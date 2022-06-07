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Оккупанты раздают "гумпомощь" в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты организовали выдачу "гумпомощи" от Санкт-Петербурга. Получить ее могут всего 300 жителей Мариуполя.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сообщают, что 300 мариупольцев получили гуманитарную помощь от Санкт-Петербурга. Аж 300! То есть, 0,25% населения.
Напоминаем рашистам, в Мариуполе сейчас находятся более 120 тысяч человек. Им не хватает продуктов питания и питьевой воды. И именно захватчики несут полную ответственность за оккупированный и разрушенный город", - отметили в горсовете.
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показать весь комментарий07.06.2022 12:10
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Какие добрые!!!
Аж 300!