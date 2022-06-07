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Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, из-за этих веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация об ВСУ, дискредитировались украинские защитники".

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ 01
Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ 02
Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ 03
Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ 04

Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия россии против Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+23
Лайно треба викидати з оточення самого президента !!!
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07.06.2022 14:38
+18
СБУ-черговий респект...Таке лайно потрібно викидати з України запарєбрік...
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07.06.2022 14:37
+8
Так вовік зільонський до 24 лютого був таким самим ... Чи ні ?
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07.06.2022 14:37
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СБУ-черговий респект...Таке лайно потрібно викидати з України запарєбрік...
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07.06.2022 14:37 Ответить
Лайно треба викидати з оточення самого президента !!!
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07.06.2022 14:38 Ответить
На жаль, не можна: 25 стаття Конституції не дозволяє цього робити, як і позбавляти громадянства... А з Вами цілком згоден.
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07.06.2022 14:47 Ответить
В нас, що, землі мало? Кудись везти, викидати... Прикопати та й усе! Ще те падло десь в елітному будинку живе - реквізувати для тих українців, хто втратив житло в тому числі і завдяки таким 3,14дарасам!
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07.06.2022 15:07 Ответить
Респект? А державна зрада Зе шоблою ігнорується - теж респект???
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07.06.2022 15:24 Ответить
Так вовік зільонський до 24 лютого був таким самим ... Чи ні ?
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07.06.2022 14:37 Ответить
url 21-ресурса: изжизниподшконкой.зек
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07.06.2022 14:40 Ответить
До 5 лет с конфискацией? В итоге год условки получит без конфискации и будет дальше кукарекать и по ресторанчикам отдыхать? Наша сказочная Рада не хочет заняться усовершенстованием Уголовного Кодекса в воюющей стране?
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07.06.2022 14:41 Ответить
Шо за ідіоти? Їх тут ненавидять лютою ненавистю, а вони про свої ідеї рускава міра. В якому столітті вони живуть?
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07.06.2022 14:43 Ответить
Сподіваюсь то єрмак в шортах і шльопках сидить.
Що, демченко?
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07.06.2022 14:45 Ответить
Нет слов , эта **** продажная сидит на стуле в недопонимании , типа а в чем собственно дело ? Он должен стоять раком , Не ужели находятся недоразвитые которые хавают этот ************* русиш мир ?? Я понимаю эта мразь засела где то в *******. Но нет самом Киеве окуеть....
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07.06.2022 14:54 Ответить
Завжди дивувався, скільки цих гівносайтів раніше сюди тягнула зебня ...
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07.06.2022 14:54 Ответить
Вот интересно почему рожи предателей не показывают, да фио не оглашают. Кого СБУ боится? Расправы над родственниками кацапских прихвостней? А уверены что они не "в теме"? Когда нет морд и конкретных данных, такие "разоблачения" можно клепать хоть каждый день. Да еще медальки получать
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07.06.2022 14:55 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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07.06.2022 14:56 Ответить
Чому таке чмо має замулене лице? Воно має бути на кожному стовбі і підїзді в його районі як мінімум, щоб знали хероя-прясвєтителя
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07.06.2022 14:58 Ответить
НА ФЕЙСБУКЕ КАКОЙ ТО ДУДКИН ВЫКЛАДЫВАЕТ ПУБЛИКАЦИИ. ЕГО НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 14:58 Ответить
Функция СБУ - превентивные действия, чтобы такого не случилось, а не раскрытие уже, когда 100 дней идет война и вы на патриотические силы клепаете обвинительные ролики)
Как вы допустили эту войну и не втолковали нашими горе-политиканам, что это серьезно и надо не коррупцию развивать, а строить эшелонированную оборону?
Какой черта нас и весь мир этот тупой карлик пукен опять всех застал врасплох?

Нашего президента несколько вооруженных груп чвк хотели устранить, будет какойто непиарный ответ на эти операции? Это наверное, вопрос к Аректовичу)
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07.06.2022 15:03 Ответить
гаденыш...
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07.06.2022 15:17 Ответить
За 20 сайтів - 20 років.
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07.06.2022 15:19 Ответить
Идея "русского мира" проста - пользоваться достижениями западной цивилизации, там жить, отдыхать, учиться, и гадить и пакостить Западу где только можно.

А для своих лохов и дебилов втирать фуфло про "вяличие".

"русский мир" - деградирующая гниющая субстанция без перспектив существования, пугающая цивилизованный мир ЯО, если их не накормят и мечтающая занять роль пахана на планете.

А Украину, пытающуюся вырваться из гнилой трясины "русского мира","русский мир" убивает.
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07.06.2022 15:23 Ответить
Невже війна нічого не навчила? ,коли дибіли підписуются на проросійський ресурс,як і ті хто вірить "хороших русских",а цього чмиря до скону тюремні нари.
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07.06.2022 15:25 Ответить
Погляд невиліковний...
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07.06.2022 15:37 Ответить
На кол падлу!!!
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07.06.2022 15:49 Ответить
Минимум 20 лет,что за сроки идиотские?Пора принять соответствующий закон!
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07.06.2022 15:51 Ответить
Ще Юрія Подоляку на ютубі забаніти треба - лізе зі всіх шпарин.
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07.06.2022 16:03 Ответить
Чому цьому скоту не дати пожиттєве ?

Чи не є виною його діяльність , в загибелі украінців в цій війні з кацапами - окупантами ?
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07.06.2022 16:08 Ответить
Діло навіть не в цьому покидьку. Зрадники були, нажаль ще будуть. Гроші, шантаж, або ще щось. Справа у тих, 2,2млн. підписниках, що сиділи, лайкали і це після Мариуполя, Бучі, Ірпеня... Які ще приклади їм треба? Хто вони, ці 2,2 млн.? Жах! Маєм клопіт.
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07.06.2022 16:24 Ответить
То йому подади консоме-"а-ля Лук'янівка".
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07.06.2022 17:03 Ответить
при тому, впевнена, він працював з 2014-го. а взяли тільки зараз. ну що ж, спасібо і за ето.
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07.06.2022 17:51 Ответить
Яка ж у нас велика черга на шибеницю. До повного очищення. Україна повинна належати УКРАЇНЦЯМ. А як до мародерів, колоборантів і зрадників в вишиванках з українською мовою то теж без жалю. Бо то перервертні.
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07.06.2022 18:36 Ответить
Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця. Навіщо ретушують обличчя, чи це типовий СБУ-шний розвідняк?
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07.06.2022 20:54 Ответить
має бути покарання за це більш жерсткім, і 2.5 млн підписників перевірити треба, бо то не знаю, ким треба бути щоб після всього все ще вірити в це лайно.
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07.06.2022 22:01 Ответить
 
 