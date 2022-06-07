РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13201 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 081 23
война (46939) Мариуполь (5563) оккупация (9518)

Оккупанты раздают "гумпомощь" в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты организовали выдачу "гумпомощи" от Санкт-Петербурга. Получить ее могут всего 300 жителей Мариуполя.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сообщают, что 300 мариупольцев получили гуманитарную помощь от Санкт-Петербурга. Аж 300! То есть, 0,25% населения.

Напоминаем рашистам, в Мариуполе сейчас находятся более 120 тысяч человек. Им не хватает продуктов питания и питьевой воды. И именно захватчики несут полную ответственность за оккупированный и разрушенный город", - отметили в горсовете.

Читайте: Оккупанты вербуют гражданских в "фильтрационные лагеря" Мариуполя, - Андрющенко

Оккупанты раздают гумпомощь в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет 01
Оккупанты раздают гумпомощь в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:10
+10
Ватніки радісні
показать весь комментарий
07.06.2022 12:04
+10
*****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
показать весь комментарий
07.06.2022 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ватніки радісні
показать весь комментарий
07.06.2022 12:04 Ответить
Жерти захочеш і ти зрадіеш
показать весь комментарий
07.06.2022 12:07 Ответить
На вигляд не худі...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:13 Ответить
Худих ногами заштовкали
показать весь комментарий
07.06.2022 12:16 Ответить
За них помирали,голодували, в полоні,а ці гумдопомогу на відео отримують. Як розумію чиновника Прибалтики, краще смерть чим неволя.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:08 Ответить
тебе виднее с германии или откуда ты там
показать весь комментарий
07.06.2022 12:12 Ответить
Героїв одиниці. Більшість - це насєлєніє. Яке просто хоче жерти і серти. І це, навіть, не вата.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:13 Ответить
Тому і война, бо треба гімно з цих чоловікоподібних вибити...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:17 Ответить
краще Нiмеччина, нiж Марiуполь...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:17 Ответить
За другого решать жить или умереть не сложно. А с бабульки старой, которой есть нечего, спрашивать за честь и совесть вообще не годится, ведь эту бабульку никто из оккупации и из под весенних снарядов никуда не эвакуировал. Увы, там есть предатели и сердце кровью обливается от того что их больше чем я думал. Одно могу сказать точно, Мариуполь был и будет только украинским городом.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:32 Ответить
Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:10 Ответить
Так вы заметьте кого москальня больше всех трамбует, руцкоговорящий восток, и это еще долго будет продолжаться...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:15 Ответить
*****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
показать весь комментарий
07.06.2022 12:17 Ответить
Театр абсурда, апокалипсис...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:19 Ответить
на фото те кто прошел фильтрацию и полностью поддерживает свое асвабаждение ат бендер
показать весь комментарий
07.06.2022 12:25 Ответить
Golandranci jest kacapi .Vot xoteli pokazatsia miru sto poderzyvajet svojix banditov armiju, tak sobrali vsego 30 tysiac dolarov i kupili 2 avtokara dlia svojej tak nazyvajemoj armije mire n2 .Eto pocti 150mln zytelej tocnej baranov sobrali 30 tysiac na pomoc .Malenkaja Litva za 3 dnia Ukraine sobrala 6mln evro dlia Bayraktara
показать весь комментарий
07.06.2022 12:25 Ответить
І знову шльондри у чепчиках шкіряться на усі пртези. Коли вже здохне ця совдепівська наволочь?
показать весь комментарий
07.06.2022 12:33 Ответить
Которой хватит только для съемок
показать весь комментарий
07.06.2022 12:38 Ответить
Сначала уничтожили их дома, магазины, перекрыли пути снабжения продуктами, а потом дают "гуманитарку".
Какие добрые!!!
показать весь комментарий
07.06.2022 12:41 Ответить
я бачу щастя в її очах)))))))))))))))))))
показать весь комментарий
07.06.2022 13:16 Ответить
Все, кто на фото - пророссийская вата. Мы им тоже пенсии будем платить?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:54 Ответить
щедра рюсссская земля

Аж 300!
показать весь комментарий
07.06.2022 15:28 Ответить
Санкт Петербург сам голодает и страдает от санкций, поэтому только 300 и могли прислать. Конечно, и в Мариуполе грядет голод
показать весь комментарий
07.06.2022 15:32 Ответить
 
 