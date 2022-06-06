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война (46939) мошенничество (1129) СБУ (18699) гуманитарная помощь (1202)

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

сбу

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи гуманитарной помощи для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленниками оказалась группа молодых людей из Днепропетровщины, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины. Они были призывными, поэтому для выезда использовали поддельные документы. Уже будучи за границей, они открыли собственный "бизнес: начали продавать западное военное снаряжение и товары двойного назначения для нужд ВСУ. По имеющимся данным, они минимум втрое завышали стоимость продукции.

В общей сложности за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 млн грн, сообщили в спецслужбе.

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 01

Смотрите также: СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области. ФОТОрепортаж

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 02

Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию под видом благотворительной помощи. Для этого подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в размере около 20 млн грн.

В результате следственных действий выявлено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, подсумков, тепловизоров, биноклей, оптических прицелов, беспилотных летательных аппаратов и сопроводительную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 03

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 04

Смотрите также: Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

"Одному из участников схемы вручено уведомление о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+27
Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
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06.06.2022 20:10
+16
Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
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06.06.2022 20:10
+14
За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
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06.06.2022 20:16
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Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
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06.06.2022 20:10 Ответить
який провал? відосики і ніокму не потрібні балачки орків за своїми самицями стабільно, декілька в день, СБУ це ж блогери-ютубери, вони все роблять дуже якісно, контєнт
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06.06.2022 20:18 Ответить
Раз виявили - це не провал а нормальна робота.
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06.06.2022 20:28 Ответить
Коли виявили? коли американці про це вже місяць говорили, і сказалия, що це не сама зброя, а гуманітарна частина постачання.
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06.06.2022 21:45 Ответить
Служба Безпеки України доповідає, що викрила шахраїв і це вважається їх провалом ?! Дійсно-сюрр ))
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06.06.2022 20:34 Ответить
після продажі військової амуніції на 60 млн....
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06.06.2022 20:41 Ответить
а які показники в гривнях потрібні, щоб відразу ловити подібних потвор ?
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06.06.2022 20:52 Ответить
Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
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06.06.2022 20:10 Ответить
Таких полно и не выехавших.... особенно около границы кто живёт, а **** им, у них там не бахает, можно и товарами поторговать
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06.06.2022 20:13 Ответить
ну да, сейчас харьковские и донецкие приехали на запад начали бизнеса открывать , барыжить товарами из ЕС.. все нормально бабло мутится
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06.06.2022 20:19 Ответить
Це не тільки харківські та донецькі, але й на Західній Україні падлючі виродки так роблять. Нещодавно на Буковині

"депутатка зі своїм чоловіком під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги та хотіли продати автомобіль Volkswagen LT28 за $4 500, який був завезений із США."
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06.06.2022 20:27 Ответить
Ви хоч читайте уважно, а потім робіть дописи. Я відповіла на пост вище, де якраз йшла мова про розділення по регіонах.
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06.06.2022 21:03 Ответить
та на западной украине - это понятно...уже давно барыжат..а вот те с востока то как суда залетели...видать кормушка свободная
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06.06.2022 21:13 Ответить
там и своих барыг полно и до войны было. очередь на 3 дня на въезд стоит на границе с местными западенцами призывного возраста, гонящими тачки под закон.
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06.06.2022 20:36 Ответить
Грубо, але справедливо. Коли вже цю наволоч почнуть розстрілювати за законами воєнного часу ? Отож.
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06.06.2022 20:15 Ответить
На палю ціх тварин... Слава України та Польщі та Англії !!! Смерть москві та москалям!!!
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06.06.2022 20:14 Ответить
За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
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06.06.2022 20:16 Ответить
надеюсь их ждёт окоп а не застава от тюрьмы?
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06.06.2022 20:16 Ответить
я б не хотiв з таким бидлом бути поряд, ця мразота небезпечна. Хай виконують тяжку фiзичну роботу, як тварини. На завали я б теж не слав - як можна покластися на мавпообразну тварину, вона ж людей може почути i мимо пройти. Хiба що каменюки тягать на завод.
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07.06.2022 03:11 Ответить
Чергові мерзенні покидьки...
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06.06.2022 20:17 Ответить
К стенке. Война идет...
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06.06.2022 20:18 Ответить
Чого їхні рожи не показують, щоб знати куди плювати ?
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06.06.2022 20:19 Ответить
Без крыши ничего бы не сделали. А крыша на самом верху, поэтому останется безнаказанной. Возможно, их и "разоблачили", потому что в чем-то крышу кинули.
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06.06.2022 20:26 Ответить
Розбогатіли на війні? Маєте дупу свою підставляти під заслуговане покорання. Був такий старенький анекдот майже з цього приводу. Потрапив якось черговий совдєпівський вождь до пекла. Враховуючи його високий статус за житття, черговий чортяка чемно повів його пекельними кабінетами. Там у смолі гарячій шкварчала топ-братва радецька. Заходять ще до кімнати, там казанів немає, лишень гівна по горло, втім деякі грішники номенклатурні за життя палять дефіцитні імпортні сигаретки. Вождь кажде - то що треба! Чотряка його запустив, навіть дав запалити. Лишень новий клієнт зі смаком затягнувся, аж пролунала гучна команда: завершуй перекур! становись на голову!
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06.06.2022 20:26 Ответить
ні... то не просто "шахраї".. то мародери і зрадники... і відношення до них має бути завсім іншим...
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06.06.2022 20:29 Ответить
Нижче написав - було б справедливо цю мразоту за козацьким звичаєм забити киями на смерть. Щоб не ганьбили наш Дніпровський Край.
І нехай ще радіють, тварюки, що не нахромили гузнами на палю.
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06.06.2022 20:39 Ответить
От падло, і це в нашій області.
Вивезти у центр Дніпра, на площу Героїв Майдану (або на Європейську, чи біля ТЦ "Пасаж"), прив'язати до ганебних стовпів - і поруч покласти багато добрячих дринів. І нехай народ заб'є цю ******* киями на смерть
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06.06.2022 20:31 Ответить
СБУ це і організовувало!
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06.06.2022 20:35 Ответить
якщо ви все знали, чому мовчали ?
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06.06.2022 20:54 Ответить
ппц, люди-мразі.. враховуючи скільки біля ******* крутилося й спілкувалось
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06.06.2022 20:41 Ответить
За таке тюрма з конфіскацією або розстрілять!
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06.06.2022 20:43 Ответить
Пані Марино, у вашому реченні аж чотири зайвих слова ("...тюрма з конфіскацією або...")
Зате усе інше - влучно, немов із цибулі в яблучко
(хоча я б запропонував не настільки милосердний миттєвий спосіб)
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06.06.2022 21:01 Ответить
Обалдеть! Люди умирают а эти барыжат
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06.06.2022 20:46 Ответить
********* в студию!
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06.06.2022 20:54 Ответить
Можна навіть окремо від голови. Відрізати електроножем - і в студію.
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06.06.2022 20:56 Ответить
- А может быть это тело трохи....?

- Может быть сама голова!

Legendy Polskie. Film TWARDOWSKY 2.0. Allegro
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07.06.2022 07:23 Ответить
Невже такі речі так довго відкриваються? Мабуть, коли наше СБУ не бачить власної вигоди в правопорушеннях то і не шевелиться.
Вони так звикли, за роки незалежності хтось пам'ятає про здобутки цієї скурвленої кантори. А при лейтенанті запаса баканові зміни в роботі СБУ не передбачаються.
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06.06.2022 20:59 Ответить
Какой лейтенант запаса? Боканов, так-же как и буба криворожский не служил ни дня, а литером стал потому что он с бубой жили на одной полщадке, ходили в один садик и какали в один горшочек.
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06.06.2022 21:24 Ответить
І...? За законом воєнного часу? Чи пальчиком ню-ню?
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06.06.2022 20:59 Ответить
"Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили" ©
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06.06.2022 22:13 Ответить
Огромное спасибо Юрию Швецу, который из США первый на своем ютубканале озвучил информацию о том, что гуманитарку для армии разворововают и торгуют на львовских а потом и на других рынках. Эту инфу он получил от американских волонтеров и потом пригрозил, что если ОПа не отреагирует на это, то он сделает запрос в Госдеп. Одна их дикторш 24 канала, фамилию не запомнил, на букву Ш, она редкозубая с чорными длинными волосами на голове, лет 40 ей, на Ютубе прикинулась дурой и блеяла, что Швец говорил о военной помощи, которую разворовывают. В общем, ЗЕбанутая ОПа подсуетилась. Она потом отгребла в коментах за эту брехню по полной программе, а потом вообще пропала.
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06.06.2022 21:20 Ответить
к мародером должно применяться самое суровое наказание с грифом, "по законам военного времени". думаю гражданское общество наверняка поддержит. чтобы иным не повадно было
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06.06.2022 21:27 Ответить
Як ще такого не сталося в українській державі, то слід негайно прийняти відповідний закон щодо всіх кримінальних обставин під час воєнного стану та суворого покарання винних. Звісно, не лише на папері, а щоб ПРАЦЮВАВ на благо народу та священої пам'яті за полеглими Героями та багатьох тисяч мирних мешканців Незалежної України. Правда має перемогти зло, як світ темряву!
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06.06.2022 21:40 Ответить
Це виконавці, а замовники у ВР. Їх навіть не шукатимуть. Такі крадіжки робляться гучними прізвищами, такими, що митники коли чують їх - непритомніють.
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06.06.2022 21:42 Ответить
розтріляти паскуд.
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06.06.2022 22:21 Ответить
Що корбана піймали? Ну нарешті.
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06.06.2022 22:49 Ответить
Ничего святого.
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06.06.2022 23:28 Ответить
А можна такий закон, щоб тягнули на площу, знiмали штани, та сiкли батогом як скотину?
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07.06.2022 03:04 Ответить
Видете как бистро освоили шолцо-продожний стил греки нечего нового какими были таким гом и остались так и просрали великое государство.как будто те ржавее бтр-и для них что нибудь решает военном плане или етими мародерерами они кипр вернут.не расстраивайтесь, украина и без этих фуфловчиков победит.СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 03:57 Ответить
Виїхали по підробленим документам ☹️,прикордонники взяли гроші,так треба писати.
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07.06.2022 10:36 Ответить
 
 