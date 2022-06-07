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Абрамович (91) конфискация (537) самолет (3351) санкции (10623) США (23209)

США планируют конфисковать 2 самолета Абрамовича стоимостью более 400 млн долларов, - Bloomberg. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

США получили ордер на арест двух самолетов, принадлежащих или контролируемых российским миллиардером Романом Абрамовичем из-за предполагаемого нарушения санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, обнародованные офисом прокурора США Демиана Уильямса.

Судья магистрата США Сара Л. Кейв в понедельник подписала ордер на арест Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. По данным США стоимость самолетов вместе превышает 400 миллионов долларов.

США планируют конфисковать 2 самолета Абрамовича стоимостью более 400 млн долларов, - Bloomberg 01

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Хотя Абрамовича нет в списке олигархов, против которых США ввели санкции из-за войны в Украине, Министерство торговли утверждает, что он нарушил санкции, реэкспортировав самолет в Россию без необходимой лицензии. Согласно свидетельству Федерального бюро расследований, "Боинг" находится в Дубае с марта, в то время как Gulfstream находится в Москве с тех пор.

Арест демонстрирует "обязательство использовать все доступные юридические инструменты для применения санкций и экспортного контроля, введенных в ответ на незаконную войну России в Украине", – говорится в заявлении Уильямса.

Отмечается, что американские чиновники возобновили усилия по введению санкций против Абрамовича после того, как его поездка в Киев для возобновления переговоров провалилась. По словам чиновников, преследование самолетов Абрамовича было возможным, поскольку санкции запрещают экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны самолетов американского производства без лицензии.

"Российские олигархи помогли создать среду, позволившую России вести смертельную войну в Украине", - сказал в заявлении помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрискол. "Захват их ценного имущества, включая эти два самолета, — это лишь один из способов привлечения к ответственности тех, кто нарушает законы США и поддерживает Россию в ее попытке завоевать суверенную нацию".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
У Зеленського зараз купа проблем, як відмазати бізнес Абрамовича від санкцій, а тут гої дістають з азовцями, Маріуполем, пшеницею, санкціями...
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07.06.2022 14:15
+18
вот бы ещё у Коломойского так всё арестовали, а то наша власть за него даже не вспоминает уже
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07.06.2022 14:17
+17
Судьи в Штатах имущество арестовуют, а наши гавно-политики пытаются его засунуть в "переговорщики", за "правоохранителей" я вообще молчу... Как говорится почувствуйте разницу. Ну и какая нам Европа и НАТО?
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07.06.2022 14:19
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Правила форума Совет форумчан
та що ж там планувати- забрали-продали-передали Україні 2 першинга-втарабанили по мацкві
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07.06.2022 14:01 Ответить
Если передадут Украине Нелох их обратно абрамовичу отдаст...
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07.06.2022 14:08 Ответить
США планують конфіскувати 2 літаки Абрамовича вартістю понад 400 млн доларів
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07.06.2022 14:03 Ответить
Амери-ви справжні русафоби.Не зупиняйтесь...
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07.06.2022 14:10 Ответить
Було б набагато краще,якби наші американські друзі просто передали нам хоча б пару єкадриль F-16. Можна навіть бувших у використанні...
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07.06.2022 14:11 Ответить
Нєвєроятно! Анбранмовича трогать - Мошиаха гневить. Гои проклятые.
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07.06.2022 14:11 Ответить
зеленський,"подсуетись" на соплемінника знов наїхали.
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07.06.2022 14:14 Ответить
У Зеленського зараз купа проблем, як відмазати бізнес Абрамовича від санкцій, а тут гої дістають з азовцями, Маріуполем, пшеницею, санкціями...
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07.06.2022 14:15 Ответить
Я розумію вони одної крові, але чому повинен його витягати з лайна зеленський , нехай цим займається ізраїль , чи зеленський не настільки цінний і його можна пускати в розхід ?
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07.06.2022 15:33 Ответить
Бо такі "послуги" коштують шалені гроші, а Бубочка любить гроші. От Беня зробив президенту таку пропозицію від якої той просто не міг відмовитись)
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07.06.2022 15:50 Ответить
вот бы ещё у Коломойского так всё арестовали, а то наша власть за него даже не вспоминает уже
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07.06.2022 14:17 Ответить
Каломойский и есть власть.
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07.06.2022 14:20 Ответить
Судьи в Штатах имущество арестовуют, а наши гавно-политики пытаются его засунуть в "переговорщики", за "правоохранителей" я вообще молчу... Как говорится почувствуйте разницу. Ну и какая нам Европа и НАТО?
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07.06.2022 14:19 Ответить
нам.. не нам а 73% виродків
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07.06.2022 14:26 Ответить
Вот мериканцы проклятые, так и не дают возможность бубочке отмыть своего соплеменника, такому же ворюге как и он сам, уйти от санкций!!! Это тебе, ПОЦ, не на рояле членом 7Х40 наяривать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2022 14:49 Ответить
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА ПЕРЕГОВОРЩИКОВ ВСЕХ БИЗНЕСМЕНОВ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 14:51 Ответить
Полудурок рома за 50лямів$ найняв би супер профі для ліквідації путлера. Не хоче? Сцить? Ну нехай вибачає рома. Без літаків переб'ється🤷
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07.06.2022 14:54 Ответить
так ж преЗедент дзвонив п.Байдену....на рахунок абрамовича, піклуючись про його майно, більш ніж захисниками Маріуполя.....

є така добра приказка:
"куди руSSкого НЕ цілуй....всюди у них жопа" i

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 15:06 Ответить
Невже Зеля знову буде просити що б США зняли санкціі з олігарха ,минулого разу олігарха врятувала від санкцій наша влада.
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07.06.2022 15:28 Ответить
Беня що за просто так цього недоросля витягнув в президенти, а тепер просто прийшов час платити за рахунками і по крупному.
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07.06.2022 15:53 Ответить
 
 