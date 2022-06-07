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Рашисты уничтожили в Украине 105 учреждений здравоохранения. Больше всего - в Донецкой области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ обстреливает медицинские учреждения Украины, нарушая многочисленные международные конвенции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

Рашисты уничтожили в Украине 105 учреждений здравоохранения. Больше всего - в Донецкой области, - Минздрав 01

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"Больше всего пострадала медицинская инфраструктура Донецкой области — в регионе уничтожено 74 медицинских учреждения (эти цифры указаны без учета учреждений здравоохранения временно оккупированного Мариуполя). Ориентировочная стоимость восстановления разрушенной медицинской инфраструктуры в Украине составит более 34 млрд грн", - говорится в сообщении .
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Привид Ворзеля
@huvorzel1
·
3 год
Ніколи такого не було, і от знову Слуги Народу обісралися.
"СБУ провела обыски у нардепа СН Галины Третьяковой. Анализ ее интернет-трафика показал постоянные контакты с российскими абонентами. Ведётся проверка."
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07.06.2022 16:17 Ответить
Самоходные пушки-гаубицы PzH 2000 совсем скоро будут на вооружении ВСУ
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07.06.2022 16:31 Ответить
 
 