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Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая наше государство, погиб военный разведчик 93-й бригады Холодный Яр, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Оккупанты ежедневно уносят жизни украинцев. Не имеет значения, кто этот человек – военный, гражданский или маленький ребенок. Россияне без раздумий применяют свои бомбы, ракеты и танки для полного уничтожения нашей украинской нации. Сергей Карнаухов был мастером спорта Украины международного класса по паверлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 бригады", - говорится в сообщении.

"Сергей навсегда остался примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость!" - добавляют в бригаде.

Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов 01
Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов 02

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Топ комментарии
+50
Слава Герою! Вічна пам'ять!
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07.06.2022 09:07
+40
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.06.2022 09:08
+40
Щирі співчуття родині та побратимам.
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
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07.06.2022 09:12
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Слава Герою! Вічна пам'ять!
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07.06.2022 09:07 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.06.2022 09:08 Ответить
Вечная Память.
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07.06.2022 09:09 Ответить
Щирі співчуття родині та побратимам.
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
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07.06.2022 09:12 Ответить
Сергей Карнаухов производит такое впечатление, как будто он герой великого эпоса о великих воинах Великой эпохи.
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14.06.2022 20:13 Ответить
Чому, чому українці, такі класні, такі мужні, такі красиві, повинні гинути, через цих у*банів, через це ботоксне чмо, яке уявило себе новим Гітлером(((
як це гірко((
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07.06.2022 09:14 Ответить
Саме тому що воно "ботоксне ЧМО", а не ПОЛІТИК чи ЕКОНОМІСТ Бо тільки ЧМО кидатиме в "м"ясорубку" десятки тисяч здорових чоловіків лише для того, щоб задовольнить свої імперські "хотєлки"
Японія була розгромлена в ІІ світовій (так само як і Німеччина) Але обидві не загрожують "реваншем" світу Вони просто завоювали світ економічним шляхом - навіть не маючи матеріальних ресурсів А ЧМО просрало ресурси РФ на армію та війни А зараз просирає і людські ресурси!
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07.06.2022 09:21 Ответить
Імперські "хотєлки" йому до с.аки. Війна для путена - це єдиний путь утриматись у владі, бо її втрата прямо веде до втрати життя.
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07.06.2022 09:40 Ответить
Ну це ти про людські ресурси погарячкував... на параші люди не мешкають, там зібрані лише відходи людства, біосміття. Проблема в тому, що параша за всю свою історію жодного разу не відгрібала так як відгрібли та ж Німеччина чи Японія, повний розгром і розподіл (розвал, стіна) болотної параші це єдині ліки від рашизму і ключ до спокою у світі.
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07.06.2022 10:09 Ответить
Діло кажеш.
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07.06.2022 11:23 Ответить
І найголовніше те, що світ не особливо це все засуджує, недостатньо карає росію за її злодіяння...
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07.06.2022 09:56 Ответить
На жаль, як виявилося, не відійшли ще від нас у 21 столітті ті історичні тенденції, коли один вилупок, знаходячись десь при владі, своїми хворими амбіціями може похоронити цілі народності, здійснювати масові вбивства, грабежі, захоплення чужих територій, та ще й мати таку значну підтримку серед своїх...
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07.06.2022 10:02 Ответить
Чому? Тому що самі його (і Рашу в цілому) не знешкодили і не знищили... Грубо, але відповідь на ваше риторичне запитання може буть лише така.
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07.06.2022 11:26 Ответить
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07.06.2022 09:15 Ответить
Гірко, втрачаємо найкращих...
Вічна пам'ять Герою!
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07.06.2022 09:19 Ответить
Герої не вмирають!
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07.06.2022 09:19 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! СЛАВА ВСУ!
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07.06.2022 09:30 Ответить
Завдяки таким гідним синам України я ще живу.
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07.06.2022 09:42 Ответить
Лучшие погибают
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07.06.2022 11:10 Ответить
Україна сумує за своїми Героями 😪😪
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07.06.2022 11:42 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!! Вічна пам"ять ГЕРОЮ ...
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07.06.2022 14:39 Ответить
 
 