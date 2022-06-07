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Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Середина-Буда в Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буду. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь", - отметил он.
Живицкий информирует, что не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.
Повреждена также и линия электропередач.
"В целом информация по разрушениям уточняется. Предварительно - погибших и раненых среди местного населения нет", - резюмирует глава региона.
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+17 Olga Mansika
показать весь комментарий07.06.2022 09:03
+14 Яр Холодний
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показать весь комментарий07.06.2022 08:48
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Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
Лицемірство просто зашкалює
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3845524.html