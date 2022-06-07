РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13165 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
10 784 15
боевик (16778) война (46939) Житомирщина (1314) задержание (6591) контрразведка (486) СБУ (18699)

Задержан бывший "ДНРовец", который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика "ДНР", который хотел призваться на военную службу в боевое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что фигурант уголовного производства – уроженец Донбасса. В 2019 году он принял присягу на верность т.н. "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных вооруженных формирований этой террористической организации.

"Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ. Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас злоумышленник задержан.

Задержан бывший ДНРовец, который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ 01
Задержан бывший ДНРовец, который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ 02
Задержан бывший ДНРовец, который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен российский агент в "Укроборонпроме" и задержаны коллаборанты, разведывавшие позиции ВСУ на востоке, - СБУ. ВИДЕО

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

"Также устанавливается настоящая цель "страстного желания" фигуранта проходить военную службу в Украине. В том числе отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними", - добавили в СБУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Не допустити проникнення .... А чого він у формі ЗСУ? Ото ж я особисто проти шастання туди сюди через лінію фронту та кордон з рашкою
показать весь комментарий
07.06.2022 12:26
+7
..добре.. але лишається тільки сподіватися, що СБУ хоча б фіксУє засланців у кварталах на Печерських пагорбах..(
показать весь комментарий
07.06.2022 12:44
+5
сюда вот ево закатать
показать весь комментарий
07.06.2022 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну і що? на передову в Сєвєродонецьк. Нехай кровью спокутує
показать весь комментарий
07.06.2022 12:25 Ответить
Не допустити проникнення .... А чого він у формі ЗСУ? Ото ж я особисто проти шастання туди сюди через лінію фронту та кордон з рашкою
показать весь комментарий
07.06.2022 12:26 Ответить
Шо, в лугандонії кАрмьйоШка нєподошла?
показать весь комментарий
07.06.2022 12:28 Ответить
сюда вот ево закатать
показать весь комментарий
07.06.2022 12:31 Ответить
Чого ви докопалися? Хлопець прийшов за оголошенням. Хто знав - ЗСУ то, чи "народна міліція"
показать весь комментарий
07.06.2022 12:31 Ответить
В Легионе Свобода России в рядах ВСУ воюют реальные россияне, которые вдерлися в эту страну с оружием. Но им дали оружие и теперь они служат в ВСУ. Чем этот прям хуже?
показать весь комментарий
07.06.2022 12:37 Ответить
Oni igrajut otkrituju protiv fashistov roZZijskix, a etot **********...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:40 Ответить
А если не внедряется, а хочет отмыть грехи?
показать весь комментарий
07.06.2022 16:17 Ответить
Nadobilo evo nanoch ostavit u tex ze rebjat rote, kavo sobiralsja predat... Neshasnie sluchie i nenado kormit tjurme...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:37 Ответить
..добре.. але лишається тільки сподіватися, що СБУ хоча б фіксУє засланців у кварталах на Печерських пагорбах..(
показать весь комментарий
07.06.2022 12:44 Ответить
Для такого"днровца" и ему подобных особей надо срочно сформировать штрафроты под заградотряды..Пускай кровью искупают свою виду за предательство.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:56 Ответить
Вы мыслите как тов. жюков. Масштабно.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:36 Ответить
акуєнчік! тепер буде залишок життя навідсосі в куточку хати💯😊🐔
показать весь комментарий
07.06.2022 13:11 Ответить
СБУ а зрадників що в ВР сидять ви не бачите?
показать весь комментарий
07.06.2022 13:39 Ответить
Щось не вяжеться в СБУ з цим випадком. Цей малорос влаштувався на службу в кінці 21 року. Зараз червень 22, тобто його взяли без будь-якої перевірки і ця погань пів року робила свою чорну справу, здаючи ворогу інформація, як то кажуть з першоджерела. Напевне пройшов декілька ротації. А скільки ще таких "кадрів" в ЗСУ та інших структурах, та й у самій СБУ?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:11 Ответить
 
 