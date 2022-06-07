Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, из-за этих веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация об ВСУ, дискредитировались украинские защитники".
Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия россии против Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.
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Що, демченко?
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
ПРОВЕРИТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Как вы допустили эту войну и не втолковали нашими горе-политиканам, что это серьезно и надо не коррупцию развивать, а строить эшелонированную оборону?
Какой черта нас и весь мир этот тупой карлик пукен опять всех застал врасплох?
Нашего президента несколько вооруженных груп чвк хотели устранить, будет какойто непиарный ответ на эти операции? Это наверное, вопрос к Аректовичу)
А для своих лохов и дебилов втирать фуфло про "вяличие".
"русский мир" - деградирующая гниющая субстанция без перспектив существования, пугающая цивилизованный мир ЯО, если их не накормят и мечтающая занять роль пахана на планете.
А Украину, пытающуюся вырваться из гнилой трясины "русского мира","русский мир" убивает.
Чи не є виною його діяльність , в загибелі украінців в цій війні з кацапами - окупантами ?