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армия РФ (15394) война (46939) Сумская область (1850) Живицкий Дмитрий (242)

Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Середина-Буда в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буду. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь", - отметил он.

Живицкий информирует, что не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

"В целом информация по разрушениям уточняется. Предварительно - погибших и раненых среди местного населения нет", - резюмирует глава региона.

Также читайте: Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 01
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 02
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 03
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 04
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Топ комментарии
+17
Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
Лицемірство просто зашкалює
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07.06.2022 09:03
+14
Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
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07.06.2022 09:05
+12
Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
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07.06.2022 08:48
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Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
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07.06.2022 08:48 Ответить
Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
Лицемірство просто зашкалює
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07.06.2022 09:03 Ответить
где фото подобное з Теткино?
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07.06.2022 08:57 Ответить
Это провокационный вопрос. За Теткино нам объявят войну, засыпят ядерными бомбами, будут убивать наших мирных жителей, разрушать мосты и больницы и вообще мы нарушим договор о мире и дружбе с москвой.
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07.06.2022 09:05 Ответить
И что на это скажет ВЫДАЮЩИЙСЯ??? Интересно, как долго это будет продолжаться - разрушения, смерть людей??? Ответить по кацапне откуда прилетели снаряды, закрыть им рты, он собирается или все еще думает что путя нападет, ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2022 08:59 Ответить
Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
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07.06.2022 09:05 Ответить
В начале войны несколько раз смотрел передачи как местные жители северных областей прямо хвастались что смогли договорится с рускими что никто никого не трогает. И про бартер еда бензин. Просто светились от своего дара договорщиков и предпринимателей.
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07.06.2022 09:09 Ответить
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07.06.2022 09:07 Ответить
Must know:
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3845524.html
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07.06.2022 09:15 Ответить
Так і будуть смоктати, чи підуть звільняти Українські землі за "поребріком". Від шмаркатого наркомана чекати наказу не варто.
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07.06.2022 19:36 Ответить
 
 