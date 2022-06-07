За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области вражеские войска повредили жилые дома, автомобили и другое имущество граждан. Полиция документирует последствия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
По состоянию на утро 7 июня правоохранители зафиксировали 14 поврежденных жилых домов, автомобили, учебное заведение и другие пострадавшие в результате обстрелов сооружения. По каждому факту начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.
Круглосуточно полицейские выезжают на поступающие сигналы на 102. В течение суток 6 июня их было 448. Все они проработаны.
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Yuriy Karyy
показать весь комментарий07.06.2022 11:26 Ответить Мне нравится 3
Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий07.06.2022 12:27 Ответить Мне нравится 0
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