Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украина проявила чрезвычайную смелость.

Об этом пишет в фейсбуке глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - заметил президент.













