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"На фронте адские бои": Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи для раненых украинских защитников. Нужны средства на приобретение ВАК аппаратов, спасающих жизнь воинам.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно. На фронте адские бои. Около 500 раненых бойцов в сутки. Очень много тяжело раненых воинов. Нужна помощь. Надо купить два ВАК аппарата и расходники. Эти аппараты ставят тяжело ранеными, спасая их жизнь. Цена одного 60 тыс., цена одного комплекта 71 тыс., нужно таких два. Еще нужны обезболивающие и другие лекарства на фронт.

Сегодня оплачено 30 аппаратов АЗФ, это 60 тыс. и тактические медицинские аптечки 10-22 600 грн. За несколько дней куплено тепловизор 50 тыс., два прицела 43 500 грн, расходники 44 тыс., дальномеры 37 400 грн, шины и берцы. Завтра нужно выкупить ВАК аппараты. Прошу помочь", - отметила она.

PayPal: [email protected]

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5358 3853 2000 2464 Монобанк

Смотрите: "Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями", - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников. ФОТОрепортаж

На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 01
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 02
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 03
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 04
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 05
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 06
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 07
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 08
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 09
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 10
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 11
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 12
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 13
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 14
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 15
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 16
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 17
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Топ комментарии
+5
Наталья, спасибо тебе за твою заботу о наших воинах. Ты, у Зеленского, должна быть самой уважаемой гражданкой Украины. Я надеюсь, что ты это чувствуешь.
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06.06.2022 18:00
+4
САме головне, що її поважають воїни, а оте то таке.
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06.06.2022 19:28
+4
Тільки в мене запитання, чому отримуючи таку безлрецедентну фінансову підтримку, уряд не може забезпечити всім необхідним поранених ? Чому до цієї пори продовжується епопея з бронежилетами? В цей же час уряд бере кредит і витрачає 150 млн не гривень на ковід. Де вони знаходять той ковід ? Зебіли просяться на вихід
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06.06.2022 22:46
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Наталья, спасибо тебе за твою заботу о наших воинах. Ты, у Зеленского, должна быть самой уважаемой гражданкой Украины. Я надеюсь, что ты это чувствуешь.
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06.06.2022 18:00 Ответить
САме головне, що її поважають воїни, а оте то таке.
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06.06.2022 19:28 Ответить
И при чему тут зелений Боневтік?
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06.06.2022 21:17 Ответить
+++
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06.06.2022 18:58 Ответить
Через її структури більше не копійки не пройде з моєї кішені...
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06.06.2022 19:19 Ответить
???
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06.06.2022 20:12 Ответить
Ну и...?
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06.06.2022 21:19 Ответить
Що не так?
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06.06.2022 22:21 Ответить
А можно более детально, без эмоций?
Мы с вами на сайте очень давно. Сайт доверяет данному волонтеру, мы сайту. Поясните ваши высказывания...
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06.06.2022 23:15 Ответить
Олег Сиол, похоже, что с твоего кармана ничего не проходит ни в какие структуры. Ты, скорее всего, брехло и работаешь на наших врагов, бездоказательно гадишь здесь.
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07.06.2022 16:09 Ответить
Тільки в мене запитання, чому отримуючи таку безлрецедентну фінансову підтримку, уряд не може забезпечити всім необхідним поранених ? Чому до цієї пори продовжується епопея з бронежилетами? В цей же час уряд бере кредит і витрачає 150 млн не гривень на ковід. Де вони знаходять той ковід ? Зебіли просяться на вихід
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06.06.2022 22:46 Ответить
Вот про ковид - не треба. Поцікавтеся, нікуди він не дівся.
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07.06.2022 06:15 Ответить
а де він?????
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07.06.2022 23:14 Ответить
 
 