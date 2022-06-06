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Спутник зафиксировал строительство оккупантами переправы возле поселка Купянск-Узловой Харьковской области, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Спутник зафиксировал строительство российскими военными понтонной переправы через реку возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют снимки, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спутник зафиксировал строительство оккупантами переправы возле поселка Купянск-Узловой Харьковской области, - СМИ 01

Спутник Planet Labs 3 июня зафиксировал строительство российскими военными понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол к югу от поселка городского типа Купянск-Узловой. На спутниковом снимке видно, что строительство переправы еще не окончено, работы ведутся по обоим берегам реки. Оккупанты также начали прокладывать дорогу.

Спутник зафиксировал строительство оккупантами переправы возле поселка Купянск-Узловой Харьковской области, - СМИ 02

Наряду с местом строительства переправы подмечена строительная техника. Спутник также зафиксировал недалеко от деревьев военную технику РФ.

Спутник зафиксировал строительство оккупантами переправы возле поселка Купянск-Узловой Харьковской области, - СМИ 03

Журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории в другие даты. На снимках по состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".

Это направление ведет к региональной трассе Р-79, идущей от российской границы в сторону оккупированного города Изюм. В этом районе, согласно данным Генштаба ВСУ, продолжаются ожесточенные бои.

Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск. Поселок был оккупирован армией РФ не менее 2 марта. Сам город Купянск российские военные захватили в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
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Топ комментарии
+34
Туди гармати не дістануть, а от асфальтом докинути можна.
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06.06.2022 17:35
+31
отже, не мені одному здається що під тим клятим асвальтом лежать наші Гром, Вільха М та багато ще чого

Крадівництво вкрало українські землі, безпеку та життя людей
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06.06.2022 17:45
+23
Негайно знищити!!!
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06.06.2022 17:30
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Негайно знищити!!!
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06.06.2022 17:30 Ответить
да ми орків шапками асвальтом закидаємо !

немає у нас а ні Грому, а ні навіть Вільхи М!
тю-тю, дорозКравникувались
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06.06.2022 17:42 Ответить
нема чим та навряд буде
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06.06.2022 17:42 Ответить
Низзя. Поетому нам США дальнобойные HIMARS не дает ато путин нападе
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06.06.2022 17:45 Ответить
Не тринди , бо вже замахав провокатор, то йому Байден не подобається , то США , то ще хтось , тільки не Боневтік , своє треба мати , і була можливість мати , але ...
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06.06.2022 18:17 Ответить
В квітні "мудрий нарід" вирішив, що не треба нам того всього. Головне, щоб весело і по-приколу було. От і веселимось, **** і приколюємось.
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06.06.2022 18:24 Ответить
Ну так і чого ждем? Нові гармати для чого?
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06.06.2022 17:33 Ответить
Туди гармати не дістануть, а от асфальтом докинути можна.
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06.06.2022 17:35 Ответить
отже, не мені одному здається що під тим клятим асвальтом лежать наші Гром, Вільха М та багато ще чого

Крадівництво вкрало українські землі, безпеку та життя людей
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06.06.2022 17:45 Ответить
половина з тих грошей лежать на лівих рахунках
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06.06.2022 18:19 Ответить
Роман Кривоспикий

Вбогий зе-лизоблюд, факти не подобаються?
Доречі, недолуге, Ізик рАдной підучи, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.

Тобі не "переживать" треба, а скоренько рухатись за рАсєйськім кораблем.
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06.06.2022 19:34 Ответить
Довідка:
Від мосту, до лінії фронту = 62 км.
...
Що? Ні, я ні на що не натякаю!
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06.06.2022 17:34 Ответить
Скажут что ракеты к м270 и 142 очень дорогие потому .... итд.
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06.06.2022 17:42 Ответить
будут асфальт туда заряжать
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06.06.2022 18:17 Ответить
Разнести к ******!!!
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06.06.2022 17:42 Ответить
крадівничим асвальтом !
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06.06.2022 17:48 Ответить
Тварі шось там будують, знищити негайно
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06.06.2022 17:49 Ответить
Асльфатоукладчиками их.
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06.06.2022 17:49 Ответить
Похоже, что эти земли они отдавать не собираются.
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06.06.2022 17:51 Ответить
А що, взагалі, вони збираються віддавати? І коли вони хоча б щось комусь віддавали?
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06.06.2022 18:01 Ответить
Ну будують у тилу и будують. Як будуть бігти назад у рашку, самі ж і знесуть
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06.06.2022 18:03 Ответить
Це не "в тилу". Це залізна дорога на Славянськ та Краматорськ. Міст був підірваний. Зараз вони цей тимчасовий міст добудують і будуть резерви ешелонами на той напрямок фронту возити.
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06.06.2022 18:39 Ответить
Ти їх у двері, а вони у вікно. Мов таргани.
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06.06.2022 18:04 Ответить
Вот бы нашими ракетами которые за последние пару лет понаделали смальнуть!
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06.06.2022 18:30 Ответить
Та хай будують дочекаємось гарного потяга і тоді буде бавовна.Це може зробити навіть авіація.
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06.06.2022 19:17 Ответить
ТЫ полетишь?
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06.06.2022 20:06 Ответить
Свою погибель они там себе строят!
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06.06.2022 19:55 Ответить
Прекрасная цель для американских РСЗО. Управляемая ракета с фугасной частью и - строили мы, строили... и прилетел пиз..ец...
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06.06.2022 21:17 Ответить
Треба щоб спочатку "достроили", а потім "прилетел пиз..ец..."
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07.06.2022 20:24 Ответить
Мабуть пора...
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06.06.2022 22:14 Ответить
 
 