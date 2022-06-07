Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

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"Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, из-за этих веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация об ВСУ, дискредитировались украинские защитники".

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия россии против Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.