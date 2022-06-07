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Вокзал в Попасной после "денацификации". ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ уничтожили железнодорожный вокзал в Попасной в Луганской области.

Соответствующие фотографии опубликовал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

"Это наш вокзал в Попасной. Так он выглядит сейчас, после "денацификации", - отметил Камышин.

"Но я его помню другим, светлым и величественным. Этой зимой мы с командой запустили Слобожанский экспресс. Новый дизель-поезд украинского производства стал на маршрут Попасная-Харьков-Сумы-Ворожба. Интересно, что на вокзале сорвало крышу, развалило стены и выбило окна. А желтый плакат о Слобожанском экспрессе выжил. Моя печаль светла. Победим — отстроим", - добавляет он.

Вокзал в Попасной после денацификации 01

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Думаете, что там будет кто-то винить во всем не Украину?
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07.06.2022 10:24 Ответить
Там осталось 15% населения.
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07.06.2022 11:38 Ответить
Мені жаль людей, які загинули, закатовані, зґвалтовані, депортовані, в окупації. А цьому вокзали і поїзди.
Вже бл*ть добудувалися і доїздилися, "реформатори" й*бані!
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07.06.2022 10:24 Ответить
Зброю треба було купувати, та ЗСУ укріпляти, а тепер то що? Асфальт, асфальт... В голові нема, в сраці не позичиш...
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07.06.2022 10:40 Ответить
Йоу... Так запозичьте ви!
С задоволенням послухаемо як ви навчите "голову правління "Укрзалізниці" купувати зброю для ЗСУ!
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07.06.2022 11:19 Ответить
Бачу у вас дуже повільне мислення, ви мабуть з наглядової ради УЗ, Лещенко мабуть. Ви себе до влади не зараховуєте...
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07.06.2022 12:07 Ответить
Рядом баннер як причина цієї війни.
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07.06.2022 11:29 Ответить
В свое время надо было не пилить бабло на дорогах и вокзалах, а укреплять армию.
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07.06.2022 12:18 Ответить
Вокзал ще непогано зберігся в порівнянні з усім іншим. Було невеличке затишне містечко, більше не буде. І таких містечок вже сотні, якщо не тисячі. І так, дороги теж непогані під час війни в останні роки зробили...
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07.06.2022 12:34 Ответить
 
 