Вокзал в Попасной после "денацификации". ФОТОфакт

Войска РФ уничтожили железнодорожный вокзал в Попасной в Луганской области.

Соответствующие фотографии опубликовал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

"Это наш вокзал в Попасной. Так он выглядит сейчас, после "денацификации", - отметил Камышин.

"Но я его помню другим, светлым и величественным. Этой зимой мы с командой запустили Слобожанский экспресс. Новый дизель-поезд украинского производства стал на маршрут Попасная-Харьков-Сумы-Ворожба. Интересно, что на вокзале сорвало крышу, развалило стены и выбило окна. А желтый плакат о Слобожанском экспрессе выжил. Моя печаль светла. Победим — отстроим", - добавляет он.

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