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Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина проявила чрезвычайную смелость.
Об этом пишет в фейсбуке глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - заметил президент.
Топ комментарии
+86 Артем Костюк
показать весь комментарий07.06.2022 14:37
+51 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+50 Ирина Иваненко 7637ff53
показать весь комментарий07.06.2022 14:50
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Пожалуйста, подождите...
особливо якщо цей кінь - віслюк.
Проблема в іншому, він нічого не зробив (точніше наробив дуже багато шкоди) за два роки для підготовки до цієї війни. Ми витягуємо завдяки тій армії, що створив до нього "барига"...
А "президент" тем временем надрачивает на рейтинги и уже думает о перевыборах, льет тонны говна на основного политического конкурента, Порошенко. "Президент" уже захватил все телеканалы, пользуясь военным положением, и даже предлагает упразднить конституционный суд, чтобы легче было проталкивать свои изменения в конституцию. Он, конечно, тоже может поехать в Мариуполь и взять паспорт рф, прям тёплый из типографии, это ничего не изменит.
Послал бог президента...
07.06.2022 14:41
🤣
P. S. "Хоть поржу".
В.Зеленский
сумно то всьо...
ви там визначитеся вже між собою хто з вас найрозумніший
Ось що витворяють кацапські виродки з нашими полоненими!
https://youtu.be/1E7gKg_k4P0
Хочу спросить зе, кто такие мы, которые вытесняют? Ты, Ермак, подоляк и пр чмо? А может армия и народ?
Тебе, мразь, дороги важнее чем жизни наших людей, защищающих твою шкуру. Даже сейчас в военное время ты и твоя свора пытаются навредить Украине.
Бо зараз на часі: Армія, Мова, Віра, які ви продали в 2019році, за просто поржать.
Чому воно не дякує американцям,а пристало до тих німців?
Його мета - здати,тому воно чіпляється за те ,що не дали. Це маніпуляцію, і 90% на неї ведеться.
А чтобы она состоялась как профессия, бабки нужно закатывать не в асфальт и не ******* в Херсоне, что все под контролем, а финансировать армию и строить эшелонированную оборону.
Зачем ты свернул все программы финансирования армии вместо их развития и углубления, и ничего не сделал, чтобы укрепить оборону с ноября, когда уже было известно о наступлении?
Смелость это активное-вперед-идущее импульсивное поведение, как реакция на угрозу. Сейчас уже 4месяц войны.
Когда уже от политиканов будет профессиональный ответ на все угрозы, а не *******?
РехВОРматор пля ...Кучмист коломойского...
Это ввесь народ Украины
Первые это наши воины
Дальше народ который каждый вносит свою толику в победу
,,, и те которые удрали в первый дни войны --сидят по барам ,,
,, и те которые льют слёзы нет денег на бизнес
при открытия безпошлины ввезли 120 тыс автомобилей
Каждый в среднем 2 -3 $ тыс. А то и больше
,,все армию посадили на транспорт ,,,
Держите карман толще...
50% Ze команды работают на путлера...
Соня Кошкина права...
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Украинский боец закупил для армии несколько британских броневиков Pinzgauer (фото)
Боец с позывным "Гора" приобрел для нужд армии несколько броневиков Pinzgauer 2009 года выпуска. Об этом сообщает ТрО в Фейсбуке.
Украинский военный приобрел бронированные автомобили Pinzgauer - это многоцелевые военные джипы. Судя по фото, было куплено как минимум 8 броневиков. Сам "Гора" до войны был успешным бизнесменом, а сейчас он служит в Вооруженных сила Украины. Боец утверждает, что раскроет свою личность после войны, а пока он делает все пожертвования на анонимных условиях.
Два внедорожника уже служат в силах территориальной обороны, а остальные машины отправились в другие виды войск.
Pinzgauer - это многоцелевой универсальный броневик. Их можно использовать для перевозки личного состава, медицинских нужд или перевозки боеприпасов. Броневики также оснащены дополнительным модульным бронированием.
Эта сволочь чемпион мира по цинизму.
козачкажи дка.
давайте, москалі, піднатужтесь, бо годинник цокає.... і через два роки 'схаждєніє пасєрєдінє' різко ускладниться!