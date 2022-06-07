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Молодой украинский воин Сергей Палий, защищавший Донбасс, борется с онкологией и нуждается в помощи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Молодой украинский воин Сергей Палий, защищавший Родину в районе Авдеевки, сейчас борется со страшной болезнью и нуждается в нашей помощи.

Об этом сообщила в фейсбуке пользовательница Eva Tur, передает Цензор.НЕТ.

Об истории болезни рассказывает на своей странице в фейсбуке и сам Сергей.

"Он очень храбрый и славный боец, защищавший Родину в районе Авдеевки, очень хороший дронщик. Год назад мы с ним примерно одновременно узнали, что у нас онкология. Меня успешно прооперировал врач с золотыми руками, Сергея прооперировали в госпитале. Я поправилась, а Сергей продолжает отчаянно бороться за свою жизнь. Прошу, помогите, пожалуйста, Сергею победить в борьбе за свою жизнь", - отмечает Eva Tur.

Молодой украинский воин Сергей Палий, защищавший Донбасс, борется с онкологией и нуждается в помощи 01

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Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 4731 2196 1406 0303 або 5168 7450 3076 0497
Сергей Палий

МоноБанк: 4441 1144 2497 5538
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Вже. Одужуй друже!
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Як багато наших воїнів, що воювали на Донбасі, захворіли на рак! Там питної води немає, а та, що п'ють - отруйна. Місцеві теж хворіють. Хлопцю бажаю одужання.
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