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ВСУ взяли в плен российского снайпера. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники захватили в плен российского военнослужащего. Им оказался 19-летний снайпер Гербовник Максим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал СтратКом.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера, и каково было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", - говорится в сообщении.

Снайпер Гербовник Максим родился в селе Поуч Лугинского района Житомирской области.

ВСУ взяли в плен российского снайпера 01

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ВСУ взяли в плен российского снайпера 02
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Топ комментарии
+90
Бо! 19 років і родом з Украіни, мразота
А хіба снайперів беруть в полон?
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06.06.2022 15:03
+44
Нахєра брати у полон снайпера? Його треба знищувати на місці. Зараз зелені його швиденько обміняють
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06.06.2022 15:05
+42
***** гнойный. Отдайте его землякам. Пусть ему очелло разорвут на кацапский герб
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06.06.2022 15:04
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Ну и рожа у тебе, Шарапов...
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06.06.2022 15:02 Ответить
це з ним земляки-житомирці привітались
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06.06.2022 15:27 Ответить
за місцем народження - громадянин України, тож обміну не підлягає ...
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06.06.2022 15:28 Ответить
ПОЖИЗНЕННОЕ СУКЕ... без права на досрочку и помилование...
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06.06.2022 15:52 Ответить
І навіщо цю гниду українці зі своїх податків мають ще й годувати?
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06.06.2022 18:30 Ответить
Коли війна починалась - 2014 року - йому було 11.
Ось так "українських" діток перетворюють на яничар.
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07.06.2022 10:33 Ответить
Хрюсский шарапофф,идинах отсюда
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06.06.2022 16:55 Ответить
Бо! 19 років і родом з Украіни, мразота
А хіба снайперів беруть в полон?
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06.06.2022 15:03 Ответить
Иноді, але без декількох пальців.
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06.06.2022 15:19 Ответить
снайпер это штатная специальность в любом пехотном подразделении, срочникам у кого-то АК, у кого-то пулемёт, а кому дают СВД (снайперская винтовка Драгунова) и всё теперь ты снайпер, это не значит, что это какой-то суперспец-киллер, я сам полгода снайпером был, ничему особенному не учили.
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06.06.2022 16:20 Ответить
Так, алє більшість читачів думає шо "снайпер" - це мінімум чемпіон світу зі стрільби і пестець який підготовлений вояк із маскування....
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06.06.2022 18:00 Ответить
В каком ты пехотном подразделении снайпером то был?? Фуххх. Кого тут только нет...е
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06.06.2022 21:07 Ответить
раньше до расформирования это был 820 гвардейський полк, в составе 128 дивизии, в/ч А1673 Мукачево, был тогда у нас единственный в стране горный батальон ( третий), сейчас это 128 горно-штурмовая бригада,

но вам, диванным спецам, даже не хватает ума погуглить штатное расписание взвода пехоты, прежде чем тут умничать, у вас снайпера служат в снайперных войсках, гранатомётчики в гранатомётных силах, пулемётчики в пулемётных дивизиях и т.д. - "и это инфа 100% верняк, сам в сериалах видел"
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07.06.2022 08:29 Ответить
Мені подобається ця повязка на руках
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06.06.2022 15:04 Ответить
що в ній особливого?
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06.06.2022 15:17 Ответить
Пальці
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06.06.2022 15:19 Ответить
Точніше-вказівний і середній. Якщо ще точніше- культі від них. Перед операцією перетягнути можна звичайними пластиковими стяжками.
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06.06.2022 16:24 Ответить
Під нею пальців вже нема.)))
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06.06.2022 15:20 Ответить
це ж не повязка, це серветочкою культяшки прикрили, щоб мамка не переживала...
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06.06.2022 15:30 Ответить
Сподіваюсь що немає.
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06.06.2022 22:41 Ответить
***** гнойный. Отдайте его землякам. Пусть ему очелло разорвут на кацапский герб
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06.06.2022 15:04 Ответить
Лучше на Британский
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06.06.2022 15:16 Ответить
На британский флаг слишком легко 😁😁😁😇🙏
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06.06.2022 15:59 Ответить
Нахєра брати у полон снайпера? Його треба знищувати на місці. Зараз зелені його швиденько обміняють
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06.06.2022 15:05 Ответить
Можна і віддати , але таким , щоб в житті вже не міг вистрілити .
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06.06.2022 15:08 Ответить
Верещучка на таке не погодиться
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06.06.2022 15:13 Ответить
вообще похрен, на шо вона не погодиться
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06.06.2022 19:39 Ответить
Пальчики не зря прикрыли, похоже от теперь разве что детородным органом может жать на крючок
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06.06.2022 15:29 Ответить
застреліть падаль!
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06.06.2022 15:06 Ответить
А це **** колаборант з Житомирщини, подивіться де це село приїхав вбивати свої...., капець
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06.06.2022 15:06 Ответить
Хату спалити тварині
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06.06.2022 18:28 Ответить
Відірвіть йому тупу башку
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06.06.2022 15:08 Ответить
маленьке худобисько💩💤

за ноги на гіляку
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06.06.2022 15:08 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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06.06.2022 15:09 Ответить
обычно снайперов не берут
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06.06.2022 15:09 Ответить
То рашиссти. А Українці не варвари.
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06.06.2022 22:42 Ответить
Вот в этом и есть серьёзная проблема для Украины, что наши граждане, бывшие или действущие, уроженцы наших мест, и воюют против нас же. 30% фамилий в некрологах расисян именно украинские. Что это : идеология, финансы, "просто адреналина захотелось", криминальное прошлое? Что думают наши гавно-политики по этому поводу и как эту ситуация переламывать?
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06.06.2022 15:10 Ответить
это манкурты...
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06.06.2022 15:25 Ответить
В параше среди славянского населения 70% выходцы , или имеющие родствеников в Украине. Такое пересиление произощло за сотни лет , При горбачёве делали специальное иследование. И среди них столько пропарашенских отморозков , мама не горюй. И поверте, они хуже чем коренные рашисты. Послушайте что говорят в перехватах уроды с украинскими фамилиями.
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06.06.2022 15:40 Ответить
У кацапських паспортах так і принято не вказувати країну, а тільки населенний пункт і область?
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06.06.2022 15:10 Ответить
Знищити падлюку!
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06.06.2022 15:11 Ответить
це не приміщення і одяг не теплий, а ти сам шпигуняка руснява навіщо винюхуєш що до чого?
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06.06.2022 15:16 Ответить
Рашкотварь падлючая ,для тебя ,как и для пдра пленного все однозначно, без домыслов и предположений , ты идешнах ,а он в яму
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06.06.2022 18:17 Ответить
Ах ты ж тварь мусорская
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06.06.2022 18:18 Ответить
немного мимо. я сбу-шник.
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06.06.2022 19:00 Ответить
Ну для чого в полон ,знищити треба було і забути
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06.06.2022 15:15 Ответить
Снайпера брати у полон все одно що дозволяти серти собі на голову!
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06.06.2022 15:15 Ответить
Аніжедєті. Краще б не родився, манкурт.
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06.06.2022 15:16 Ответить
Переименовать в Грабовника! 👎
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06.06.2022 15:16 Ответить
А якого ..уя на цьому лайні новий Піксель???
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06.06.2022 15:16 Ответить
Не має значення де він народився , має значення де його виховували .
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06.06.2022 15:16 Ответить
Мальчік малєнькій і глуп , і не відал больших ... нє відал взрослих і серьйозних бандеровцев із ЗСУ. А вот тєпєрь увідал і чєвойто пагрустнєл ...
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06.06.2022 15:17 Ответить
брали зачем???
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06.06.2022 15:17 Ответить
Пальцы отрубить)
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06.06.2022 15:37 Ответить
Интеллект на лицо...
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06.06.2022 15:22 Ответить
и некоторые симптомы дауна...
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06.06.2022 15:28 Ответить
У него морда хладнокровной и жестокой твари!
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06.06.2022 15:23 Ответить
Привести его в Житомирщину откуда он родом, отдать простым людям и пусть решают его судьбу.
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06.06.2022 15:23 Ответить
Чувак себе знатный подарок к 20-летнему юбилею прикладом получил, а когда узнали что земляк, ещё и услуги окулиста подарили.
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06.06.2022 15:23 Ответить
Щей безкоштовно до його села привезуть на свято ювілею
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06.06.2022 15:27 Ответить
На шибеницю гниду!
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06.06.2022 15:24 Ответить
вірогідно родич(и) десь в опущенції воюе чи здох, а тіпок тіпа незабудемнепростімнахуй
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06.06.2022 15:26 Ответить
В этом у хейтеров Зеленского тоже президент виноват?
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06.06.2022 15:27 Ответить
Чому він досі жививй?! Снайперів, артирелистів та льотчиків в полон не брати!
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06.06.2022 15:27 Ответить
відріжте пальці і нема снайпера
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06.06.2022 15:29 Ответить
просто уничтожить. даже в плен не нужно брать.
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06.06.2022 15:31 Ответить
К стенке *****, и всего делов!
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06.06.2022 15:31 Ответить
несладкий мальчик
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06.06.2022 15:41 Ответить
Гербовников в Украине 28 человек, а в Лугинський район - 16 человек.
А Гербовніков ещё 8 человек в Украине.
Кто все эти люди?
https://ridni.org/karta/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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06.06.2022 15:42 Ответить
пальці повідрізайте обов'язково
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06.06.2022 15:51 Ответить
Не потрібно хвилюватись що воно українець і воно нас ганьбить. Воно не українець. Воно кацап. Не важливо яке прізвище у людини яка прийшла із росії в російському однострої нас вбивати. Вони кацапи. Хто по крові, хто по місцю проживання, хто по ментальності, хто все це разом. Пропаганда зробила з них усіх козломордих. І вони всі прийшли вбивати нас во славу руськава міра. Навіть ті які власне по рузьге розмовляють з перекладачем.
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06.06.2022 16:04 Ответить
а ви не наплутали? Нiби то москаль - слуга росармii, а не кацап.
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07.06.2022 03:20 Ответить
Як завжди, біляші та чай, а потім дати подзвонити мамі? Дєбiли, блдь.
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06.06.2022 16:09 Ответить
Калобаранты это только беда Украины. По всему снг его тьма. Как от них избавится? Как? Вопрос.. Будем жить! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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06.06.2022 16:20 Ответить
Він не колаборант, він окупант. на фото паспорт ерефії, отже він громадянин Оркії. Очевидно батько його був з цього села, от і народжувати свою кацапську самку привіз в Україну.
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06.06.2022 18:58 Ответить
треба цього сосунка-зрадника ще відхерячити, і не раз, а потім батьків викликати...
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06.06.2022 16:31 Ответить
у него есть украинское гражданство?
если есть, то его нужно судить как коллаборанта...и под обмен пленными он не попадет
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06.06.2022 16:33 Ответить
гражданин Украины ипать - тарахтеть, на обмен рашисты могут и не принять, да и тут такой не нужен и нормальным уже никогда не станет. Лучше бы грохнули. Есть вариант отдать родственникам погибших в том же районе.
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06.06.2022 16:37 Ответить
а пальчики він собі ще не зламав? При падінні?
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06.06.2022 16:41 Ответить
Окацапів падла. Чтокать і какать навчився, скотина.
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06.06.2022 16:46 Ответить
Расстрелять.
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06.06.2022 17:05 Ответить
Сколько эта мразь лишила жизней .Гранату в очко и нах....
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06.06.2022 17:59 Ответить
То вже не земляк, а манкурт !
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06.06.2022 19:41 Ответить
Снайперов и огнеметчиков в плен не берут.Таков негласный закон войны.
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06.06.2022 21:31 Ответить
ОТО ПАДЛО ГНІДОСНАЯ....
Проти своєї Батьківщини воно воювало.
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06.06.2022 22:22 Ответить
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06.06.2022 23:58 Ответить
Оооось, а давайте по-більше сюди "хароших русскіх", усіляку там "інтелігенцію", "опозиціонерів" "мозги" вони нам тут швидесенько понавчають і буде кожен третій такий ушльопок. От поясніть мені, нахиба нам "мозги" русскіх? у нас що, своїх не вистачає? Ви подивіться що русскіє "мозги" з росіянами зробили, вони звели їх всіх з розуму! Ми хочемо собі такого лайна? Ні, ми не хочемо. русскіє "мозги" йдут за русскім кораблем на х..й!
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07.06.2022 00:55 Ответить
на палю суку!
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07.06.2022 02:31 Ответить
сидить як раз бiля телека, улюблене мiсце випасу москальскоi худоби. Вкрасти було хотiв
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07.06.2022 03:23 Ответить
Толерантність до ворога призводить до загибелі. Воно не українець хоч і народжене тут.
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07.06.2022 07:52 Ответить
надо было сразу же после пленения отчебурашить максимку бычком-осеменителем...
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07.06.2022 08:01 Ответить
Та сроду снайперов в плен не берут---даже женщин.
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07.06.2022 12:21 Ответить
Вот нахер он нам нужен и тут, на странице, и в натуре? Только зря время теряем, прикопать в поле на перегной и всего-то делов!
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07.06.2022 14:12 Ответить
 
 