Молодой украинский воин Сергей Палий, защищавший Донбасс, борется с онкологией и нуждается в помощи. ФОТО

Молодой украинский воин Сергей Палий, защищавший Родину в районе Авдеевки, сейчас борется со страшной болезнью и нуждается в нашей помощи.

Об этом сообщила в фейсбуке пользовательница Eva Tur, передает Цензор.НЕТ.

Об истории болезни рассказывает на своей странице в фейсбуке и сам Сергей.

"Он очень храбрый и славный боец, защищавший Родину в районе Авдеевки, очень хороший дронщик. Год назад мы с ним примерно одновременно узнали, что у нас онкология. Меня успешно прооперировал врач с золотыми руками, Сергея прооперировали в госпитале. Я поправилась, а Сергей продолжает отчаянно бороться за свою жизнь. Прошу, помогите, пожалуйста, Сергею победить в борьбе за свою жизнь", - отмечает Eva Tur.

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Реквизиты для помощи:



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Сергей Палий



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