Россияне нанесли ракетный удар по Курахову. Под обстрелом оказались еще 14 населенных пунктов Донетчины. Среди погибших и пострадавших есть дети, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов. Среди убитых и раненых мирных жителей есть дети. Разрушения получили 29 гражданских объектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.
"Российские войска били по населенным пунктам – Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, Николаевка, Марьинка, Курахово, Нью-Йорк, Орловка, Пески, Богоявленка, Первомайское, Нетайлово, Георгиевка, Берховка. Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". Повреждены, по меньшей мере, 16 частных и 7 многоквартирных домов, птицефабрика, предприятие и т.д.", - говорится в сообщении.
Под ракетным ударом оказался город Курахово. Россияне разрушили три пятиэтажки. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полицейские документируют последствия обстрелов.
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- В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).
Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.
- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.
Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...