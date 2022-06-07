20 085 23
Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая наше государство, погиб военный разведчик 93-й бригады Холодный Яр, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Оккупанты ежедневно уносят жизни украинцев. Не имеет значения, кто этот человек – военный, гражданский или маленький ребенок. Россияне без раздумий применяют свои бомбы, ракеты и танки для полного уничтожения нашей украинской нации. Сергей Карнаухов был мастером спорта Украины международного класса по паверлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 бригады", - говорится в сообщении.
"Сергей навсегда остался примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость!" - добавляют в бригаде.
Топ комментарии
+50 Дмитро Піталов
показать весь комментарий07.06.2022 09:07
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.06.2022 09:08
+40 Ksenia VB
показать весь комментарий07.06.2022 09:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
як це гірко((
Японія була розгромлена в ІІ світовій (так само як і Німеччина) Але обидві не загрожують "реваншем" світу Вони просто завоювали світ економічним шляхом - навіть не маючи матеріальних ресурсів А ЧМО просрало ресурси РФ на армію та війни А зараз просирає і людські ресурси!
Вічна пам'ять Герою!