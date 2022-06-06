ВСУ взяли в плен российского снайпера. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники захватили в плен российского военнослужащего. Им оказался 19-летний снайпер Гербовник Максим.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал СтратКом.
"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера, и каково было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", - говорится в сообщении.
Снайпер Гербовник Максим родился в селе Поуч Лугинского района Житомирской области.
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+44 Oleg Zaporogec
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Ось так "українських" діток перетворюють на яничар.
А хіба снайперів беруть в полон?
но вам, диванным спецам, даже не хватает ума погуглить штатное расписание взвода пехоты, прежде чем тут умничать, у вас снайпера служат в снайперных войсках, гранатомётчики в гранатомётных силах, пулемётчики в пулемётных дивизиях и т.д. - "и это инфа 100% верняк, сам в сериалах видел"
за ноги на гіляку
А Гербовніков ещё 8 человек в Украине.
Кто все эти люди?
https://ridni.org/karta/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
если есть, то его нужно судить как коллаборанта...и под обмен пленными он не попадет
Проти своєї Батьківщини воно воювало.