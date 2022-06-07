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война (46939) Киевская область (3539) минирование (1409) Кулеба Алексей (97)

Два человека подорвались на мине в Киевской области, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Два человека подорвались на мине в Полесской громаде Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подоорвались на мине. К счастью, никто не погиб. Люди получили легкие контузии", - отметил глава ОВА.

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Два человека подорвались на мине в Киевской области, - ОВА 01
Два человека подорвались на мине в Киевской области, - ОВА 02
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Топ комментарии
+10
Лесь Подерв'янський
Не вірю у силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей!!
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07.06.2022 12:04
+6
сухостой ага младойй лес 5-7 лет дубкам тем... это не люди это варвары левые лесорубы сколько сегодня стоит 1 кубометр дров правильно 6 тыс. если не ошибаюсь.. вот и считайте.. погибила ЖАДНОСТЬ ДО НАЖИВЫ..
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07.06.2022 12:07
+5
Так, люди. Попереджають вас просто так. Гуляйте лісом, ходіть на пляжі. Яка війна? Де?
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07.06.2022 11:51
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Так, люди. Попереджають вас просто так. Гуляйте лісом, ходіть на пляжі. Яка війна? Де?
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07.06.2022 11:51 Ответить
Є ще шанс що натраплять і на штраф від лісничиства
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07.06.2022 11:53 Ответить
сухостой ага младойй лес 5-7 лет дубкам тем... это не люди это варвары левые лесорубы сколько сегодня стоит 1 кубометр дров правильно 6 тыс. если не ошибаюсь.. вот и считайте.. погибила ЖАДНОСТЬ ДО НАЖИВЫ..
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07.06.2022 12:07 Ответить
Сухостой и сосна. Видно же на фото. Цена колотого 1 тыс за куб.
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07.06.2022 12:17 Ответить
Сухостой у нас делают часто искуственно...неоднократно видео в лесу погибающие деревья, с которых специально был чем-то содран круг коры внизу ствола вместе с камбием - это 100% смерть дереву.
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08.06.2022 12:30 Ответить
Лесь Подерв'янський
Не вірю у силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей!!
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07.06.2022 12:04 Ответить
розмінування України власним майном і власним життям... - задорого.
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07.06.2022 13:16 Ответить
Дрова дорогие оказались...
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07.06.2022 14:06 Ответить
В сорочці родились. Повезло що детонація відбулася під задніми колесами...
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07.06.2022 14:26 Ответить
Вот мне тоже надо ехать , зима не за горами , а я уже 5 лет вместо газа дровами топлю! У нас ,правда , в лесу орков не было , не дошли немного. Предложение топить газом ? Или купить дрова? 2 месяца я не видел ни копейки , стоял на блок посту , месяц роки были за 12 км от нас! Денег сейчас минус 20 тыс! Как то не очень ! Так что буду ехать!
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08.06.2022 09:51 Ответить
 
 