США планируют конфисковать 2 самолета Абрамовича стоимостью более 400 млн долларов, - Bloomberg. ФОТО

США получили ордер на арест двух самолетов, принадлежащих или контролируемых российским миллиардером Романом Абрамовичем из-за предполагаемого нарушения санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, обнародованные офисом прокурора США Демиана Уильямса.

Судья магистрата США Сара Л. Кейв в понедельник подписала ордер на арест Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. По данным США стоимость самолетов вместе превышает 400 миллионов долларов.

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Хотя Абрамовича нет в списке олигархов, против которых США ввели санкции из-за войны в Украине, Министерство торговли утверждает, что он нарушил санкции, реэкспортировав самолет в Россию без необходимой лицензии. Согласно свидетельству Федерального бюро расследований, "Боинг" находится в Дубае с марта, в то время как Gulfstream находится в Москве с тех пор.

Арест демонстрирует "обязательство использовать все доступные юридические инструменты для применения санкций и экспортного контроля, введенных в ответ на незаконную войну России в Украине", – говорится в заявлении Уильямса.

Отмечается, что американские чиновники возобновили усилия по введению санкций против Абрамовича после того, как его поездка в Киев для возобновления переговоров провалилась. По словам чиновников, преследование самолетов Абрамовича было возможным, поскольку санкции запрещают экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны самолетов американского производства без лицензии.

"Российские олигархи помогли создать среду, позволившую России вести смертельную войну в Украине", - сказал в заявлении помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрискол. "Захват их ценного имущества, включая эти два самолета, — это лишь один из способов привлечения к ответственности тех, кто нарушает законы США и поддерживает Россию в ее попытке завоевать суверенную нацию".