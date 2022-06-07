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Николаев (2009) Николаевская область (1871) обстрел (20241) Нацполиция (15749)

За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области вражеские войска повредили жилые дома, автомобили и другое имущество граждан. Полиция документирует последствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

По состоянию на утро 7 июня правоохранители зафиксировали 14 поврежденных жилых домов, автомобили, учебное заведение и другие пострадавшие в результате обстрелов сооружения. По каждому факту начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция 01

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За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция 02
За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция 03
За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция 04

Круглосуточно полицейские выезжают на поступающие сигналы на 102. В течение суток 6 июня их было 448. Все они проработаны.

Автор: Анастасія Потіха
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тварі кончені
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07.06.2022 11:26 Ответить
.укі.
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07.06.2022 12:27 Ответить
 
 