответить
я беру дві-три рибини, кидаю на лід до кулера, коли рибачу з берегу за хорошою рибою, потім вдома свіжу уху варю в той же день -клас
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06.06.2022 16:14 Ответить
У мене знайомий в квітні з підсакою рибалив - по Десні купу риби оглушеної несло Надувний човен і двоє: один на веслах, а другий - з підсакою Казав - сім"я на півроку вперед риби наїлася Правда - двічі під мінометні обстріли потрапляли і "жмура" кацапського зустріли - несло з верхів"їв річки
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06.06.2022 18:25 Ответить
кацапи ракам підуть. То ще й жирних раків хлопці матимуть згодом.
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06.06.2022 18:59 Ответить
Ох там їх під Макошино і Коропом на дно пішло немало! Прямо з понтонів І танкістів разом з технікою, і "самоходчиків", і піхоти в БМП та БТР Та й понтонерів - теж Вони ж у стальних касках і бронежилетах Та патрони, автомати А вода в березні на Десні холодню-у-уча! Тоді ще лід ішов по ріці
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07.06.2022 10:19 Ответить
а в Криму (Євпаторія) я був останній раз ше школяром, у 1976 році)
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06.06.2022 16:16 Ответить
шо это за монстр мутант размером с слона я боюся
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06.06.2022 15:43 Ответить
Та це ж Путлер, хіба не впізнали?
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06.06.2022 16:33 Ответить
Это бычки, переевшие экипажа крейсера "Москва" ?
Как у них с холестерином ? Экологи волнуются.
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06.06.2022 18:14 Ответить
 
 