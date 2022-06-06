"На фронте адские бои": Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи для раненых украинских защитников. Нужны средства на приобретение ВАК аппаратов, спасающих жизнь воинам.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно. На фронте адские бои. Около 500 раненых бойцов в сутки. Очень много тяжело раненых воинов. Нужна помощь. Надо купить два ВАК аппарата и расходники. Эти аппараты ставят тяжело ранеными, спасая их жизнь. Цена одного 60 тыс., цена одного комплекта 71 тыс., нужно таких два. Еще нужны обезболивающие и другие лекарства на фронт.

Сегодня оплачено 30 аппаратов АЗФ, это 60 тыс. и тактические медицинские аптечки 10-22 600 грн. За несколько дней куплено тепловизор 50 тыс., два прицела 43 500 грн, расходники 44 тыс., дальномеры 37 400 грн, шины и берцы. Завтра нужно выкупить ВАК аппараты. Прошу помочь", - отметила она.

PayPal: [email protected]

5375 4115 0267 5353 Монобанк

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Виола

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Смотрите: "Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями", - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников. ФОТОрепортаж

































