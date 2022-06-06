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СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во Львовской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли и блокировали противоправный механизм незаконной продажи защитного снаряжения, ввезенного в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Злоумышленники ввозили бронежилеты якобы для нужд армии, а затем продавали их для собственного обогащения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, противоправную схему организовали несколько человек. Они вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ, чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу.

"Получив гарантийные письма от воинской части, злоумышленники завезли бронежилетов более чем на 5 млн грн. Далее военное снаряжение, которое предназначалось для ВСУ, организаторы схемы продавали через интернет-магазин. При этом украинские защитники получили всего несколько единиц амуниции", – добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, силовики задержали одного из участников схемы "на горячем" во время сбыта очередной партии военного снаряжения на сумму более чем 500 тыс. грн. В ходе санкционированных следственных действий была обнаружена документация, полностью подтверждающая эту противоправную деятельность.

В настоящее время одному из фигурантов схемы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УК Украины и избрана мера пресечения.

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Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме. В частности, осуществляется получение доказательств соучастия в совершении данного преступления командованием и военными лицами одной из воинских частей Львовщины (при вероятном посредничестве которых была реализована схема ввоза указанных бронепластин якобы под видом гуманитарной помощи).

Также СБУ готовит документы для передачи на нужды армии всей изъятой партии защитного снаряжения.

Разоблачение проводили оперативники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 01

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 02

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 03

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Власти в Черкасской области пытались незаконно продать бронежилеты более чем на 12 млн грн. СБУ ликвидировала схему хищения гуманитарной помощи. ВИДЕО

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 05

СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области 06
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Топ комментарии
+25
на довічне з конфіскацією всього набутого майна
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06.06.2022 15:41
+18
Як можна бути такими покидьками???
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06.06.2022 15:48
+10
Ці покидьки не просто вкрали амуніцію, а вкрали комусь життя .
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06.06.2022 15:57
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на довічне з конфіскацією всього набутого майна
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06.06.2022 15:41 Ответить
Не в цій країні. Якщо навіть посадять, відсидить максимум рік-два. Х - хуманізьм.
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06.06.2022 15:47 Ответить
І знов Швець "брехав", коли попереджав про розкрадання.. Альо, зе-боти, де ви?
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06.06.2022 19:20 Ответить
за шо?
"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252
тут чисто не уплата таможенных платежей,карается штрафом. почему в воюющей стране надо что то мутить для беспрепятственного ввоза амуниции и броников?
Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252 надо понять что никто в оману никого не вводил, вояки прекрасно знали схему и с нее получали,а таможня в этом случае отсасывала писос за что очень осерчали на бизнесюков и пожаловались своей "крыше" СБУ.
если быизначально заплатили таможне то и новости не было бы.
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13.06.2022 20:53 Ответить
Як можна бути такими покидьками???
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06.06.2022 15:48 Ответить
Тобто вони за свій кошт придбали амуніцію, для завезення в Україну змушені були «дати хабар» і отримати листа, щоб митниця пропустила. Надали можливість придбати те, що держава мала надати безкоштовно.
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06.06.2022 15:53 Ответить
Ключове - як гуманітарну допомогу.
Так що хлопцям потрібно було - або хрестик зняти, або труси вдягнути
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06.06.2022 15:58 Ответить
Для покидьків немає меж!!! Але покарання має бути не арешт за грати, а розстріл!!! А "Слуги народу" придумали покарання тільки для військових, а для різних бариг- то рай зараз просто!!!
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06.06.2022 15:54 Ответить
Ці покидьки не просто вкрали амуніцію, а вкрали комусь життя .
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06.06.2022 15:57 Ответить
Красти гуманітарну допомогу - це монополія держчиновника
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06.06.2022 15:59 Ответить
а нельзя ли фигурантов к стенке сразу? вот раз бы *********,больше не повторялось,! а так то тут то там всплывают-то гуманитарка то жилеты ......
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06.06.2022 16:02 Ответить
А на "Без цензури" ведучі декілька стримів поспіль поливали гівном Юрія Швеця, коли він першим сказав, що є зловживання навколо гуманітарки у прикордонних хабах на Західній...
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06.06.2022 16:17 Ответить
на західній жорстко все ******* і стосується не тільки гуманітарки
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06.06.2022 17:26 Ответить
а ще хотів аби СБУ чи хто там ше звернули увагу на ОЛХ .
ТАМ ВЖЕ 2-3 ТИЖНІ ПРОСТО ЗАВАЛЕНІ ТОВАРИ МІЛІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ (ШАПКИ, КЕПКИ, ФОРМА, ЧЕРЕВИКИ, КАСКИ(!), ТА БАГАТО ЧОГО ІНШОГО)!!
ЯКОСЬ ТАК РАПТОМ ДЛЯ МЕНЕ ТАМ ПОЯВИЛИСЬ ТАКІ РЕЧІ ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
ТАМ БИ ЗАДЛОСЬ ПРОЙТИСЬ ПО ТИМ ПРОДАВЦЯМ.
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06.06.2022 16:40 Ответить
Все "ля-ля".. Те трупи винних?
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06.06.2022 16:58 Ответить
и такое везде и во всех сферах
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06.06.2022 17:29 Ответить
Ну хоч якась користь від квазілейтенанта Баканова.
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06.06.2022 17:31 Ответить
Дивлячись на фото , то це молоді бички, от так в чому стоять , так і відправити іх на фрот , нехай попробують , як там солодко без амуніції.
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06.06.2022 19:02 Ответить
такие дела без "крыши" не делаются, кто у них был прикрытием ?
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06.06.2022 19:57 Ответить
что то мутное
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06.06.2022 23:26 Ответить
Расстрелять гадов!
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07.06.2022 01:02 Ответить
 
 