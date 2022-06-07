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Два человека подорвались на мине в Киевской области, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Два человека подорвались на мине в Полесской громаде Вышгородского района Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подоорвались на мине. К счастью, никто не погиб. Люди получили легкие контузии", - отметил глава ОВА.
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