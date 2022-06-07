Враг обстрелял детский сад в Степногорске Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял детский сад в пгт Степногорск, Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками выбило около ста окон.

"В целом вчера с 18:00 до 19:00 часов в Степногорск попало 8 снарядов оккупанта. Разрушений получил жилой фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг почти каждый день обстреливает этот поселок городского типа. В населенном пункте с начала марта нет централизованного водоснабжения. Скважины находятся в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением.















"До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше", - резюмируют в ОВА.

Читайте: Обстрелы Запорожской области: в Гуляйполе россияне ранили ребенка, - ОВА